Na rodinné finance chytře: aplikace, které mohou ušetřit tisíce

Naše babičky si při udržování rodinného rozpočtu musely většinou vystačit s tužkou, papírem a pár obálkami nebo hrníčky. Moderní technologie dnes ale správu osobních financí dostávají na novou úroveň. Kdo se je naučí využívat, bude mít o svých penězích větší přehled, rozpozná předražené zboží, nevýhodný úvěr nebo odhalí, za co zbytečně utrácí. Ve výsledku se tak dají ušetřit tisícové částky. Bez určité disciplíny to ale nejde.

1. Chytré peněženky

Komplexními nástroji jsou aplikace, které můžeme označit za chytré peněženky, jako Mint, Spendee, Wallet, Money Lover nebo Toshl. Mají desítky funkcí, které se aplikace od aplikace liší, ale hlavní účel je stejný: podrobné zaznamenávání příjmů a výdajů, jejich třídění podle kategorií a sledování, jak se daří dodržovat rozpočet na stanovenou dobu nebo třeba jak rostou úspory.

Největší přínos mají aplikace při dlouhodobém používání, kdy vytvářejí statistiky a grafy, ze kterých je jasně poznat, za co člověk utrácí. Získá tak přehled, kolik peněz vydá za jídlo, zábavu nebo dopravu a v jaké kategorii by mohl případně uspořit. Některé z aplikací, dokonce i v Česku, podporují propojení s bankovními účty, takže řada příjmů a výdajů se do aplikace zaznamená automaticky při placení kartou. Užitečnou volitelnou funkcí pro partnery může být sdílení informací o společných výdajích. V takovém případě je ideální, aby aplikace dokázala jednotlivé osoby rozlišit. Nutná je také „dvojnásobná“ disciplína obou uživatelů, aby data nezadával svědomitě jen jeden z nich.

Výhoda aplikací v mobilu je, že jsou vždy po ruce a zaznamenat do nich platbu nebo příjem můžeme prakticky hned. Odpadá tak schraňování a třídění účtenek, což může vést k odkládání nebo úplné rezignaci na snahu sledovat své peněžní toky. Zároveň se ale z mobilního telefonu stávají také pootevřené dveře k citlivým informacím o financích jeho majitele. Vedle klasického PINu a zámku obrazovky se proto rozhodně vyplatí využívat ještě dodatečné heslo, které nabízejí i zmíněné aplikace.

Pozitivní jsou na aplikacích jejich nízké nebo žádné pořizovací náklady – základní verze většiny z nich jsou zdarma. Připlácí se až za prémiové verze, které nabízejí rozšířené služby. Běžní uživatelé si ale vystačí se základem. Nevýhodou některých programů tohoto typu může být horší jazyková lokalizace do češtiny.

2. Bankovní aplikace

Každá větší banka působící v České republice dnes nabízí alespoň základní aplikaci, přes kterou je možné spravovat svůj účet podobně rychle a pohodlně jako v běžném internetovém bankovnictví. V české verzi obchodu Google Play patří bankovní aplikace k těm nejlépe hodnoceným v kategorii finance. Pro někoho, kdo potřebuje rychle poslat platební příkaz a nemá v danou chvíli přístup k počítači nebo na pobočku, je to praktické řešení.

Banky slibují, že jsou jejich aplikace zabezpečené a někdy jdou v tomto ohledu skutečně hodně daleko, možná až za hranu praktičnosti, kdy různá ověřování a autorizování používání aplikace komplikují. I pro ty, kterým není i přes ujišťování o bezpečnosti příjemné mít telefon takto propojený s účtem, může mít bankovní aplikace smysl. Hodí se třeba pro rychlé nalezení nejbližší pobočky nebo bankomatu.

3. Výhoda ve směnárně

Pro rychlé počty například na dovolených jsou užitečné převodníky měn. Ty pokročilejší dokážou propočítat kurzy většiny měn, data se průběžně aktualizují. Každý tak má možnost snadno poznat, zda například kurz nabízený ve směnárně odpovídá realitě. Aplikace se dají najít po zadání klíčových slov: „currency calculator“ nebo „kurzy měn“. Některé typy telefonů nabízejí tuto funkci už jako běžnou součást běžných kalkulaček.

4. Počitadlo půjček

Ve chvíli, kdy člověk přemýšlí, zda si na nějaký nákup vzít půjčku, měl by vědět, kolik ve výsledku zaplatí. Aplikace, které se dají typicky najít pod názvem „loan calculator“, případně „finanční kalkulačka“, po zadání základních údajů, jako jsou výše úvěru, úrok a doba splácení, přesně spočítají, kolik bude půjčka ve výsledku stát navíc.

Například pro party kamarádů, kteří společně vyrazí na výlet nebo dovolenou, se hodí zase aplikace Dlužníček. Jde do ní snadno zapisovat, kdo, za koho a kolik zaplatil. Někdo koupí lístky na vlak, někdo vstupné na koncert a další zaplatí občerstvení. Aplikace po zaznamenání výdajů automaticky spočítá, kolik by si měli členové skupiny vzájemně doplatit, aby mezi sebou měli dluhy vyrovnané. Je to tedy praktický hlídač skupinových výdajů.

Pokud někomu zase dělá problém platit účty včas a nelze to vyřešit elektronickým trvalým příkazem, ocení aplikaci, do které lze zadat termíny plateb a program sám připomene, že se blíží datum splatnosti. V internetových obchodech hledejte pod názvy „upomínky účtů“ nebo anglicky „bills reminder“.

5. Výhoda při nákupech

Pro ty, kteří mají peněženku plnou věrnostních karet z obchodů, by mohla být užitečná například česká aplikace Portmonka nebo zahraniční Stocard. Do mobilního telefonu umožňuje nahrát ekvivalenty věrnostních karet, v obchodě pak stačí ukázat displej telefonu, ze kterého si prodavač kartu načte. Aplikace uživatelům nabízí i různé slevové akce ve vybraných obchodech.

Během nákupů v kamenných obchodech přijde k ruce i aplikace cenového srovnávače. Pokud se je naučíte využívat, budete při nakupování ti, kdo budou tahat za kratší konec. Slouží k rychlému ověření, jestli nejde vyhlédnuté zboží koupit jinde výhodněji. Populární je například aplikace AkčníCeny.cz, která umožňuje porovnat nejlepší nabídky ze slevových letáků, nebo aplikace internetového serveru Heureka.