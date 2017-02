Banky ruší měsíčně stovky účtů. Kdy to může být i ten váš?

Banka může zrušit účet bez udání důvodů, pokud to má uvedené ve smlouvě s klientem. Většinou ale ten důvod sděluje:



1 Chybějící peníze na účtu

Když se na účtu dostanete do minusu nebo pod minimální zůstatek, čeká vás následující varování: „Váženy kliente, váš účet vykazuje k dnešnímu dni záporný zůstatek. Prosíme o jeho vyrovnání.“ Když tak neučiníte delší dobu, můžete o účet přijít.

„Klientovi zrušíme běžný účet, pokud se na něm dostane do nepovoleného debetu, nebo pod minimální zůstatek 100 korun. Činíme tak po 95 dnech dlužnosti. Předtím klientovi posíláme tři upomínky na vyrovnání debetu. V té poslední je také uvedeno datum zesplatnění účtu,“ říká Klára Pačesová z tiskového oddělení České spořitelny.

Stejně tak postupují v Komerční bance. Jen výpověď smlouvy o účtu je rychlejší. “Klienty kontaktujeme SMS, e-mailem i poštou v případě, kdy se zůstatek účtu dostane do nepovoleného debetu. Pokud majitel účtu na výzvu nereaguje, pak 65 dní od vzniku nepovoleného debetu účet rušíme. O tomto kroku klienta informujeme zásilkou s doručenkou,“ říká Michal Teubner z tiskového oddělení banky.

Podobně to mají nastavené i ostatní banky. Zákon číslo 284/2009 o platebním styku totiž říká, že rámcovou smlouvu může banka vypovědět, pokud je uzavřena na dobu neurčitou a jestliže to bylo ve smlouvě dohodnuto. Výpovědní doba pak nesmí být kratší než dva měsíce.

2 Neaktivní účet

Stejně tak můžete dostat výpověď smlouvy kvůli neaktivnímu účtu. Ty má každá banka. Některá je nechává spát dlouhou dobu, jiná je ruší po pár měsících. “Neaktivní účty patří nejčastěji klientům, kteří si je zřídili pro nějaký účel, například kvůli úvěru. Po jeho doplacení na účet zapomenou. Nebo jde o účty cizinců, kteří se vrátí do rodné země a na český účet zapomenou,“ říká tisková mluvčí Sberbank Hana Drápalová. Pokud mají dotyční platné kontaktní údaje, banka jim převede peníze na jiný účet.

Neaktivní vkladní knížky Podle vyjádření České spořitelny, která disponuje největším počtem vkladních knížek, je vklad na nich promlčen po 23 letech. Tedy v případě, že není s vkladem po dobu 20 letech nakládáno (knížka nebyla po dobu 20 let předložena), začne běžet tříletá promlčení lhůta. Pak ztrácí klient nárok na výplatu.

U mBank k výpovědi smlouvy obvykle přistupují tehdy, když má klient neaktivní účet a navíc po jeho majetku pátrají exekutoři. “Pokud dochází k sérii dotazů exekutorů na určitého klienta, většinou smlouvu vypovíme,“ říká tiskový mluvčí mBank Pavel Vlček, podle něhož banka vypoví zhruba patnáct až dvacet účtů měsíčně.

V Raiffeisenbank se snaží motivovat „neaktivní“ klienty různými benefity. “Klienti přestanou účty využívat po doplacení úvěrového produktu, ke kterému byl účet založený, nebo proto, že přešli k jiné bance. Chceme ale, aby u nás zůstali,” říká tisková mluvčí banky Petra Kopecká.

Ve všech bankách přitom platí, že pokud lidé zapomenou číslo účtu a nemohou ho dohledat, přijdou na pobočku dotyčné banky, a buď podle dokladů totožnosti, nebo podle rodného čísla velmi rychle zjistí, zda je účet platný a kolik na něm zbývá peněz.

Centrální evidence účtů Za neaktivním účtem může být například i úmrtí klienta.

Notář, který vypořádává dědictví, obesílá s dotazem banky, zda tam dotyčný klient nemá účet. Nemusí ale oslovit všechny banky.

Nově vznikne Centrální registr účtů, který by těmto případům měl zabránit. Navíc má pomoci v odhalování finanční kriminality.



Informace z Centrální evidence účtů budou moci získávat jen orgány státní moci vyjmenované v zákoně, například finanční a celní správy, orgány činné v trestním řízení, zpravodajské služby.



Registr umožní oprávněným osobám na základě jednoho dotazu nejpozději do 24 hodin zjistit, ve které bankovní instituci má dotyčný zřízený účet.

Minimalizuje se tím i riziko úniku informací v citlivých kauzách.



Ke zprovoznění registru dojde v první polovině roku 2018.



Zapomenutý účet řešila nedávno čtenářka Jana. “Před asi sedmi lety jsem byla na poště vyzvedávat dopis a pošťačka mi nabídla, zda si nechci zřídit dětský účet zdarma u Poštovní spořitelny. Viděli, že mám malého syna. A protože k založení účtu motivovali plyšovou hračkou, kterou syn chtěl, nabídku jsem využila,“ vypráví mladá žena. Na účet dala tehdy 500 korun a tím to skončilo. “Nedávno jsem si na účet vzpomněla a zašla do banky, že ho chci zrušit. Nebyl s tím žádný problém. V bance mi podle rodného čísla účet našli a peníze převedli do mé stávající banky,“ dodává žena.

Ač většina bank nemá spící účty ráda, některé je tolerují. Zvláště když se jedná o bezplatné účty. „Účty z důvodu nevyužívání nerušíme. Míru aktivity necháváme čistě na klientech, někdo na účtu provede desítky či stovky operací denně, jiný ho má dlouhodobě jen jako rezervní konto,“ říká tiskový mluvčí Fio banky Zdeněk Kovář a dodává: „Problém nastane, když na účtu vzrůstá nepovolený debet, například kvůli sjednané zpoplatněné službě korespondenčního zasílání výpisů. Když se nám opakovaně nepodaří klienta zastihnout, můžeme účet zrušit,“ dodává Zdeněk Kovář.

3 Lhát se nemá

Pokud bance nahlásíte nepravdivé informace, nebo dokonce předložíte padělané nebo ukradené doklady, je jasné, že proces zrušení účtu bude rychlý. Navíc v tomto případě banky nevypovídají smlouvu, ale rovnou od ní odstupují.

Daně 2017 Průvodce formulářem daňového přiznání a tipy jak ušetřit: SPECIÁL NA TÉMA DANĚ Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

V takovém případě neběží dvouměsíční lhůta, ale smlouva je zrušena den následující po dni, v němž bylo oznámení o odstoupení klientovi doručeno. “Vyjde-li najevo, že prohlášení nebo záruka klienta učiněná vůči bance byla nepravdivá, nesprávná či v podstatném ohledu neúplná, účet hned rušíme,“ říká mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková.

4 Praní špinavých peněz

Pokud banka zaznamená neobvyklé transakce, má právo klienta požádat o vysvětlení. Do podezření se můžete dostat například v případě, že na účtu děláte neobvyklé nebo nelogické transakce.

„Od smlouvy odstupujeme nejčastěji v případech, kdy se na účtu perou špinavé peníze či tam směřují výnosy z jiné trestné činnosti. Například když někdo za úplatu dovolí jiné osobě, aby si nechala na účet zasílat peněžní prostředky, protože na jeho vlastních účtech visí exekuce,“ říká Pavel Vlček z mBank.

Vzpomíná na případ, který banka nedávno řešila. Podvodník si založil účet a nechal si na něj posílat peníze od lidí, kteří uvěřili jeho smyšlené nabídce na prodej výrazně levných iPhonů v e-shopu. Lidé posílali na účet inzerovanou cenu, ale zboží neobdrželi. „My jsme peníze zablokovali a uschovali je na technickém účtu s tím, že s nimi naložíme podle rozhodnutí policie. Podvodník nás ale neustále bombardoval prosbami o odblokování účtu a jako důvod uváděl, že potřebuje koupit svým pěti dětem housle,“ dodává Pavel Vlček.

Zrušila vám už někdy banka účet?