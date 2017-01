Sonda: proč vám bezkontaktní karta odmítne při placení poslušnost

Stává se však, a možná jste už sami zažili, že „pípací karta“ odmítne poslušnost. Platba neproběhne, i když máte na kontě dost peněz. Podobnou situaci jsem zažila už několikrát. Naposledy při placení v Tesku za nákup v hodnotě 186 korun si má plastová bezkontaktní karta postavila hlavu. Transakci jsem zkusila zopakovat třikrát za sebou a nic. Mezitím se za mnou vytvořila fronta zákazníků, z jejichž očí se dalo vyčíst ledasco. Přinejmenším to, že zdržuji.

„Zkuste použít bezkontaktní kartu jako klasickou. Vložte ji do terminálu a zadejte PIN,“ poradila pokladní s dodatkem, že to zpravidla zabere. A zabralo. Odměnou za vytrvalost mi byl dlouhý paragon, který potvrzoval, že jsem nad nepovedenými transakcemi nakonec zvítězila. Malou sondou mezi redakčními kolegy zjišťuji, že i jim vypoví platební karta občas poslušnost.

Proč se bezkontaktní platby zadrhávají? Jaké to má důvody a jak se v takových situacích zachovat? Jak potvrzuje sonda ve 14 tuzemských bankách, příčin může být více. V tom mém případě se většina bank přiklání k názoru, že šlo o bezpečnostní prvek, který měl mou kartu a bankovní účet chránit. „To vše nemá za cíl klást překážky klientovi nebo obchodníkovi, ale naopak minimalizovat případné zneužití při ztrátě karty,“ říká Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

„Obecně platí doporučení – pokud nelze platbu uskutečnit bezkontaktně, vyzkoušejte ji kontaktně, tedy vložením do terminálu a zadáním PINu. A to bez ohledu na to, co za chybovou hlášku platební terminál zobrazuje,“ říká Ivo Měšťák, mluvčí Banky Creditas.

1. důvod Když jde o bezpečnostní prvek

U bezkontaktních plateb platí obecné pravidlo – PIN je vyžadován u částek nad 500 korun, platbu do pěti set korun zpravidla není potřeba ověřovat PINem. PIN přitom nevyžaduje platební karta ale terminál.

Banky si ovšem mohou stanovit i další bezpečnostní pravidla, která ovšem kvůli bezpečnosti tají. „Pro zajištění větší ochrany proti zneužití karet může být klient náhodně požádán o vložení karty do terminálu a zadání PINu i při úhradě částek do 500 korun. Přesný mechanismus nastavení fungování platebních karet z bezpečnostních důvodů nesdělujeme,“ říká Martina Slavíková, mluvčí České spořitelny.

Banky naznačují, že mají nastaveny rovněž určité počty transakcí a zároveň i limity, do kterých probíhají bezkontaktní platby bez zadání PINu. Po jejich překročení již terminál platícího vyzve, aby PIN zadal. „Tyto limity nemusí být nastaveny jednotně pro všechny produkty dané banky a mohou se v čase průběžně měnit,“ poznamenává Michal Teubner, mluvčí Komerční banky. „V mBank je možné si nastavit maximální počet transakcí, jaký karta dovolí provést, a tento počet je možné si kdykoliv podle potřeby upravit,“ říká mluvčí Pavel Vlček. „Pokud máme podezření, že někdo platí bezkontaktní kartou neoprávněně, kontaktujeme majitele karty a ověřujeme si, že má kartu u sebe,“ přibližuje další bezpečnostní opatření Jana Karasová, mluvčí Air Bank.

V každém případě je ale na každém držiteli platební karty, aby si ji ohlídal. Další doporučení proto zní: „Uložte si do mobilu telefonní číslo na kontaktní linku vaší banky. V případě potřeby ho nebudete muset zdlouhavě hledat a blokování karty provedete pomocí jednoho telefonátu.“

Kontaktní linky pro blokování karty z ČR Banka Linka Banka Linka Air Bank +420 547 134 134 Moneta Money Bank +420 224 443 636 Banka CREDITAS +420 267 197 018 Komerční banka +420 955 512 230 ČSOB +420 495 800 111 mBank +420 222 111 999 Česká spořitelna +420 800 207 207 Poštovní spořitelna/Era +420 495 800 121 Equa bank +420 222 010 222 Raiffeisenbank +420 800 900 900 Expobank CZ +420 267 197 197 Sberbank +420 495 800 111 Fio banka +420 224 346 777 UniCredit Bank +420 221 210 031 zdroj: jednotlivé banky

2. důvod Když jde o chybu terminálu

Potíže při placení s bezkontaktní kartou může způsobit i samotný terminál. Nejčastěji proto, že dojde k výpadku komunikace se sítí, nebo k přerušení komunikace mezi kartou a terminálem. Důvodem může být i to, že terminál dosluhuje a dává najevo, že chce vyměnit za nový. Nebo ho obsluhuje nováček a neumí s ním ještě dokonale komunikovat.

Pokud dojde k zamítnutí transakce, je určitě dobré schovat si zamítací stvrzenku. „V ojedinělých případech se totiž může stát, že i při zamítnutí transakce kvůli technické chybě je částka obchodníkem zúčtována. Nejde o nekalý záměr obchodníka, že by si snad chtěl nárokovat neschválenou transakci, ale o technickou chybu. Stvrzenka pak zákazníkovi pomůže pro případnou reklamaci,“ říká Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky.

„Obecně ale jedna platba na terminálu dvakrát proběhnout nemůže. Obchodník zadá částku ručně, klient zaplatí ́pípnutím ́, částka se odešla a napodruhé již v podstatě není co zaplatit, obchodník by musel nejdřív zadat další platbu,“ vysvětluje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

„V každém případě doporučujeme kontrolovat bankovní výpisy, zda došlo k zúčtování platby, přestože byla neúspěšná, nebo ji bylo potřeba zopakovat,“ dodává Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

3. důvod Když děláme chybu sami

Jednou z nejčastějších chyb, které se při placení bezkontaktní platbou dopouštíme, je, že přiložíme kartu jen na okraj terminálu a nikoliv na vyznačené místo. Nebo jsme na terminál příliš rychlí. Nejjednodušší rada tedy zní – kartu na místě označeném bezkontaktním symbolem podržet do té doby, než se ozve charakteristické pípnutí, nebo světelný signál. Pokud používáte bezkontaktní platební nálepku, buďte o to pečlivější. Ještě větší klid a pevnou ruku je třeba mít, když platíte samotným mobilním telefonem. Terminály podle vyjádření bank nejsou jednotné, každý má jinou reakční dobu a nelze proto předem doporučit konkrétní dobu, po kterou je ideální kartu u terminálu držet.

„Při platbě je také důležité přikládat karty samostatně bez různých obalů, přiložením celé peněženky s několika platebními kartami nedojde k provedení transakce. Další možnou chybou je přikládání karty společně s telefonem, na kterém je zapnuté NFC, dojde tak k rušení signálu bezkontaktní platební karty,“ upozorňuje Alena Nováková, mluvčí Expobank.

Pokud se vám stává, že platba někdy proběhne bez potíží a jindy máte problém, může jít podle vyjádření Markéty Dvořáčkové z Equa bank o poškozenou komunikační anténu platební karty, například tím, že ji nosíte v peněžence v zadní kapse kalhot. V takovém případě je potřeba požádat banku o vydání nové karty.

Důvodem k zamítnutí transakce je samozřejmě i to, že na kontě není dostatek peněz, nebo utrácíte s kartou tolik, že při placení překročíte denní limit, který jste si na ní stanovili.