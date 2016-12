Brigáda pár dnů před Vánocemi je terno. Stále jsou volná místa

Mít čas na brigádu na konci roku je terno. Člověk se sice zapotí, ale pracuje nanejvýš měsíc a v kapse si odnese výplatu leckdy větší než jeho spolupracovník se zaměstnaneckou smlouvou. Nabídka krátkodobé práce je stále široká i pár dnů před Vánocemi, inzerce na pracovních serverech se mění každou hodinou. Místa se stále nabízejí i mizí.

„Stačí, když v tomhle shonu vypadnou jeden dva lidé, a znovu nabíráme. Takže pro brigádníky máme stále otevřeno,“ hlásí jeden z pracovníků velkoskladu s hračkami.

Zájemci mohou vybírat z reprezentativních pozic od hostesky v obchodním domě či na vánočním večírku přes práci telefonisty nebo skladníka, kteří vydělají podle toho, jak se umějí otáčet, až po „chlapskou práci“ při pouličním prodeji kaprů.

Dá se pracovat třeba jen tři poslední dny před Štědrým dnem a brigádník si vydělá na stejně dlouhý pobyt v Krkonoších i se skipasem. „Stále přijímáme brigádníky k třídění zásilek, hodinová mzda může být až 120 korun. Před Vánocemi je to dobrý přivýdělek a přeju jim ho, protože se dost nadřou,“ říká Ivana Hofmanová z královéhradecké společnosti 4home, která zájemcům slibuje i flexibilní pracovní dobu.

O 20 korun na hodinu více než loni

Letošní rok brigádníkům přeje zase o kousek více než loňský. Podle brněnské pracovní agentury Sodat si za hodinu práce vydělají v průměru o dvacet korun více. „Letos naši brigádníci dělají v průměru za 115 korun na hodinu, loni to bylo 95, předloni 82 korun. Dnes bych nikoho na práci za 90 korun na hodinu nenašel,“ míní ředitel agentury Sodat Martin Plášil, který zprostředkovává pracovní sílu pro výrobní haly a markety všech velikostí.

Rozmanitost zaměstnání je podle údajů personální agentury Grafton Recruitment podobná jako v předchozích letech. Na krátkodobé brigády nabírají především maloobchodníci, následují logistické a výrobní společnosti. „V předvánočním a vánočním období registrujeme největší poptávku po brigádnících především v oblastech, které zažívají vrchol sezony, tedy hlavně v obchodě a logistice,“ říká Jitka Součková z Grafton Recruitment.

Zvýšil se však počet volných míst na hlavní pracovní poměr. Továrny i markety si brigádníky doplňují nedostatek kmenových zaměstnanců. „Zaměstnavatelé nám říkají: Halu máme postavenou na tisíc lidí, výroba jede na tisíc lidí, ale pracuje jich jen 900. Fabriky mají běžně podstav 10 až 15 procent,“ dodává čísla Plášil. Přitom brigádník i pracovník na plný úvazek, kteří pracují u jednoho stroje, mají srovnatelnou hodinovou mzdu, která začíná na 100 korunách.

Pojďte k nám pracovat

Osvědčené lidi hledají zaměstnavatelé také v dalších oborech. Dobré šoféry s vlastním vozem nabírají teď každý den v pražské dopravní společnosti Motolinka. „Rozvážíme vánoční balíčky, které si firmy navzájem posílají. Brigádníky nabíráme do posledních dnů před Vánoci,“ říká šéfdispečer pražské Motolinky Miroslav Říha. Podle jeho zkušeností budou mít brigádníci největší nápor v posledních třech pracovních dnech před Štědrým dnem. „Určitě budeme jezdit až do pátku 23. prosince,“ míní Říha. Nejčastěji sedají v Motolince za volant studenti vysokých škol, kteří si tak přivydělávají na vánoční dárky či pobyt na horách. Za osm hodin si kurýr může vydělat od 800 do 1 500 korun podle toho, jak se dokáže vypořádat s předvánočním chaosem na silnici a kolik balíčků rozveze. Zájemcům, kteří se osvědčí, nabízejí spolupráci i po Vánocích.

Vánoce nevánoce, v třídírně zásilek společnosti TNT Express Worldwide v Chřášťanech je nedostatek pracovitých rukou po celý rok. „I když teď máme největší nápor, nehledáme jen někoho sezonně, zaučovat někoho týden se nám nevyplatí. Dřív se nám hlásili hlavně studenti, dnes hodně i lidé, kteří mají hlavní pracovní poměr a k nám jdou na odpolední brigádu,“ říká Vanda Ševčíková z přepravní společnosti. Na to, že se brigáda může proměnit v hlavní pracovní poměr, láká například i Česká pošta. „Když vás to bude bavit, můžete u nás začít pracovat v pracovním poměru třeba i na jiné pozici,“ stojí v inzerátu na kurýry-šoféry, kteří mají doručovat balíčky.

Na poslední týden před Vánocemi se chystají snad všichni obchodníci, kteří se snaží ukousnout si z předvánočního koláče co největší kus. Brigádníky shánějí, kde se dá, a na oplátku slibují štědré odměny. K nim patří nejen zajímavá hodinová mzda, ale také například volitelná pracovní doba, sekt či kosmetický balíček jako vánoční dárek, dotované stravování či různé bonusy a příplatky za noční práci či přesčasy. „Pracovitých brigádníků není nikdy dost. Kdybyste o nějakém věděla, pošlete ho,“ vyzývá Ivana Hofmanová ze společnosti 4home.