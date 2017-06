Čtyři tipy, jak se pojistit na dovolenou, abyste nepřišli o úspory

O tom, proč je cestovní pojištění mimo území EU důležité, netřeba diskutovat. Ale proč si sjednávat cestovní pojištění i pro cesty v rámci unie?

Klasické zdravotní pojištění, které se nám strhává z platu, se totiž nevztahuje na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty. Respektive náklady česká zdravotní pojišťovna uhradí jen do výše českých cen, a to pouze za ošetření a péči, která je v Česku z veřejného zdravotnictví hrazena.

Často tak bez úhrady zůstane výjezd lékaře či převoz do zdravotnického zařízení. Veřejné zdravotní pojištění se nevztahuje ani na náklady na dopravu zpět do republiky nebo náhradu za ztracené či ukradené osobní věci. A protože v rámci zdravotního pojištění neexistují žádné asistenční služby, je nutné se spolehnout na vlastní organizační schopnosti a jazykové dovednosti.

1. Škody způsobené půjčeným vozidlem

Příklad: Na dovolené si chceme s manželem pronajmout skútr nebo auto. Jak se máme pojistit pro případ, že bychom vozidlem způsobili nějakou škodu?

Doporučení: Myslíte si, že poškození zapůjčené věci, tedy auta či skútru, kryje pojištění občanské odpovědnosti, které je s největší pravděpodobností součástí cestovního pojištění? Opak je bohužel pravdou. Na uvedenou situaci se vztahují výluky týkající se věcí zapůjčených, pronajatých apod. Proto je nutné hledat produkt, kde je možné tuto škodu připojistit. Ale moc jich není. Při sjednání je také důležité nastavit dostatečný limit pojištění, aby k něčemu vůbec bylo.

Druhou možností, jak tuto situaci řešit, je uzavřít pojištění spoluúčasti přímo v půjčovně vozidel. Problém však může nastat v případě, že k pojistné události dojde, a to především kvůli jazykové bariéře.

2. Děti v hotelu rozbily televizi

Příklad: Při návratu z pláže byly děti rozdováděné a začaly po sobě házet věcmi. Jedno ale bohužel trefilo televizi na pokoji a rozbilo ji. Je možné tyto škody krýt pojištěním?

Doporučení: Existují dvě možnosti, jak podobný druh škod z pojištění uhradit. Jednou je pojištění občanské odpovědnosti, která se nejčastěji uzavírá v rámci pojištění domácnosti, druhé řešení pak spočívá ve využití cestovního pojištění.

Pokud chceme využít první možnosti, pak je potřeba si pohlídat několik věcí. Je vhodné se předem informovat, zda se pojištění odpovědnosti vztahuje na zapůjčené a pronajaté věci, zejména na věci umístěné v krátkodobě pronajatých ubytovacích zařízení (a na pokojích ubytovacích zařízení). Důležitá je také územní platnost pojištění. Pokud máme sjednáno pojištění občanské odpovědnosti platné jen v České republice, těžko můžeme očekávat, že se z něj zaplatí i škody, které se stanou na dovolené u moře.

Ve většině případů je pojištění občanské odpovědnosti sjednáno s územní platností v Evropě. Dnes se však jezdí na dovolenou i mimo náš kontinent a zde můžete narazit. Ne každé pojištění občanské odpovědnosti totiž „umí“ být platné po celém světě. Na druhou stranu je třeba zvážit, zda mimo Evropu cestujete tak často, aby se vám územní platnost pro „celý svět“ vůbec vyplatila.

Druhou možností je pak sjednání pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění. Ale s dostatečným limitem.

3. Škody na zdraví jiných turistů

Příklad: Na dovolené jeden z hostů skočí do hotelového bazénu, ale nevšimne si, že pod ním plave jiný host. Vzájemným střetem dojde k poškození páteře plavce a dočasnému snížení hybnosti. Nemůže chodit do práce a je dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

Doporučení: „Skokan“ nese jasnou odpovědnost. Lze předpokládat, že by náklady na ošetření, převoz a následnou léčbu uhradila buď zdravotní pojišťovna cizince nebo jeho cestovní pojištění. Je však velice pravděpodobné, že by všechny tyto náklady musel následně zaplatit ten, kdo za nehodu mohl. Kdyby měl sjednané pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění (nebo zvlášť u pojištění domácnosti), pak by bylo možné veškeré náklady uhradit právě z něj.

Je však klíčové mít krytí tohoto rizika sjednáno v dostatečném limitu. Nejvyšší soud stanovil, že hodnota lidského života je přibližně 10 milionů korun. To však neznamená, že náklady na ošetření, léčbu, trvalé následky nemohou tuto částku přesahovat. Proto se vyplatí mít pojištění odpovědnosti s minimálním limitem ve výši právě 10 milionů.

4. Cestovní pojištění a těhotenství

Příklad: Paní Zuzaně se za čtyři měsíce narodí miminko, ale ráda by ještě v létě odjela na dovolenou k moři. Na cesty vždy sjednává cestovní pojištění kvůli nenadálým výdajům na lékaře nebo kvůli pomoci ve formě asistenční služby. Teď však musí řešit i to, zda se pojištění vztahuje na těhotné.

Doporučení: Krytí léčebných výloh v rámci cestovního pojištění se samozřejmě vztahuje i na nastávající matky. Při výběru pojistného produktu je však důležité se informovat, do jakého stupně těhotenství náklady na léčebné výlohy pojišťovna uhradí. Nejčastěji hranice u jednotlivých produktů končí mezi 24. až 28. týdnem těhotenství, jen několik málo produktů tento limit nemá.

Zároveň je důležité přečíst si výluky (tedy situace, na které se pojištění nevztahuje), aby nebyl z pojištění vyloučen například předčasný porod či další podobné komplikace. Standardní výluky, které lze v určitých formách najít ve všech pojistných podmínkách, se týkají zdravotních potíží, které vznikly ještě před odjezdem.

S tím souvisí také výluka týkající se nastávajících matek, které jsou kvůli těhotenství v pracovní neschopnosti nebo na rizikovém těhotenství. A také ne každý produkt obsahuje i úhradu případných nákladů na akutní zdravotní péči u narozeného dítěte.

A jak je to s těhotenstvím a porodem v zahraničí ve vztahu k českému zdravotnímu pojištění? Pomoc při komplikacích v těhotenství nebo vedení porodu jsou považovány za neodkladnou lékařskou péči, proto je možné uplatnit tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění („modrá“ kartička vydaná příslušnou zdravotní pojišťovnou).

Po předložení tohoto průkazu by paní Zuzana byla ošetřena ve státním zdravotnickém zařízení dané země EU, Evropského hospodářského prostoru (země EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska, ale se všemi zákonnými poplatky a spoluúčastmi, doplatky za léky či poplatky za hospitalizaci, které musí platit občané této země.

Následně by si paní Zuzana mohla zvolit, zda bude péče uhrazena podle právních předpisů platných ve státě ošetření, tedy do výše, v jaké by zahraniční veřejná zdravotní pojišťovna uhradila za svého pojištěnce, nebo podle českých právních předpisů, tedy do výše stanovené pro úhradu takové péče na území ČR.

Pokud by paní Zuzana nemohla Evropský průkaz zdravotního pojištění předložit nebo by jej nemohla uplatnit (například v soukromém zdravotním zařízení), za ošetření by musela zaplatit a o proplacení nákladů požádat po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu. Proplaceny ale mohou být pouze náklady na takové ošetření a léčbu, na které by měla nárok i doma.

Pokud by se jednalo o ošetření mimo země EU, pak je situace ještě složitější. V rámci zemí EU (a včetně zemí Evropského prostoru a Švýcarska) je českou zdravotní pojišťovnou hrazena tzv. nezbytná péče, tedy taková péče, díky které by se člověk nemusel z dovolené vracet dříve, než měl v plánu.

Mimo země EU se však z veřejného zdravotnictví hradí jen takzvaná neodkladná péče, tedy stavy, při nichž je bezprostředně ohrožen život nebo které by bez okamžité lékařské pomoci vedly k závažným trvalým následkům, invaliditě či jinému významnému dlouhodobému či trvalému zhoršení kvality života.

Jak tedy z definice vyplývá, nezbytná péče je mnohem šířeji pojatá, u neodkladné péče musí být bezprostředně ohrožen život či dlouhodobé snížení kvality života.

Zvláštní režim je uplatňován v několika dalších státech, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. V Srbsku, Makedonii, Turecku a Černé Hoře má český pojištěnec nárok na poskytnutí neodkladné zdravotní péče na účet české zdravotní pojišťovny. Pokud v těchto zemích za tuto péči zaplatí, pak si může vybrat, zda mu česká zdravotní pojišťovna náklady uhradí podle cen navštívené země, nebo podle českých cen.