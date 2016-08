Concierge plní přání celebritám a bohatým. Třeba shání domek pro psa

Má příležitost setkávat se s mediálně známými tvářemi, bohatými lidmi a dalšími osobnostmi. „Když zvednete hlavu od počítače a mluví na vás člověk, kterého by vás v životě nenapadlo, že můžete v Bratislavě a hlavně metr od vás potkat, je to zajímavé,“ říká Peter Voros.

Jak jste se vůbec dostal k práci v hotelu?

K hotelnictví jsem se dostal tak trochu náhodou. Přivedl mě sem spolužák ze střední školy, prý je to super práce. A tu jsem akutně potřeboval.

Začínal jste jako hotelový poslíček. Co všechno jste musel dělat?

Bellboy musí mít především všeobecný rozhled, pozitivní postoj a být ochotný. Jeho náplní je nosit kufry, parkovat auta a běhat po hotelu a sloužit hotelovým hostům. Pro hosty jsou takovým příjemným zpestřením běžného dne.

Určitě jste nosil zavazadla známým lidem, komu například?

Rád bych na tuto otázku odpověděl, ale nejsem si jistý zda neporuším hotelové tajemství. Řeknu alespoň jedno známé jméno: měl jsem například příležitost setkat se s anglickým zpěvákem a skladatelem Robiem Williamsem.

Jako bellboy jste pracoval 2,5 roku, pak přišla nová příležitost pracovat jako concierge. Co to znamená v kariérním žebříčku?

Jednoznačně jde o posun nahoru. Concierge má mimo jiné na starost tým bellboyů, koordinuje jejich práci a je zodpovědný za jejich výkon. Zároveň je jeho úkolem komunikovat s hosty, nejen během jejich čekání na přihlášení nebo odhlášení z hotelu, ale prakticky kdykoliv a kdekoliv, kde se s hosty potká. Komunikace je pro tuto profesi velmi důležitá. Čím víc informací z hostů dostanete, tím více jim dokážeme být nápomocni.

Profese concierge (konsiérž) je pro řadu lidí velkou neznámou. Je doménou jen mužů, nebo v této profesi pracují i ženy?

Toto nepříliš tradiční povolání má původ ve středověku, ale tehdy šlo spíše o komorníky, kteří se starali o chod domácnosti majetných lidí. Dnes profesionální služby concierge nabízejí jen ty nejluxusnější světové hotely. Doposud jsem se potkal v této profesi především s muži, mají převahu, odhaduji tak 98 procent. Znám však i ženy, které zastávají tuto funkci a pracují výborně.

Pro tuto profesi je prý klíčové mít kontakty. Proč?

Běžný člověk neví všechno. V cizím prostředí je pro hosty mnohem obtížnější se orientovat než v jejich domovině, proto jsme tady my, concierge. Když si ani já sám nevím rady, jak zvládnout přání hosta, je důležité mít dostatek kontaktů a zapátrat v paměti, komu zavolat a na koho se obrátit. Přání hostů se pak stává splněným.

Takže concierge je ten, kdo plní přání hotelových hostů, nebo moderněji řečeno je osobním koordinátorem hosta během jeho pohybu v hotelu. Vnímám to správně?

V podstatě ano. Pokud hostům vyřešíme problém nebo prosbu, můžeme si být jistí, že nás bude kontaktovat opětovně.

Dobrý concierge je tedy pro hotel důležitý. Je to znát i na vaší výplatě?

V naší profesi je plat smluvní. U přijímacího pohovoru si vzájemně stanovíte všechny náležitosti spojené s výkonem práce concierge.

Předpokládám, že součástí vašeho příjmu je i příjem, který získáte od hosta za splněná přání.

Ano, spropitné neboli „tipsy“, jsou neodmyslitelnou součástí našeho příjmu. Vždy za něj poděkuji a vážím si ho. Řekl bych, že díky tipsům si mohu dopřát o kafe navíc. Celkově máme hrubou mzdu + tipsy, tedy spropitné + concierge fee, což je provize ve výši 25 % z hodnoty objednávky, o které je hotelový host předem informován. Například když kytice květin, kterou si objednal host, stojí 100 eur, provize pro concierge je 25 eur. Částka 25 eur se pak rozdělí na polovinu, přičemž jedna polovina připadá hotelu a druhá se rozdělí mezi tým concierge, samozřejmě po zdanění.

Jak vysoké dává host spropitné? Je jen na jeho úvaze, nebo to má nějaká nepsaná pravidla?

Je to celé na uvážení hosta. Pokud je spokojený, je to fajn. Čím víc je spokojený, tím víc je to super. Někdy se stává, že od hostů nedostanu spropitné, ale protislužbu nebo vzájemnou výpomoc, která je k nezaplacení.

Prozradíte, jaké nejvyšší spropitné jste zatím dostal?

Bylo to kolem 100 eur, což bylo opravdu příjemné překvapení.

Peter Voros (1989) Pracuje jako concierge v Grand Hotelu River Park Bratislava.

Absolvoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.

Je svobodný.

Jaká jsou nejčastější přání, která po vás hosté chtějí?

Úkolem concierge, nebo spíše jeho posláním, je hostu pomoci s čímkoli. Může jít o rezervování stolu v nejlepší restauraci ve městě, o koupi kytice k narozeninám či dokonce i o koupi nemovitosti. Pokud vás host o něco požádá, tehdy je úplně jedno, zda se jedná o lístek na autobus, nebo o doporučení na nejlepšího kadeřníka ve městě. Host prostě ví, že concierge je ten, na koho se může obrátit a spolehnout. Mezi běžné požadavky patří ty, které se týkají turisticky atraktivních míst v dané lokalitě. Tehdy concierge musí znát město a doporučit hostu místo, podle jeho představ. Jelikož hotelový concierge je často partnerem privátních concierge nejbohatších lidí na světě, zajišťuje také transfery vrtulníkem a lety v soukromých letadlech do destinací podle přání hostů.

A jaká mívají přání známé celebrity?

Vzpomínám si, když měl přijet do hotelu Robbie Williams, dostali jsme požadavek, že by chtěl mít speciální domek pro svého domácího mazlíčka. Jednalo se o takový ten psí „vystajlovaný“ pelíšek. Pelíšek jsme našli na internetu, objednali a přišel včas před příchodem Robbieho Williamse. Byl velmi spokojen, že jeho pejsek ve vedlejším pokoji má přesně to, co pro něj požadoval.

Umíte plnit i zázraky, nebo se někdy stává, že zadaný úkol nesplníte?Nevím, zda zázraky, ale jsou i situace, kdy vynaložíte velké úsilí a zadání se přesto nedaří naplnit. Jednou jsem sháněl lístky na koncert jedné hvězdy. Pán z Izraele ho plánoval jako překvapení pro svou manželku a jen proto přijel do Bratislavy. Koncert byl už beznadějně vyprodaný, lístky se mi nepodařilo sehnat. Host mé úsilí přesto dokázal ocenit. Doteď jsme v kontaktu a cokoliv potřebuje vyřídit na dálku, řeší to přes mou osobu.

Mají hosté i kuriózní požadavky?

Stává se to. Nejkurióznějším požadavkem bylo, když mi volal v deset hodin večer jeden host z pokoje, že by potřeboval kolo a litr destilované vody. Přestože mě takový požadavek zaskočil, mým úkolem bylo přání splnit.

Zeptal jste se, nač to potřebuje?

Vyzvídání je zbytečné, máte zadaný úkol, který se snažíte co nejrychleji vyřešit. Na co to host potřebuje, je jeho věc. Pokud se to nepříčí morálním zásadám a interním regulím hotelu, tak je vše v pořádku. Každopádně si myslím, že nejsložitější přání jsou ta, která chce host splnit ihned. V takových případech platí zlaté pravidlo: „Concierge je tak dobrý, jak dobré jsou jeho kontakty.“

Když přání splnit nejde, řešíte prý situaci alternativní nabídkou. Máte na to nějakou připravenou řeč, abyste to vysvětlil?

Ano, alternativa je určitě potřeba. Nejhorší je, když hostovi sdělíte, že něco prostě nejde. Ale je to o postoji člověka, když se chce, tak všechno jde. Připravenou řeč na to nemám, spíše jde o to, odhadnout hosta a na té úrovni s ním potom konverzovat.

Musíte se někdy hodně ovládat, když si host vymýšlí?

Ani ne. Samozřejmě někteří hosté mají prostě dar, jak vám znepříjemnit den. Pokud si ale myslíte, že je host otravný, práce v hotelu není nic pro vás. A pokud by náhodou došlo k situaci, že se to už nedá vydržet, musíte se zatnout a vydržet, je to daň za tuto práci.

Když by chtěl někdo tuto profesi také zkusit, co musí v sobě mít? Co je pro tuto práci klíčové?

Hlavně umět komunikovat s lidmi. A jak jsem již zmínil, musíte mít pozitivní postoj, ostatní se dá naučit. Důležitý je ale také zevnějšek, být si vědom toho, jak vypadáte, že to je to, co host vidí hned na začátku. Já jsem absolvoval školení v hotelu Bristol ve Vídni, který patří do sítě hotelů Starwood – The Luxury Collection.

Co vám tam vštěpovali? Jakou radu k nezaplacení jste si ze školení odnesl?

Kontakty, kontakty, kontakty. Jestliže potřebuje host vyřešit věci v zahraničí, první koho bude kontaktovat je concierge v dané zemi. Každodenní situace si přece každý řeší po svém.

Kolik cizích jazyků musí dobrý concierge ovládat?

Čím více jich umíte, tím lépe, tak jako v běžném životě. Každopádně znalost cizích jazyků je pro tuto profesi nezbytnou součástí.

S jakou časovou náročností musí člověk v této profesi počítat?

Pokud se v této profesi najdete, na čas se vůbec nedíváte. Když vás práce baví, tak nemusíte pracovat, práce se stává vaším koníčkem. Když se ráno probudíte a těšíte se do práce, to je základ. Setkávání s lidmi mě baví.

Kam se může concierge posunout dál a jaké jsou vaše ambice?

Concierge je concierge. Posouvat se můžete tak dlouho, dokud vás tato práce naplňuje. Mým cílem je dostat se do Les Clefs d’Or a dál působit jako concierge. Jde o prestižní organizaci hotelových concierge. Pokud bych se stal členem, mohl bych nosit na klopě saka dva zkřížené zlaté klíčky, které symbolizují tento klub. Pak bych mohl plnit požadavky nejen byznysmenů a turistů, ale i účastníků summitů a konferencí.