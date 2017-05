Zaplaťte daň z nemovitosti. Stát posílá výzvy nově i po e-mailu

Kdo vlastní pozemky či nemovitosti, musí každoročně hradit státu daň. Jen vloni zaplatili Češi na dani z nemovitých věcí přes 10,5 miliardy korun. Rozesílku obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017 zahájila Finanční správa v těchto dnech.

„Fyzické osoby obdrží bezplatnou daňovou složenku do poštovních schránek. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Pokud však nemají zpřístupněnou datovou schránku, dostanou poštou běžnou poštovní poukázku. Kdo se přihlásil k rozesílce e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky,“ říká Gabriela Štěpanyová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu je letošní novinkou. O tuto službu je však třeba požádat do předepsaného termínu (podrobnosti čtěte zde).

„Pro letošní zdaňovací období bylo nutné odeslat žádost do 15. března 2017, což letos využilo přes 56 tisíc daňových poplatníků,“ přibližuje Štěpanyová. Kdo odeslal žádost po tomto termínu, bude mu informace k placení daně zaslána na e-mail v dalším zdaňovacím období, tedy až v roce 2018.

Pozor by si měli dát také novopečení majitelé nemovitostí, kteří získali nemovitost v minulém roce. „V případě, že jim nepřijde výzva k platbě daně do datové schránky nebo v podobě složenky, pravděpodobně zapomněli na konci ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. V takovém případě je nutné přiznání podat co nejdříve a počítat se sankcemi,“ upozorňuje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Daňová povinnost zaplatit daň z nemovitých věcí se týká všech poplatníků, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2017. „Ti, kteří získali nemovitost později, budou daň platit až příští rok,“ dodává daňová poradkyně.

Další letošní novinkou je, že složenky k placení daně z nemovitých věcí jsou doručovány plošně po celé republice, nikoliv po regionech jako tomu bylo v minulosti. „Poplatníci daně z nemovitých věcí tak nedostávají složenky najednou. Poslední složenky budou doručeny nejpozději do 19. května 2017,“ upozorňuje Gabriela Štěpanyová.

Bez sankce lze uhradit daň do 8. června

Jestliže vám výzva k zaplacení daně nedorazí, rozhodně to neznamená, že daň platit nemusíte. „Pokud máte útržek z loňské složenky, stačí zaplatit daň ve stejné výši a na stejný účet jako před rokem. Jestli si výší platby nejste jistí, můžete se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází. Při osobní návštěvě je možné vyměřenou částku zaplatit přímo v pokladně,“ radí daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

Výše daně vždy závisí na typu nemovitosti a obci, ve které se nachází. Trvalé bydliště majitele nehraje roli, daň se vždy platí finančnímu úřadu kraje, na jehož území se nemovitost nachází.

A pozor. „Nepřesáhne-li částka daně pět tisíc korun, je splatná celá do 31. května. Je-li daň vyšší než pět tisíc korun, je možné ji rozdělit do dvou splátek. První splátku je třeba uhradit do 31. května a druhou do 30. listopadu 2017,“ upozorňuje Štarmanová.

Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny před termínem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 1. června. Kdo se s placením daně opozdí, může bez sankce uhradit daň do 8. června, tedy během dalších pěti pracovních dní. „Poté už ale nabíhají úroky z prodlení, které v závislosti na současné repo sazbě České národní banky činí 14,05 procenta z vyměřené daně za rok. Úroky z prodlení do 200 korun ale finanční úřady nevyměřují,“ uzavírá Štarmanová.