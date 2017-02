Kdy jako zaměstnanci musíte sami podávat daňové přiznání

Daňové přiznání budete jako zaměstnanec podávat:

Když jste v roce 2016 měli více zaměstnavatelů najednou, například kromě hlavního pracovního poměru ještě dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce (u té jen v případě, že jste si vydělali víc než 10 000 korun za měsíc).



Když váš roční výdělek překročil hranici 1 296 288 korun, a budete proto platit solidární daň.



Modelový příklad: Janu Čápovi je 50 let, je zaměstnán jako skladník. Má 22letého syna, který studuje VŠ a přitom podniká. Jan si platí penzijní připojištění 2 000 korun měsíčně a v lednu 2016 dal dar na charitu 5 000 korun.

Zaměstnancům letos stačí krátký formulář Zjednodušený dvoustránkový daňový formulář mohou vyplňovat pouze zaměstnanci, kteří měli v roce 2016 jen příjmy podle § 6 (ze závislé činnosti).



Nikoli ti, kteří si navíc přivydělávali pronájmem, podnikáním, honoráři nebo měli tzv. příjmy ostatní (prodej přebytků ze zahrádky, ale třeba i dodanění předčasně vypovězené životní pojistky).

Rok 2016 byl pro Jana náročný. Přišel o práci, pak získal novou, ale hůř placenou, a začal si přivydělávat. Do června pracoval ve firmě A, měsíčně si vydělal 25 tisíc korun hrubého. Celkem 150 tisíc korun. Zaměstnavatel za něho odvedl zálohy na daň z příjmů 11 028 a sociální a zdravotní pojistné 51 tisíc korun.

V únoru si Jan přivydělal formou dohody o provedení práce 8 tisíc korun. Zaměstnavatel strhl srážkovou daň 1 200 korun. Pak byl Jan tři měsíce nezaměstnaný. Dostával podporu v nezaměstnanosti 11 250 korun měsíčně. Od října pracoval u firmy B za 23 tisíc korun hrubého. Zaměstnavatel za něj odvedl zálohu na daň 4 344 a pojistné 23 460 korun.

Současně si Jan našel druhou práci v podniku C, zde má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti a vydělává 8 tisíc korun hrubého. Zaměstnavatel odvedl 4 860 na zálohách na daň, 8 160 korun na pojistném. Jak postupovat?

Oznamte to v práci

O tom, že budete sami podávat daňové přiznání, informujte zaměstnavatele. Ve mzdové účtárně vám vystaví dokument zvaný Potvrzení o zdanitelných příjmech, který bude podkladem k vašemu růžovému formuláři. Pokud jste, jako Jan Čáp z modelového příkladu, měli víc zaměstnavatelů, oslovte s požadavkem na potvrzení všechny.

Každý příjem se nedaní

Ne všechny peníze, které jste během roku obdrželi, budete do daňového přiznání uvádět. Nejčastější případy příjmů, které jsou od daně osvobozené, jsou stipendium, rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky, důchody, pojistné plnění (kromě náhrady za ztrátu příjmu či náhrady za škody související s nájmem a s podnikáním).

U důchodů není výjimka absolutní. „Pravidelně vyplácené důchody či penze jsou osvobozeny do výše 356 400 korun ročně, což je částka pro rok 2016. Má-li penzista důchod přesahující uvedenou cifru, daní to, co je nad limit,“ vysvětluje Jitka Žaloudková z BDO Tax.

Co si můžete odečíst a jaké slevy lze uplatnit Odpočty 2016

Dobročinné dary a dárcovství krve - odečíst lze minimálně 1 000 Kč, maximálně 15 % daňového základu.



Darování krve: jeden odběr se počítá jako dar 2 000 Kč. Ušetříte: 15 % z darované částky



Úroky z úvěru na bydlení, jde o úroky z hypoték a ze stavebního spoření. Daňový základ lze snížit maximálně o 25 000 Kč za měsíc. Ušetříte: 15 % ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 Kč



Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření - odečíst lze ročně maximálně 12 000 Kč, nutné je přitom naspořit 24 000 Kč (prvních 12 000 zakládá nárok na státní příspěvek, pak až je možný odpočet). Ušetříte: až 1 800 Kč



Životní pojištění - ročně lze odečíst 12 000 Kč ze zaplaceného pojistného. Ušetříte: až 1 800 Kč



Odborové příspěvky - až 3 000 Kč ročně. Ušetříte: až 450 Kč



Zkoušky z dalšího odborného vzdělávání - lze odečíst až 10 000 Kč za rok (zdravotně postižení 15 000 Kč). Ale předem konzultujte s poradci, zda se úleva týká právě vaší zkoušky. Ušetříte: až 1 500 Kč (postižení 2 250 Kč)

Slevy 2016 Sám na sebe (na poplatníka) 24 840 Kč/rok



Na vyživovanou manželku 2 070 Kč/měs.



Na studenta 335 Kč/měs. (= poplatník je studentem)



Zdravotně postižení, Invalidní 1. a 2. stupně 210 Kč/měs, Invalidní 3. stupně 420 Kč/měs.

ZTP/P 1 345 Kč/měs.

Děti: 1. dítě 1 117 Kč/měs., 2. dítě 1 417 Kč/měs., 3. dítě 1 717 Kč/měs.

Dítě ZTP/P dvojnásobek dětských slev

Školkovné až 9 900 Kč/rok

Podnikatelé s EET zahájenou v roce 2016 max. 5 000 Kč/rok (nelze převést do dalšího roku)

Zaměstnanec nemá výdaje

„Čistí“ zaměstnanci ve svém daňovém přiznání uvádějí jen příjmy, nikoli výdaje. „Každoročně se někdo dotazuje na možnost odečíst nějak z daní zaplacené alimenty. Nic takového není možné,“ upozorňuje daňová poradkyně Blanka Marková.

Stejně tak nelze odečíst peníze, které jste vy sami někomu zaplatili jako náhradu škody, finance spojené s tím, že jste hledali práci a jezdili na pracovní pohovory. Prostě nic. Na druhou stranu jako zaměstnanci máte nárok na placenou dovolenou, zaměstnavatel za vás řeší spoustu věcí a nemocenská pro vás nejspíš není likvidační.

Jediné, oč si ulevíte na daních, jsou takzvané odčitatelné položky a možné slevy (viz box).

Kde vzít formulář

Tiskopis si můžete vyzvednout na kterémkoli finančním úřadě, obvykle jsou k mání zdarma někde u vrátnice či u podatelny. Mnohem pohodlnější však je vyplňovat formulář elektronicky. Je ke stažení ZDE nebo na webových stránkách Finanční správy ČR. V tom případě však pozor, musíte si ho nejprve uložit do svého počítače. Když jen prokliknete, sice se dokument otevře, při vyplňování však bude psát nesmyslné údaje.

Výhodou elektronického vyplňování je to, že vám stačí zadat jen pár vstupních dat. Veškeré výpočty se potom provedou automaticky, vy pak vyplněný formulář vytisknete, podepíšete a odevzdáte. Důležité upozornění: ti, kdo mají zřízenu datovou schránku (i když jsou jen zaměstnanci), musí daňové přiznání podat elektronicky. Když použijí pouze papírový formulář, hrozí jim pokuta. Tiskopisy budete odevzdávat finančnímu úřadu podle místa svého aktuálního trvalého bydliště. A to i když jste se přestěhovali a v loňském roce bydleli někde jinde.

Čísla účtů podle krajů 721 – číslo podle kraje/0710

Praha 77628031



Středočeský kraj 77628111



Jihočeský kraj 77627231



Plzeňský kraj 77627311



Karlovarský kraj 77629341



Ústecký kraj 77621411



Liberecký kraj 77628461



Královéhradecký kraj 77626511



Pardubický kraj 77622561



Kraj Vysočina 67626681



Jihomoravský kraj 77628621



Olomoucký kraj 47623811



Moravskoslezský kraj 77621761



Zlínský kraj 47620661

Variabilní symbol je vaše rodné číslo bez lomítka.

Papírové přiznání můžete doručit osobně na podatelnu úřadu (v tom případě si nechte převzetí potvrdit na vlastní kopii), nebo poslat poštou. To učiňte doporučeně a dobře si uschovejte podací lístek. Čas máte do 3. dubna 2017.

A kam zaplatit

Jestliže máte přeplatek, v žádosti na formuláři uvedete, kam vám mají peníze poslat. I když odevzdáte daňové přiznání teď, nečekejte, že byste peníze od státu dostali dřív než koncem dubna, úřad má stanovený termín 2. května, dokdy vám je musí poslat.

Naopak, jestliže máte nedoplatek, je třeba, aby od vás finanční úřad dostal peníze do 3. dubna. Zaplatit můžete v hotovosti na pokladně úřadu, ale pohodlnější bude poslat peníze na účet. Pro placení daně z příjmů použijte konto podle tabulky.

Kdyby měl Jan Čáp z modelového příkladu nedoplatek, poslal by peníze na účet číslo 721–77628111/0710 (Středočeský kraj, daň z příjmů) a jako variabilní symbol by uvedl rodné číslo.