Přemýšlíte nad vhodnými dárky na Vánoce? Dárkomat je k dispozici i na Benzině

Značkové oblečení, knihy, zážitky, kosmetika, dobré víno nebo zdraví: stačí si jen vybrat a není k tomu potřeba obíhat jednotlivé obchody. Kartička s konkrétní částkou odkáže obdarovaného do obchodu, kde si své přání splní přesně dle svých představ.

Dárkové kartičky jsou nově kromě prodejen Albert k mání i on-line v e-shopu na stránkách projektu Dárkomat. A od konce listopadu je jejich zakoupení ještě snazší: seženete je i na čerpacích stanicích Benzina.

Lékárny vedou, letos zkuste třeba víno

V Dárkomatu, který je součástí mediální skupiny MAFRA, můžete vybírat z řady osvědčených značek. Vedle stávajících partnerů jako je parfumerie Marionnaud, klenoty Aurum, internetový obchod se značkovým oblečením Answear, e-shop Lekarna.cz nebo například knihkupectví NeoLuxor, jsou na stojanech u pokladen nebo v e-shopu i nové poukázky. O nejčastějším využití karet čtěte zde.



Nově lze voucher zakoupit i do kamenných prodejen Bubbleology s britským nápojem Bubbletea. Dárková karta má hodnotu 500 korun a platí 12 měsíců od aktivace. Obdarovaný si za ni může koupit teplý či studený drink různých příchutí, a k tomu přidat na dno želé nebo kuličky. Cesta do práce nebo ze školy tak může být po Vánocích mnohem příjemnější - o to víc, že kredit na darované kartě můžete využít na více nákupů.

Kdy koupit dárkovou kartu od Dárkomatu? Když nevíte, jaký dárek vybrat Vyberte kartu jedné ze značek z nabídky a obdarovaný si už může zvolit dárek podle sebe. Má na to rok od nákupu karty. Částka na kartě se odečte z ceny dárku (pokud se rozhodne pro nákup něčeho dražšího) nebo si může naopak koupit postupně víc menších dárků, dokud částku na kartě nevyčerpá.

Když hledáte dárek na poslední chvíli Přes 330 obchodů Albert má otevřeno každý den, čerpací stanice Benzina stojí na každém rohu, eshop Dárkomatu je k mání i z tepla domova.

Když nechcete darovat peníze Bankovky v obálce nepovažuje každý za vhodný dárek. Dárková karta je vhodná alternativa.

Stejnou hodnotu lze nabít i na kartu do řetězců s rychlým občerstvením McDonalds. Voucher lze využít na celý sortiment, tedy kromě klasického fastfoodu například i na kávu a dezerty. Karta rovněž platí celý rok od nabití a lze ji použít na více nákupů až do vyčerpání kreditu.

Pro muže, ženy i děti se hodí karta do e-shopu Audioteka.cz v hodnotě 500 korun. V Audiotéce si obdarovaný vybere z tisíce příběhů a vzdělávacích nahrávek do mobilním telefonu, tabletu, počítače nebo MP3 přehrávače. Platnost karty je rovněž 12 měsíců od aktivace a voucher lze využít pro více nákupů. Partner neumožňuje zakoupit dražší dárek a zbytek doplatit, zato slibuje při prvním užití kartičky z Dárkomatu bonusový kredit v hodnotě 100 korun.

Pokud víte, že si dotyčný potrpí na kvalitní alkohol, ale nejste si jistí, třeba pro kterou značku vína by se rozhodl, kupte mu kartičku do Global Wines. „Máme nejširší nabídku značkových zahraničních vín a destilátů v České republice. Obdarovaný si může vybrat buď v e-shopu Global Wines, nebo v některé z kamenných prodejen,“ uvedl brand manager společnosti Filip Jantač.



V nabídce obchodů Global Wines je přes 1 500 vín a destilátů, přičemž prodejce umožňuje kartu využít na vícero nákupů, nebo hodnotu voucheru tisíc korun v případě zájmu obdarovaného vyměnit za dražší produkt a dárek si doplatit.

Snadná radost: stačí kartu aktivovat a darovat.

Jak tedy na to? Dárkové karty Dárkomat najdete na stojanech v prodejnách Albert, na čerpacích stanicích Benzina nebo v e-shopu. Stačí si vybrat kartu vázanou ke konkrétnímu prodejci a pak ji nechat aktivovat. Na benzince nebo v Albertu to za vás udělají na pokladně. Bez aktivace při zaplacení totiž není karta funkční. Obdarovaný má pak 12 měsíců od aktivace na to, aby peníze vyčerpal. Všechny podmínky najdete na obalu karty.

Karta Dárkomatu - k nákupu knih v Neoluxoru za tisíc korun

Za kartu nezaplatíte ani korunu navíc, ale pouze částku, která je na ní uvedena, kterou chcete darovat, a kterou může obdarovaný v obchodu po Vánocích využít. Nečekají vás žádné skryté poplatky. Hodnota dárkové karty se podle jednotlivých prodejců liší. Vše najdete na webu nebo na konkrétní kartě, částku si můžete vybrat podle toho, kolik chcete do daru investovat. Nejčastěji lidé volí vouchery v hodnotě tisíc korun.

Některé karty uplatníte jen v kamenných prodejnách (Neoluxor, Marionnaud, McDonalds), jiné jen v internetových obchodech (Lékárna.cz, Firmanazazitky.cz). U většiny partnerů se dá kartička použít vícekrát pro několik menších nákupů. V takovém případě se vyplatí registrace karty na stránkách Dárkomatu, po které můžete on-line sledovat zůstatek peněz na kartě. K dispozici je i přehledná historie transakcí.



Karty Dárkomat jsou bezpečné, kupující ji dostane zabalenou, obsahuje i bezpečnostní prvky, například PIN pro platbu na internetu. Při ztrátě či odcizení je také možné kartu zablokovat. Sedm kroků ke kartě z Dárkomatu čtěte zde.