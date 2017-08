Platila peníze do fondů, přitom se zadlužovala. Pozor na špatné poradce

Eva je matka samoživitelka, která se dostala do finančních problémů. K hypotéce totiž začala nabírat ještě různé krátkodobé úvěry. “Chtěla jsem, aby moje děti měly lepší život, než jsem měla já. Aby měly zajištěný standard, jezdily na tábory, účastnily se školních akcí, měly vše, co mají ostatní děti. Jela jsem od výplaty k výplatě s tím, že se to na mě podepisovalo psychicky a fyzicky, ale zvládala jsem to,“ říká žena ze severních Čech.

Po krátkém čase se její měsíční splátky vyšplhaly na rovných 20 tisíc korun. Příjem však tehdy činil jen 23 tisíc korun, 8 tisíc jí z něj vzaly splátky spotřebitelských úvěrů, 2 tisíce korun hypotéka, když zaplatila další závazky, byla v minusu 6 500 korun. Velkým výdajem pro ni byla nutná rekonstrukce kuchyně. Evě dluhy přerostly přes hlavu a sama si pořádek ve financích nedokázala udělat, přitom v nich měla rezervy.

Propad příjmů na Vánoce

Loni na Vánoce se už tak vypjatá finanční situace zásadně zhoršila. Eva skončila s vyhřezlou plotýnkou na operačním sále. Propadla se v příjmu z 23 tisíc na 11 tisíc korun měsíčně, protože přesně tolik činila její pevná složka platu. „Neměla jsem dát dětem co na vánoční stůl k jídlu, natož dárky,“ říká žena.

Místo toho, aby byla doma půl roku, za tři týdny po operaci už seděla opět v práci. „Trpěla jsem jako zvíře. Snažila jsem se pořád držet standard, někde v hlavě jsem měla, že jakmile přestanu vydělávat, padnu úplně a bude konec. Cítila jsem se vyšťavená a zoufalá,“ vzpomíná Eva, která se za svou finanční situaci styděla a před svým okolím se ji snažila skrývat. Pak ji ale kamarádka přesvědčila, aby už konečně začala se svými problémy něco dělat.

Nesmyslná investice do fondů

Eva se obrátila na finančního poradce společnosti Partners Davida Kučeru. Ten se detailně seznámil s jejími financemi. A zjistil zásadní věc. Kromě toho, že měla žena špatně nastavenou životní pojistku, která jí nekryla výpadek příjmů kvůli zdravotním problémům, stala se i obětí podvodu. Její někdejší finanční poradkyně ji totiž přesvědčila k investici do podílového fondu ve výši tří tisíc korun měsíčně s tím, že jen díky tomu bude moci splatit všechny své dluhy naráz.

„Platila jsem to i v době svých největších finančních problémů, a když jsem poradkyni volala, jestli je to nutné, že by mi teď pomohlo platby pozastavit, tvrdila, že to nesmím, jinak přijdu o garantovaný výnos,“ tvrdí Eva. Faktem přitom je, že platby do podílových fondů lze kdykoli přerušit a výnos v nich není nikdy garantovaný. Fondy za určitých podmínek pouze garantují, že klient nebude ve ztrátě.

„Zásadní problém byl v tom, že investice nebyla vůbec vhodná pro klientku. Investiční dotazník přitom nevyplňovala ona, ale poradkyně, bez jejího dotazování. V dotazníku byl například uveden dvojnásobně vyšší příjem klientky, nebo to, že v posledních třech letech už investovala do podílových fondu více než půl milionů korun. Nic z toho nebyla pravda,“ říká David Kučera.

Cílem nesolidní poradkyně bylo paní Evě vnutit dynamický investiční profil, pro ni celkem nevhodný finanční produkt, a vyinkasovat vyšší provizi za sjednání investice.

Zpět do života bez dluhů

První finanční pomocí Evě byla změna banky a následná konsolidace všech úvěrů do jednoho, která se nakonec zdařila i s výrazně nižší úrokovou sazbou. To se projevilo i ve snížení celkové měsíční splátky na 5 300 korun měsíčně. Druhým krokem bylo zastavení měsíční třítisícové investice. Tyto peníze si Eva začala odkládat na spořicí účet s účelem, aby si vytvořila základní finanční rezervu pro případ neočekávaných výdajů.

Evě se nyní po roce a půl ve financích i v životě daří. Dokonce tak, že znovu začala investovat a v práci ji povýšili i zvýšili plat. „Nebylo to hned. Lepší časy jsem si musela vybojovat. Ani nevím, jak se to stalo, že jsem se dostala do takového začarovaného kruhu. Uvědomila jsem si ale, že je důležité si finanční problémy přiznat, nestydět za ně a hlavně je řešit,“ dodává Eva.

