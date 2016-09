Mám dvě zaměstnání. Co dělat, abych netratil na daních a odvodech

Jestliže uzavřu s druhým zaměstnavatelem standardní pracovní smlouvu, slyšel jsem, že tento druhý příjem již není zdaněn. Je to pravda?

To, že zdanění podléhá pouze jedna mzda a z druhé mzdy se již žádné daně neplatí, je častý omyl. Zaměstnancům pracujícím na standardní pracovní smlouvu, ať už třeba pouze na zkrácený úvazek, je z hrubé mzdy srážena daň z příjmu a také pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a to i když zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů současně.

Jak to bude s odvody? Musím z obou příjmů platit stejně, nebo existují nějaké výjimky?

Máte-li dvě zaměstnání, z hrubé mzdy vám oba zaměstnavatelé musí srážet každý měsíc 6,5 % na sociální zabezpečení a 4,5 % na zdravotní pojištění. Při výpočtu povinného pojistného se neuplatňují žádné daňové slevy, při stejné hrubé mzdě u dvou zaměstnavatelů je tedy povinné pojistné u obou stejně vysoké.

Na jaké daňové slevy mám nárok a mohu je uplatnit u obou zaměstnavatelů?

Každý zaměstnanec má nárok na slevu na poplatníka, jejíž měsíční výše činí 2 070 korun. Dalšími daňovými slevami jsou například sleva na studenta nebo sleva na invaliditu. Dále je možné daň z příjmu snížit o daňové zvýhodnění na děti, které ovšem může uplatnit vždy jen jeden z rodičů.

Ovšem pozor, veškeré uvedené slevy lze uplatnit vždy pouze u jednoho zaměstnavatele, případně postupně u více zaměstnavatelů, ale nikoli zároveň. Aby bylo možné všechny tyto daňové slevy a daňová zvýhodnění uplatnit, musí zaměstnanec u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a dodat mu příslušné dokumenty (např. potvrzení o studiu).

U kterého zaměstnavatele mám podepsat prohlášení k dani, jsou na to nějaká pravidla?

V praxi podepisuje zaměstnanec prohlášení k dani u toho zaměstnavatele, u něhož má vyšší hrubou mzdu nebo pro něj pracuje dlouhodobě. Kupříkladu bezdětný zaměstnanec pracující současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek za hrubou měsíční mzdu 13 500 korun u každého z nich má u prvního zaměstnavatele čistou mzdu 11 369 korun a u druhého zaměstnavatele, kde nemá podepsáno prohlášení k dani, pouze 9 299 korun.

Modelový příklad Bezdětný zaměstnanec: hrubá mzda 13 500 Kč, sleva na poplatníka 2 070 Kč Čistí mzda u prvního zaměstnavatele:

13 500 – 2 715 (záloha na daň = superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 nahoru 18 100 krát 0,15) – 608 (zdravotní pojištění 13 500 krát 0,045) – 878 (sociální pojištění 13 500 krát 0,065) + 2 070 (sleva na poplatníka) = 11 369 Kč Čistí mzda u druhého zaměstnavatele:

13 500 – 2 715 (záloha na daň = superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 nahoru 18 100 krát 0,15) – 608 (zdravotní pojištění 13 500 krát 0,045) – 878 (sociální pojištění 13 500 krát 0,065) = 9 299 Kč

Jak to bude s daňovým přiznáním, když mám dva zaměstnavatele, musím ho podávat sám?

Zaměstnanec, kterému byla alespoň v jednom měsíci roku 2016 odvedena zálohová daň z příjmu od dvou zaměstnavatelů současně, si musí za rok 2016 podat daňové přiznání sám. V takovém případě za vás zaměstnavatel nemůže vyřídit daňové záležitosti formou ročního zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání budete v tomto případě potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech“ od všech zaměstnavatelů, u kterých jste během roku 2016 pracoval.

Pokud byste si přivydělával během roku příležitostně na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun u zaměstnavatele, u kterého jste nepodepsal prohlášení k dani, s daněmi si starost dělat nemusíte. V takovém případě je totiž odvedena pouze srážková daň a váš druhý zaměstnavatel za vás roční zúčtování daně provést může.

V některých případech však může být výhodné zahrnout do daňového přiznání příjmy plynoucí z dohody, u níž byla odvedena daň srážkovou daní, neboť může vzniknout nárok na daňovou vratku.