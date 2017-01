Od března evidují tržby i obchodníci. Modelové příklady řeší nejasnosti

1 Stánek s pečivem a cukrovinkami

Majitel stánku prodává sušenky a čokolády, ale hlavně vlastnoručně pečené koláče a masové pirohy. Ačkoli je to všechno k jídlu, nejde o stravovací službu, protože u stánku nejsou stolky, nádobí a záchody. EET tedy zatím nemá.

Prodej cukrovinek spadá do kategorie maloobchodu, pro kterou EET platí od března 2017. Výroba a prodej koláčů a pirohů bude do EET zařazena až ve třetí fázi, která začne až za rok.

Protože prodej probíhá v jedné provozovně, lze využít takzvané minoritní činnosti. Musí ovšem platit, že příjem z maloobchodního prodeje přeprodávaných cukrovinek nepřekročí 175 tisíc korun za rok a současně to bude méně než 49 procent celkových tržeb provozovny. Pak by se vše evidovalo až od března 2018.

2 Krejčí, který i prodává

Krejčí šije na zakázku i do rezervy. V jeho provozovně si zákazníci navíc mohou koupit drobnou galanterii, nitě, jehly, stužky.

EET Elektronická evidence tržeb se týká podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti nebo platební kartou.



Každá taková platba bude evidována na finančním úřadě a bude jí přidělen FIK kód, který musí být na účtence.



Šití oděvů spadá do čtvrté fáze, platné od června 2018. V případě nákupu a prodeje galanterie jde o maloobchod, který je zařazen do druhé fáze, tedy do března 2017. I krejčí z modelového příkladu by mohl uplatnit takzvanou minoritní činnost.

K tomu musí splnit tři podmínky:

Podniká v jedné provozovně (prodejna galanterie není samostatnou provozovnou).



Příjmy z prodeje galanterie nepřekročí částku 175 tisíc korun za rok.



Současně peníze z prodeje galanterie tvoří nejvýš 49 % z celkových tržeb.



Pro posouzení minoritní činnosti jsou zohledňovány platby za předcházející kalendářní rok. Jestliže podmínky splňují, je prodej galanterie minoritní činnost a krejčí může začít evidovat všechny tržby až ve chvíli, kdy mu vznikne povinnost hlásit tržby z hlavní činnosti (šití oděvů), tedy od června 2018.

3 Přivýdělek na Fler.cz

Žena na rodičovské dovolené, která si přivydělává prostřednictvím webu Fler.cz, prodává své výrobky, třeba šperky, oděvy, pletené zboží. Běžně je posílá poštou a peníze dostává na účet, ale jednou ročně chodí na tradiční trh ve městě a tam má stánek, kde prodává za hotové. Její roční obrat je kolem 20 tisíc korun, na trhu prodá obvykle zboží za tři tisíce korun. Protože však vyrábí pravidelně, pořídila si raději živnostenské oprávnění.

Poněvadž má živnostenské oprávnění, bude se jí EET u prodejů na trhu (hotovostní transakce) týkat, ale až v poslední fázi. Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných produktů podléhá evidenci tržeb od 1. června 2018. Pro tento případ je asi nejvhodnější se účasti na trzích vzdát. Nebo se domluvit s nějakým jiným prodejcem, kterému své výrobky poskytne k prodeji (a on jí za ně zaplatí převodem na účet).

4 Kadeřnice nabízí šampony

Kadeřnice ve své provozovně klientkám nabízí ke koupi drobné občerstvení a také vlasovou kosmetiku.

Evidence tržeb za kadeřnické služby začne v březnu 2018. S ostatním je to složitější, občerstvení je totiž stravovací služba a už EET podléhá. Většina kadeřnických salonů to však neřeší, buď občerstvení vyčíslí jako minoritní činnost, nebo ho prostě zákazníkům dají a pak inkasují více za kadeřnické služby.

Prodej vlasové kosmetiky je maloobchod a tržby z něho bude třeba evidovat už teď od března 2017, pokud ho nebude možné zařadit jako minoritní činnost (viz předešlé příklady).

5 Malý, nebo velký včelař?

Včelař bydlí v rodinném domě a prodává med. Má jen 20 úlů. Ročně prodá přibližně 250 sklenic medu po 180 korunách.

Fáze EET 2016 stravovací a ubytovací služby - už platí

2017 1. března - maloobchod a velkoobchod

2018 1. března - ostatní činnosti (kromě těch ve 4. fázi), např. svobodná povolání, doprava, zemědělství



1. června - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Jak se dotkne zákazníků Zákazníci nemají povinnost brát si účtenku. Když si ji vezmou, lze se účastnit účtenkové loterie.



Dá se očekávat, že podnikatelé s EET zdraží zboží a služby.



Nemá živnostenské oprávnění, využívá ustanovení, že příjmem poplatníka, který chová včely a u něhož nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 korun na jedno včelstvo. Protože nemá živnostenské oprávnění, EET se ho nebude týkat vůbec.

A ačkoli ve skutečnosti má příjmy vyšší než 30 tisíc korun, díky uvedené včelařské výjimce se dokonce vejde i do limitu, kdy nemusí zdaňovat příjmy z ostatních činností (přivýdělek).

Jiný včelař má 200 úlů a včelaření je jeho živnost. Ve svém domě má obchůdek s medem, ale třeba i voskovými svíčkami, propolisovou tinkturou a dalšími výrobky ze včelích produktů. Vše vyrábí sám. Protože podniká, bude se ho EET týkat, ale až ve třetí a čtvrté fázi. Pokud prodává pouze zboží, které sám vyrobil, jde u chovu včel a produkce medu a vosku o třetí fázi od 1. března 2018 a u výroby svíček o čtvrtou fázi od 1. června 2018.

Pokud by však ve svém obchůdku přeprodával například truhlářem vyrobené úly či jiné včelařské potřeby, spadal by tento prodej pod EET již ve druhé vlně, tedy od března 2017.

6 Kurzy hubnutí

Lektorka pořádá kurzy hubnutí. Má živnostenské oprávnění. Lidé většinou platí na účet předem a doplácejí v hotovosti na jednotlivých hodinách. Někdy na kurzech prodává za hotové knihu o hubnutí. Tržby z lektorských kurzů hubnutí budou podléhat evidenci ve čtvrté fázi od června 2018. Pokud lektorka nakupuje knihy o hubnutí, které následně v rámci svých kurzů prodává, jde o tržby plynoucí z činnosti maloobchodu. Takové by podléhaly EET již od 1. března 2017. I zde lze posoudit podmínky minoritní činnosti uvedené v předchozích příkladech (stánek, krejčí).