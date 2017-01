Nebojte se ušetřit za energie, elektronické aukce začínají být v módě

Chtít ušetřit za energie pomocí elektronické aukce začíná být v módě. Nejdřív si to vyzkoušely velké soukromé a státní subjekty, pak přišla řada i na domácnosti. V březnu 2013 pro ně společnost eCentre uspořádala ve spolupráci s Říčany u Prahy první sdruženou elektronickou aukci. Od té doby organizuje podobné aukce kdekdo – soukromé firmy, obce i spotřebitelské organizace.

Cíl je jasný: ušetřit. A princip jednoduchý: když se dá dohromady velká skupina lidí, dodavatel energie jim nabídne lepší podmínky než jednotlivému zákazníkovi. Uspořit se takhle dají desítky procent. Jen eCentre se chlubí, že v aukci loňského roku dosáhla třetinové úspory za elektřinu a 40procentní za zemní plyn. Řeč je pochopitelně jen o neregulované části ceny.

Dodavatel: neznámý

Úspora je to i tak lákavá. Přesto 77 procent českých domácností nehodlá dodavatele energie měnit, jak zjistil koncem loňského roku průzkum společnosti GfK na objednávku spotřebitelské organizace dTest. Pouhých 20 procent z oslovených domácností zůstává u svého dodavatele, protože jsou přesvědčeny o jeho výhodných podmínkách; zbylých 80 procent zůstává z pohodlnosti nebo ze strachu, že naletí podvodníkům.

Obavám dal už začátkem roku 2014 zapravdu Energetický regulační úřad, když analyzoval zkušenosti měst a obcí s e-aukcemi. Hlavní riziko vidí v tom, že odběratel podepisuje smlouvu s pořadatelem soutěže, aniž zná předem vítěze (tedy budoucího dodavatele) a jeho ceník a podmínky, ale ve smlouvě se už zavazuje od něho odebírat energie.

Pokud navíc jediné kritérium vítězství představuje cena, pak kvalita a spolehlivost dodavatele může být lecjaká. K e-aukcím dokonce regulační úřad vydal manuál (najdete ho zde). Skromně ovšem upozorňuje, že do této problematiky vlastně nemá co mluvit, jelikož řešení sporů v oblasti aukcí nespadá do jeho působnosti.

Bez smlouvy, jen s registrací

Jan Havelka z Prahy je hlava čtyřčlenné rodiny, bydlí v panelákovém bytě a plyn i elektřinu odebírá od dominantního dodavatele. Ví, že jeho ceny nejsou nejnižší, ale smlouvu měnit nehodlá. „Už jsem si zkoušel zadávat náklady na energie do nějakého kalkulátoru na internetu, ale ty firmy, které se mi tam ukázaly jako výhodné, vůbec neznám. Nevím, co jsou zač, jaké mají podmínky,“ popisuje Havelka. Před dvěma lety se zajímal i o elektronickou aukci, ale vadilo mu zavázat se dodavateli k podpisu smlouvy s bůhvíkým, kdo aukci vyhraje. Což, jak víme, vadilo i Energetickému regulačnímu úřadu.

Nedůvěru spotřebitelů i zjištění regulačního úřadu vzala v potaz spotřebitelská sdružení a podobně jako v jiných evropských zemích začala organizovat soutěže, které jsou pro spotřebitele do poslední chvíle nezávazné. Společnost dTest si první aukci vyzkoušela loni, kdy zprostředkovala nového dodavatele 20 000 domácností. Tvrdí, že každé z nich v průměru ušetřila 2 883 korun za elektřinu a 8 707 korun za plyn. Výhodou tu je, že s podpisem smlouvy čeká spotřebitel až na konec aukce, kdy je znám vítězný dodavatel, jeho ceny a smluvní podmínky. Do té doby spotřebitele pojí s organizátorem jen bezplatná nezávazná registrace.

Jen pro poctivé? Snad

A jak potom spotřebitel přejde k novému dodavateli? „Po aukci zašleme zaregistrovaným účastníkům do několika týdnů individuální nabídku s výpočtem možné úspory při změně dodavatele. Registrovaní spotřebitelé se poté rozhodnou, zda je pro ně nabídka výhodná a chtějí přejít k vítěznému dodavateli. Ten pak vyřídí všechny formality potřebné ke změně dodavatele a uzavření smlouvy,“ vysvětlila iDNES.cz Vanda Jarošová z dTestu. Letos 16. února se bude konat už druhá aukce, do níž se zatím prostřednictvím webového formuláře registrovalo přes 22 000 domácností. Očekávanou úsporu si ale organizátoři netroufají předpovědět.

Je dobře, že účast spotřebitelů v soutěži zůstává až do posledního okamžiku nezávazná, ale z dodavatele se může vyklubat podvodník až po podpisu smlouvy. I to se dTest snažil ošetřit: „Každý dodavatel, který se chce účastnit kampaně ‚Chci výhodnější energie‘, musí přijmout podmínky dTestu k ochraně spotřebitele,“ ujišťuje Vanda Jarošová.

V praxi to znamená, že dodavatelé mohou nabízet smlouvu jen na rok bez automatického prodlužování nebo že nesmějí požadovat skryté poplatky při řádném ukončení smlouvy. Do aukce jsou navíc vpuštěni jen dodavatelé, kteří přistoupili k Etickému kodexu obchodníka, vydanému Energetickým regulačním úřadem.