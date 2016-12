Silvestrovská škola investora: když mají klienti výstřední přání

Ani investování by se nemělo brát smrtelně vážně. Nadhled umožní poučit se z chyb, ať už vlastních, nebo cizích.

1. Chci schovat peníze před manželkou, umíte to zařídit?

Pokud je žena marnivá, a manžel chce v jejím vlastním zájmu ochránit rodinné úspory na penzi, o tom se ještě dá diskutovat. Ovšem před nějakým „odkláněním“ peněz je třeba důrazně varovat. Zatajovat majetek, který patří do společného jmění manželů, před rozvodovým soudem, je jednoduše protiprávní. Nějaký centrální registr fondů sice neexistuje, ale stačí jeden zatoulaný výpis z účtu, a stejně se na vás přijde.

Stejně častý je dotaz na vyloučení peněz z dědictví. Institut obmyšlené (přesněji „určené“) osoby existuje pouze u penzijního spoření, ne u investic. Jediný způsob, jak přistřihnout křidýlka nezvedenému potomkovi, je sepsat závěť.

2. Jsem konzervativní, stačí mi výnos 6 % ročně

Snáze splnitelný požadavek jsou hodinky s vodotryskem. Bez zvýšeného rizika takto vysoký výnos opravdu vydělat nejde. Tím spíš toto pravidlo platí pro různé „garantované“ nabídky.

Na finančních trzích to nefunguje jako ve filmu, kde stačí nasadit kšandy jako Gordon Gekko z filmu Wall Street a peníze už prší. Pokud ale „konzervativní“ znamená jen to, že klient nechce bezhlavě spekulovat a má dlouhodobý horizont, dá se s tím samozřejmě pracovat lépe než se zadáním typu „tady máte sto tisíc, udělejte ze mě milionáře“ (viz bod 6).

3. Kupte mi naftové doly

Čas od času klienti nadšeně volají poradci, že chtějí investovat do nějaké firmy, o které četli v novinách. V případě módních firem typu Tesla je tento požadavek splnitelný (byť to nemusí být dobrý nápad). Setkal jsem se ale i s požadavkem na investici do Moravských naftových dolů. Další klient chtěl Leo Express, ještě další pak vesmírné firmy SpaceX a Vigin Galactic. Tady ovšem klientům nezbude než zavolat přímo majitelům daných soukromých společností, pokud tedy seženou jejich číslo.

4. Na internetu psali, že bude krize. Nechci akcie, ale domy i zlato

Tato otázka se vrací v různých obměnách se zhruba pololetní frekvencí. Nějaká ta krize se vždycky někde vaří, ať už je to Řecko, Čína, Itálie. Nejnověji se investoři báli krachu Deutsche bank, mj. kvůli hrozící velké pokutě za nepravosti kolem hypoték v USA. Nakonec ale Santa Claus nadělil Deutsche snížení pokuty a krach celého evropského bankovního systému je zase na chvíli zapomenut.

Ve skutečnosti je při pohledu na historii trhů docela problém najít jediný rok, kdy se nestal nějaký velký průšvih. Dříve či později nějaký další zase přijde. Problém je v tom, že kazatelé apokalypsy jsou v prognózování vývoje trhů obvykle ještě horší než běžní finanční analytici.

Pokud jako hlavní zdroj investičních tipů používáte nějaké lehce obskurní zdroje, raději snad ani neinvestujte. Vlastní protiatomový (či protiuprchlický) bunkr vám asi přinese klidnější spaní.

5. Prodělal jsem 70 %. Jak to získám zpátky?

Podobné příklady jsou spíš smutné než silvestrovské. Zvlášť pokud vysoce spekulativní investici ziskuchtivý zprostředkovatel vnutí klientovi, který na to nemá zkušenosti ani majetek. Takový klient se potom stébla chytá. Bohužel jediná absolutně spolehlivá rada v tomto případě je: kupte si stroj času.

6. Mám 300 tisíc. Chci je investovat a čerpat z nich rentu

O hodinkách s vodotryskem už řeč byla. I toto je skutečný požadavek, nikoliv překlep. Samozřejmě pokud se klient živí kosmickou energií, i 300 tisíc by mu na předčasný důchod v 50ti letech mohlo stačit. Jinak je třeba vzít do ruky nějakou tu on-line důchodovou kalkulačku či MS Excel a počítat.

7. Co kdybych si koupil akcie pohřebních ústavů?

Na závěr perlička inspirovaná nedávným doporučením jednoho kolegy analytika. Dotazy na danou investici ovšem skutečně začaly chodit. Šlo o investici do akcií amerického provozovatele hřbitovů a krematorií Stonemor. Na první pohled skvělá investice (jednou tam musíme všichni) a akcie nesla desetiprocentní dividendový výnos (roční dividenda lomeno tržní cena). Problém? Kromě jiného ten, že firma je už několik let ztrátová, dividendu tedy vyplácela „z podstaty“. Když oznámila snížení, akcie spadla během pár dní okamžitě o dvě třetiny.