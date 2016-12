Finance v roce 2017: pozor, bude se zdražovat

Letošní rok přinesl do oblasti financí legislativní smršť. Zákonodárci se činili zejména koncem roku. Úderem prvního prosince začaly platit dva zásadní zákony. Nový zákon o spotřebitelském úvěru zdražil úvěry včetně hypoték, novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích začala regulovat provize u životního pojištění. V novém roce se vyplatí posílat si ještě více na penzijní spoření. A banky? Ty hledají, jak udržet své zisky a začínají nenápadně zavádět již dříve zrušené poplatky.

1. předsevzetí Hypotéku si vezmu do dubna, pak zdraží

Běžné spotřebitele letos nejvíce zasáhla transpozice evropské směrnice, zákon o spotřebitelském úvěru. Dotýká se všech úvěrů, bankovních i nebankovních, a zcela nově reguluje také oblast hypoték a mikropůjček.

Lidem přináší mnoho plusů, například možnost splatit hypoteční úvěr v době fixace zdarma nebo s minimální sankcí. Velkou neznámou je právo spotřebitele napadnout u soudu posouzení úvěruschopnosti, které banka provedla. Zákon chce, aby banky přísněji posuzovaly možnosti klientova splácení. Na první pohled jde o pozitivní zprávu, přináší však mnohá “ale“.

Banky začínají být při schvalování úvěru přísnější. „To dosud nejvíce postihlo hypotéky bez dokládání příjmu, které už nabízí jen minimum bank, a které byly možností, jak dostat úvěr, zejména pro podnikatele. Banky tak méně akceptují výši jejich obratu v daňovém přiznání při rozhodování o hypotéce,“ komentuje změny hypoteční analytička Partners Lucie Drásalová.

Ačkoli začal zákon platit od prosince, jeho dopady bude možné reálně zaznamenat až v roce 2017. „Banky budou v průběhu času zvyšovat úroky. Aktuálně došlo k růstu v rozmezí 0,2 až 0,5 %. Současnou sazbu si také už nemusíte zafixovat na tak dlouho jako dříve. Sazby na fixacích delších než 5 let se zvýšily ještě více,“ poznamenává Lucie Drásalová.

A ceny hypoték se dotýkají ještě další dvě zásadní novinky:

v listopadu začala platit novela zákona o dani z nemovitosti. Daň z nabytí nemovitosti zaplatí vždy kupující, její výše jsou 4 % z kupní ceny.



v říjnu Česká národní banka zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték a banky přestaly poskytovat hypotéky na 100 % hodnoty zajištěné nemovitosti. Maximální limit je nyní 95 % hodnoty zajištěné nemovitosti. Od dubna příštího roku ČNB ještě přitvrdí a limit klesne na 90 %. Dá se očekávat, že tyto nové parametry výrazně zahýbají hypotečním trhem a sazby více porostou. Zvýšení zřejmě nastane například u hodnot zajištěné nemovitosti nad 85 %, u některých bank možná již od 80 %. U některých bank může nastat velmi přísná korekce parametrů hypotéky nebo ceny, aby doporučení České národní banky splnily.

2. předsevzetí Zkontroluji, zda mi banky nezavedly nové poplatky

V letošním roce pokračovalo snižování sazeb na depozitních produktech. „Nejlepší sazbou pro nekomplikované zhodnocení vkladů je dnes 0,53 %. Snižování sazeb bude pokračovat, pro jejich udržení si banky stanovují stále více podmínek,“ říká manažerka bankovních služeb Partners Dagmar Prajzlerová.

Aby si banky udržely své hospodářské výsledky, začaly znovu vydělávat na poplatcích. „Očekávám pokusy bank o znovuzavedení některých poplatků. Již během letošního září 2016 došlo například na postupné navyšování poplatků za výběry z cizího bankomatu třeba u ERA nebo ČSOB od 1 do 10 korun,“ popisuje Dagmar Prajzlerová. Zpoplatnily se podle ní také vklady hotovosti 3. osobou, ERA vybírá například 70 Kč. U kreditních karet se zavádí poplatek za nastavení inkasa u běžného účtu pro včasné splacení a využití bezúročného období.

3. předsevzetí Na penzijní spoření budu posílat 3 tisíce měsíčně

Od ledna stát více podpoří penzijní spoření. Zaměstnavatelé budou moci přispívat až 50 tisíc korun ročně bez jinak povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění (částka je součtem příspěvků na penzijní produkty a životní pojištění).

Od ledna se změní i částka, která lidem umožňuje snížit daňový základ za vlastní platby na smlouvu. Z původních 12 tisíc korun to bude dvojnásobek. Maximální roční daňová úspora bude tedy 3 600 Kč. Pokud chtějí lidé využít státní výhody na maximum, měli by si od ledna posílat pravidelně 3 000 korun měsíčně.

„Spořit na penzi tři tisíce měsíčně je pro řadu lidí utopie, průměrná úložka do třetího pilíře je výrazně nižší. Ve skutečnosti řada lidí nevyužívá naplno ani státní podporu, což je škoda. A přinejmenším živnostníci, kteří minimalizují odvody, a dostanou tedy i minimální důchod, by se měli snažit spořit maximum,“ konstatuje investiční analytik Partners Aleš Tůma.

4. předsevzetí Budu pravidelně investovat

Investiční fondy loni zaznamenaly další rekordní rok, celkový objem peněz ve fondech na českém trhu překonal hranici 400 miliard korun. „Obecně je to dobrá zpráva, podíl fondů na úsporách domácností je u nás dlouhodobě příliš malý,“ komentuje analytik Aleš Tůma.

Také banky teď podle něj nabízejí klientům investice mnohem intenzivněji, je to pro ně obchodně zajímavější než peníze na účtech. „Akciové fondy, vhodné pro dlouhodobé pravidelné investice, ale stále rostou relativně opatrně. Nejpopulárnější jsou různé smíšené strategie, které cílí na opatrnější střadatele. Ty ale mají problém, co dělat v době nízkých sazeb. Jen to klient nevidí tak jasně, jako na spořicím účtu,“ dodává Tůma.

5. předsevzetí Pro levnější povinné ručení budu řídit opatrněji

V roce 2016 nadále zdražovalo povinné ručení a další růst základních sazeb bude pokračovat. „Trh by se měl vyvíjet tak, že pojišťovny se budou přetahovat o klienty s nižší pravděpodobností škody podle statistik každé pojišťovny. To povede k větší a přesnější segmentaci řidičů, jako to nyní zkouší pojišťovna Allianz, která řidiče rozlišuje podle počtu ujetých kilometrů,“ říká analytik neživotního pojištění Partners Zbyněk Kuběj s tím, že zdražení postihne „chronické bourače“ a rizikové skupiny vozidel, například tahače návěsů.

O bezproblémové řidiče budou pojišťovny bojovat navýšením obchodních slev a dalších pobídek a cena jejich pojistného bude stagnovat. Lze také očekávat pokračování růstu počtu a celkového objemu havarijního pojištění, protože řidiči si stále více uvědomují rizika, která jejich vozidlu hrozí, a chtějí ho chránit.

6. předsevzetí Upravím si smlouvu u životního pojištění

U životního pojištění budou od ledna 2017 platit větší daňové výhody. Díky správně nastavené smlouvě si lidé budou moci snížit daňový základ až o 24 tisíc korun. Od ledna může navíc zaměstnavatel přispívat až do výše 50 tisíc korun ročně. Tato částka je ale součtem příspěvků zaměstnavatele na penzijní produkty a životní pojištění.

V prosinci začala platit novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Reagovala na problém trhu - takzvané přepojišťování smluv, zejména u investičního životního pojištění, kdy poradci kvůli provizím uzavírali jednomu člověku opakovaně nové smlouvy.

„Novela ale má několik nedostatků. Řeší jen počáteční náklady, a nikoliv náklady celkové. Nově nastavené strhávání poplatků pojišťovnami v horizontu pěti let vede k jejich celkovému navýšení a tím i ke zdražení některých produktů. Lidé to bohužel nemají šanci poznat, protože poplatková struktura životních pojistek je velmi složitá a netransparentní,“ upozorňuje analytik životního pojištění Pavel Krejčík.