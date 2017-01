Co má smysl pořídit dětem, abyste je finančně zajistili a nespálili se

Ještě, než se dítě narodí, mají jeho rodiče přečtené články, manuály a reklamy na vše, co by pro něj měli mít. Podobné je to také u finančních produktů. Maminka se po porodu ještě ani nerozkouká a už s ní chtějí mnozí prodejci podepisovat smlouvy, nejčastěji na životní pojištění. Tvrdí jí, že její dítě bude dobře ochráněno proti úrazům a nemocím, a navíc si výhodně spoří! Nebo navrhují alespoň založit pro nemluvně stavební spoření.

Mají ale takové produkty smysl? Do dospělosti dítěte uplyne dlouhá doba, proto vaše rozhodnutí na začátku jeho života může mít diametrálně rozdílné výsledky v jeho osmnácti.

Tipy, jak na to:

Při zakládání produktů pro děti myslete i na to, že se mohou vaše požadavky změnit a je dobré, aby byl produkt flexibilní .

Pro zajištění zdravotních rizik použijte vaše životní pojištění a dítě pouze přidejte na smlouvu.

Při zhodnocování peněz na školné nebo start do života jsou ideální podílové fondy.

Nemyslete stále za dítě. Veďte ho k finanční zodpovědnosti. Využijte bankovní konta pro děti.

1. Pojištění Raději pojistit rodiče

S pojištěním nemluvněte nemusíte úplně spěchat. Ale dlouho to zase neodkládejte, nikdy nevíte, kdy se co může stát. Pojistit lze pády a poranění. Pojistit dítě proti menším úrazům může někoho uklidnit, lepší ale je dávat tyto peníze stranou a spořit mu například na studium.

Když už dítě pojistit, tak raději před vážnými úrazy nebo nemocemi. Na jaká rizika myslet? U dlouhodobých komplikací jsou to závažné choroby a trvalé následky úrazů. Přidat můžete také pojištění invalidity nebo ošetřovné, pokud se budete muset starat o nemocné dítě. U menších úrazů mohou rodiče ocenit výplatu denní dávky při úrazu, případně peníze za hospitalizaci.

Všechna tato rizika obsahuje životní pojištění. Není nutné dítěti zakládat samostatnou smlouvu. Na ochranu zdraví a také svého příjmu by se měli pojistit zejména rodiče, kteří dítě vychovávají. Pak ho stačí přidat k životnímu pojištění rodičů. Cena pojištění se bude pohybovat v nižších stokorunách. Investiční životní pojištění je vhodné pro mladší lidi, kteří se potřebuji kvalitně zajistit za příznivou cenu. Starším se naopak více vyplatí rizikové životní pojištění díky zprůměrovaným cenám za rizika.

Příklad zajištění dítěte: Choroby: 500 000 Kč

Trvalé následky úrazu s progresí: 1 000 000 Kč

Denní dávka při úrazu: 300 Kč/den

Hospitalizace: 300 Kč/den Cena v investičním životním pojištění rodičů: cca 250-350 Kč/měsíc. Cena v rizikovém životním pojištění: cca 300-350 Kč/měsíc.

2. Zhodnocování peněz Spořící abeceda

Spořící účty jako rodinný finanční rezervoár:

Spořící účty mají dnes úrokové sazby do jednoho procenta, což většinou nestačí ani na inflaci. Pokud mají nulové poplatky, je vhodné sem umístit zejména krátkodobou finanční rezervu, nikoli ale spoření pro děti.

Příklad: Vklad 1 000 Kč po 20 let přinese nakonec přibližně 260 tisíc korun.

Podílové fondy vyberete kdykoli:

V současné době se jedná o nejlepší variantu na spoření dítěti až do jeho dospělého věku. Podílové fondy sice nesou určitou míru rizika, ale mohou přinést vyšší výnos než například spořicí účty. Vybírat se dá z akciových, dluhopisových, nemovitostních atd. Pro menší úložky můžete využít smíšené fondy či fondy fondů, ve kterých už jsou různé druhy investic namíchané. Při pravidelných měsíčních úložkách vás nemusí tolik pálit ani kolísání trhů díky průměrování nákupní ceny. Příjemným bonusem je fakt, že po třech letech investování nemusíte státu odvádět 15procentní daň ze výnosu. Přitom vaše peníze nejsou vázány a máte je kdykoliv k dispozici. Navíc vám nehrozí žádné penále za to, když přestanete peníze do fondu posílat.

Příklad: Budete-li každý měsíc posílat 1 000 Kč, po 20 letech při ročním zhodnocení například 6 % získáte částku 430 tisíc Kč.

Stavební spoření má smysl jen na šest let

Jedná se o konzervativní spořící produkt, který opět stoupá v oblibě. Jeho nevýhodou je skutečnost, že stát již několikrát změnil podmínky pro zhodnocení peněz. Tato nejistota může během dvaceti let přinést nižší výslednou sumu, než s jakou jste na začátku počítali. I při zachování státní podpory se navíc její efekt časem „ředí“ a efektivní zhodnocení tak klesá. Nejvýnosnější je tedy spoření právě při dodržení šestileté vázací lhůty. Pokud byste posílali peníze 20 let, naspoříte oproti spořícímu účtu jen o fous víc.

Příklad: Zaslaná tisícikoruna každý měsíc se za 20 let zvýší na celkovou sumu kolem 295 tisíc Kč.

Penzijní spoření: Šetřit na důchod už od kolébky?

Od loňského roku je možné dítěti založit doplňkové penzijní spoření. Výhoda oproti penzijnímu připojištění je ta, že se peníze investují stejně jako v podílových fondech. To znamená, že tak lze dosahovat stejného zhodnocení. Každý měsíc navíc stát pošle na tisícikorunu příspěvek 230 Kč. To zní lákavě. Jenže při oslavě 18. narozenin mohou být rodiče nepříjemně překvapení, že si potomek může vybrat pouze třetinu naspořených peněz, a to sice se získaným zhodnocením, ale bez státního příspěvku. Zhodnocení je navíc třeba zdanit.

Příklad: Po 18 letech spoření potomek při ročním zhodnocení například 6 % získá přibližně 470 tisíc Kč, vybrat by ovšem mohl pouze 130 tisíc Kč.

A zase to investiční životní pojištění:

Ačkoli mohou rodiče mnohomluvní prodejci přesvědčovat o výhodách „životka“, pokud chtějí dítěti našetřit peníze, a tvrdí, že je to takové ideální dva v jednom – spoříte i zajišťujete, neměli by rodiče podlehnout. Obě varianty je jednoznačně lepší oddělit. V rámci životního pojištění dítě ochránit, pro zhodnocování peněz ale raději vsadit na podílové fondy, případně stavební spoření. Investiční životní pojištění je produkt, který je na začátku poměrně nákladný a je zbytečné platit poplatky navíc, když jinde je možné se jim vyhnout, anebo je platit menší.

3. Bankovní účty Od prasátka až k vlastní kartě

Kromě spoření a pojištění existují finanční produkty, které mohou děti využívat samy. A zároveň se tak postupně naučí hospodařit s penězi. Na úplném začátku postačí klasika – prasátko. Dítě se naučí odkládat si do něj peníze a našetřit na to, co si přeje.

Později lze založit dětský účet s vlastní kartou, které potomky povedou k práci s penězi na měsíční bázi. Rodiče sem mohou zasílat kapesné a dítě si může zkoušet pracovat s nimi on-line. Rodiče mají nad vším dohled a mohou povolovat či zakazovat určité funkce a vedou tak dítě k tomu, aby své kapesné neutratilo hned v jednom týdnu. V dospělosti může banka poskytnout základní kontokorent například 5 000 Kč nebo dokonce půjčku. To už by měl být potomek dostatečně informovaný na to, aby peníze raději nevyužil, případně je neutratil za zbytečnosti.