Finanční rádce: Jak nejlépe, nejlevněji a nejbezpečněji pořídit bydlení

Kalkulačka hypotéky online Spočítejte si sami na kolik by vás vyšel úvěr.

Pokud jste se rozhodli pro koupi nového bydlení a jste ochotni zadlužit se i na několik desítek let, je nutné zvolit správný typ úvěru. Mezi nejlepší způsoby financování nového bydlení patří hypoteční úvěry. Úvěry ze stavebního spoření se zase hodí na rekonstrukce a modernizace.

Hypotéku ovlivňuje řada parametrů, které je potřeba správně vyhodnotit již na samém začátku úvah o novém bydlení.

Při koupi nemovitosti pomocí hypotéky je důležité zhodnotit řešení v celém kontextu. Splácení úvěru je běh na dlouhou trať. Myslete i na to, jak splácet při nepříznivých životních situacích.

Malý úvěr nemusí vždy znamenat bezpečné řešení.

Dlouhý úvěr lze zkrátit formou mimořádných splátek.

1. parametr Hypotéka maximálně 90 %

Aktuálně potřebujete na koupi nemovitosti pro vlastní bydlení alespoň 10 % z vlastních zdrojů a musíte počítat s tím, že vás to bude stát něco navíc. Úroky jsou přibližně o 1 % vyšší. Hledáte-li ideální řešení, budete potřebovat alespoň 20 % vlastních prostředků nebo dodatečné zajištění úvěru jinou nemovitostí. Jestli je možné k zajištění úvěru použít další nemovitost, obejdete se i bez vlastních rezerv.

Příklad: U hypotéky na 2 miliony korun se splatností 30 let je rozdíl v měsíční splátce při 90% LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti) více než 1 000 Kč.

2. parametr Vlastní zdroje

Minimální potřebná výše vlastních zdrojů je limitována hlavně zástavní hodnotou. Máte-li ovšem vyšší rezervy než zmíněných 10 nebo 20 %, měli byste dobře zvážit účel jejich použití.

Pokud to situace dovolí, bude bezpečnější vzít si raději vyšší úvěr a zachovat si vlastní rezervy, které lze použít v případě nečekaných událostí - může to být ztráta práce, nemoc, úhrada plánovaných výdajů, například koupě auta, drobné rekonstrukce. Zcela určitě je vhodné mít nachystané rezervy pro případ odchodu jednoho z partnerů na rodičovskou dovolenou.

Příklad: 100 tisíc v hypotéce na 30 let vás při úroku 2 % bude stát 370 Kč měsíčně. Rozdíl v měsíční splátce tedy není výrazný, ale rozdíl v rezervě už ano. Při hypotéce 2 miliony korun znamená 100 tisíc korun rezervu na 13,5 splátky.

3. parametr Výše splátky

Výše splátky je výsledkem základních parametrů úvěru - výše úvěru, úroková sazba, splatnost. Z pohledu trvání bude bezpečnější delší úvěr, jenž bude mít nižší splátku a dovolí vám navyšovat rezervy. Pokud budou vaše rezervy vysoké, můžete úvěr splácet rychleji. Každý rok lze provést mimořádnou splátku bez sankcí až do výše 25 % úvěru.

Tvořte rezervu a plánujte

Vlastní rezervy jsou podmínkou pro dlouhodobé a úspěšné splácení úvěru. Zvláště na mladé lidi a mladé rodiny číhá řada nástrah, s nimiž je potřeba počítat. Žádná banka se klientů neptá, jak budou schopni splácet úvěr v případě, kdy bude jeden z partnerů tři nebo i více let na rodičovské dovolené. Přitom právě plánovaná rodina bývá u mladých lidí nejčastějším důvodem pro pořízení vlastního bydlení.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Abyste si byli jisti, že budete schopni splácet hypotéku i za změněné finanční situace, důkladně si zmapujte aktuální příjmy a co nejpodrobněji rozepište vaše výdaje. Je důležité zaznamenávat opravdu vše jako svačiny, dárky, domácí mazlíčky, dovolené. Když už víte, jak na tom jste, můžete do dalších sloupců uvádět odhadované příjmy a náklady při nejrůznějších scénářích.

Šest nepříjemných otázek, které je třeba zodpovědět

Jak se změní váš rozpočet s hypotékou? Kolik ušetříte na případném nájmu a kolik vás bude stát splátka úvěru? Nezapomínejte na základní inkaso spojené s bydlením (energie, voda, teplo) Zvládnete splácet i po narození potomka? Určitě se sníží příjem domácnosti a zvýší výdaje s péčí o dítě. Budete mít i za takové situace dostatečné příjmy na úhradu všech nákladů? Jak to bude vypadat v případě pracovní neschopnosti? Příjem se sníží o 40 % a lehce se sníží i některé výdaje. Zvýší se ale výlohy za léky. Co kdyby došlo k trvalé invaliditě? Příjem je nahrazen invalidním důchodem, který je zpravidla nižší. Některé výdaje v domácnosti poklesnou, ale výdaje spojené s lékařskou péčí pravděpodobně narostou. Co se stane, když dojde k úmrtí výdělečné osoby v domácnosti? Bude příjem takové osoby ztracen nebo bude nahrazen vdovským, případně sirotčím důchodem? Co když přijdete o zaměstnání? Za jak dlouho si budete schopni nalézt novou a stejně dobře placenou práci?

Rezerva? 6x výdaje

Doporučená minimální pohotovostní rezerva pro domácnost s hypotékou by měla být na úrovni šestinásobku měsíčních výdajů domácnosti. Tato rezerva by měla pro většinu nečekaných událostí postačit. V souvislosti se změnou zdravotního stavu a jejího finančního dopadu lze využít vhodné pojištění.

Pohotovostní rezervu navyšujeme o další předem známé potřeby, jako jsou propad příjmu na rodičovské, výdaje spojené s vybavením dětského pokoje, s nákupem auta a podobně.

Příklad Michal s Petrou chtějí nový byt

Michal (27 let, VŠ, projektant, mzda 25 tisíc korun) a Petra (24 let, zdravotní sestra, mzda 20 tisíc korun) plánují koupi bytu za 2,5 milionu korun. Ze stavebního spoření mají dohromady k dispozici 600 tisíc. Aktuálně bydlí v nájmu za 7 000 Kč + energie 3 500 Kč. Měsíčně jim v rozpočtu zbývá asi 6 tisíc a za poslední rok našetřili 70 tisíc. V létě mají svatbu a plánují do 2 let dítě.

Doporučení: Hypoteční úvěr ve výši 2 miliony korun se splatností na 30 let, úroková sazba 2 % p.a., měsíční splátka 7 392 Kč. Výše hypotéky je nastavena s ohledem na maximální zachování rezerv, které se mohou hodit v případě rodičovské dovolené.

Měsíční výdaje domácnosti se zvýší z důvodu splátky a pojištění (životní a majetku) o 2 tisíce Kč. Měsíčně tedy bude i nadále zbývat alespoň 4 tisíce tisíce korun, tedy 48 tisíc korun za rok.

Po realizaci úvěru zbylo 100 tisíc ze stavebního spoření a 70 tisíc je na spořicím účtu. Celkem tedy 170 tisíc korun. U hypotéky je ale lepší počítat s rezervou minimálně na 6 měsíců (45 000 Kč - 4 000 Kč) x 6 = 246 tisíc Kč. Aktuálně je rezerva 170 tisíc Kč. Rezerva v požadované výši bude k dispozici za 2 roky.

Rezerva pro období mateřské a rodičovské

Petra a Michal počítají s tím, že v případě otěhotnění bude muset být Petra, vzhledem ke svému povolání zdravotní sestry, na nemocenské. Následná mateřská a rodičovská také ovlivní výši příjmu domácnosti. Proto se partneři rozhodli, že budou v tomto období ještě více šetřit, respektive omezí cestovatelské výdaje a v rozpočtu najdou dalších zhruba 5 tisíc korun. Měsíční výdaje tedy budou 36 tisíc.

Období nemocenské, 4 měsíce: příjem Petry bude cca 12 tisíc, měsíčně bude zbývat 1 tisíc.

Období mateřské dovolené, 7 měsíců: příjem Petry bude 17 900 Kč, měsíčně bude zbývat v rozpočtu 6 900 Kč.

Období rodičovské, 3 roky: příjem Petry bude 7 600 Kč, měsíčně bude chybět 3 400 Kč, při zvýšených nákladech 1 500 Kč na dítě bude chybět celkem 4 900 Kč měsíčně, za 3 roky celkem 176 tisíc Kč.

Pokud se tedy nestane nic nepředvídatelného, budoucí manželé zvládnou bez zaváhání i období s nižšími příjmy.