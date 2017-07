Osobnosti, které inspirují: Karel IV. jako skvělý manažer komunikátor

Vedoucí pracovník pracuje především s lidmi. Proto je komunikace jednou ze zásadních činností manažera a jako takové je jí věnována vysoká pozornost ve většině světových pojednáních o obecném managementu. Prizmatem teorie a novodobé praxe lze analyzovat i historické osobnosti. Historikové popisují, že Karlovy komunikační schopnosti byly skoro zázračné. Byl si vědom svých měkkých dovedností, náležitě je trénoval a uměl je vhodně a ve správných chvílích používat.

Komunikátor pragmatik

Žádná vznešená hesla ani zásadový postoj, ale spíše velmi pragmatická až bezohledná politická praxe, neohlížející se na nikoho a na nic, provázela Karlovu cestu k uznání v říši. Byl schopen říci v podstatě komukoliv cokoliv. Zdá se, že ale nikoliv z bezohlednosti jako takové, ale velmi promyšleně a s jasným cílem.

Seriál o historických osobnostech Co si počít s tou spoustou vědomostí, které máme z hodin dějepisu? Možná vybudovat v sobě hrdost na vlastní národ a možná si uvědomit, že kdo se nepoučí z chyb minulosti, je odsouzen je opakovat.



Seriál osmi historických osobností z pohledu managementu se snaží propojit historii s tím, co se děje v současnosti.



Nejedná se o výsledek primárního výzkumu v knihovnách, ale zároveň nejde o víkendové psaní. Veškeré informace vycházejí ze sekundárních zdrojů - kronik, disertačních prací, uznávaných knih historiků, kteří zkoumali dobové prameny.



Přidán je rozměr pohledu managementu, který může tyto více či méně známé osobnosti přiblížit dnešnímu člověku.



Autory jsou akademici Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. www.vse.cz

Král a císař Karel IV. byl ochoten využít ke svému prospěchu i náboženství, i když je pravděpodobné, že zvláště v pozdějším věku byl opravdu silně věřícím člověkem. Je zajímavé, že ačkoliv v dnešní době vnímáme pragmatismus a náboženství jako často neslučitelné, v té době tomu tak zcela zřejmě nebylo.

Nadání a trénink komunikačních dovedností

Panovník měl viditelné jazykové nadání a dokázal jej obratně využít v politice i v každodenním jednání s lidmi. Na svou dobu a postavení byl extrémně vzdělaný. Většinu soudobých pozorovatelů upoutala bystrost intelektu a až mrazivý realismus, které Karlovi umožňovaly rozpoznávat včas meze svých možností. Jeho velkou předností byla schopnost komunikovat s lidmi v jejich národních jazycích.

Již současníky zarážel jeho pragmatismus a cynismus. Jeho vysoké mínění o poslání panovníka povolaného k vládě Bohem ho zřejmě vnitřně opravňovalo i k činům, které ani s velkou dávkou shovívavosti nelze označit za čestné. Svou komunikaci vybrušoval nedůležitými střety, sledoval reakce ostatních a některé přístupy pak již podle pramenů dále nevyužíval.

Často se jednalo o nevšední příběhy založené na jeho temperamentu, který se učil krotit. Měl prý jednoho učitele, kterému vyrazil oko za to, že ho potrestal. To však podle dobových pramenů „odčinil“, neboť z něj později udělal pražského arcibiskupa a následně i kardinála.

Přizpůsobení se situaci je základem pro efektivní komunikaci

Když se pokusil o převrat v Řezně, snad s úmyslem dosadit zde výlučně patricijskou vládu, podařilo se mu za silné mlhy vjet do města (pravděpodobně ani nevěděli, koho pouštějí). Se silným doprovodem pronikl do centra města až k radnici. Měšťané zareagovali rychle, přehradili cesty řetězy, obklíčili císaře. Jenže Karel se jen podivil, proč jej měšťané přišli přivítat ve zbroji. V podstatě jim ještě vynadal, co to je za přivítání a nechal se s poctami vyprovodit z města. Situaci zachránil díky své duchapřítomnosti a oddychl si nejen on sám, ale pravděpodobně i měšťané.

David Anthony Procházka Učí na Katedře managementu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy Ekonomické v Praze (VŠE) a několika MBA programech ve světě.



Je absolventem cambridgeské University Judge Business School a dále se vzdělává na UCL a VŠE.



Působil především na pozicích obchodního ředitele a ředitele divize. Ve stejné době, kdy zahodil televizi, zjistil, že má dar vymýšlet inovativní způsoby předávání vědomostí a od té chvíle se stále více věnuje výuce privátně ve firmách i na vysokých školách.



Hraje šachy, skáče z letadla, hraje golf, medituje, šermuje. Je ženatý, má velikého kocoura a tvrdí o sobě, že je šťastný.



Zdá se, že Karel využíval k ovlivňování svých poddaných i síly náboženství. Byl si dobře vědom komunikativní síly modliteb a kázání, jejichž prostřednictvím se mohl obracet přímo ke svému lidu. Sám je skládal a po vzoru izraelského krále Šalamouna a římského císaře Konstantina také veřejně prezentoval.

Mlčeti je zlato

Panovník se velmi šikovně dokázal „nevyjadřovat“ k návrhům Franceska Petrarcy ohledně obnovení Říma jako hlavního města světa, aniž by přišel o jeho přízeň, kterou uměl vhodně využívat.

Zároveň byl mistrem v užívání nonverbální komunikace. Jeho postava i vzezření, které byly po mnohých soubojích fyzicky značně poškozeny, mohly s trochou promyšlené snahy působit velmi dominujícím a snad i děsivým dojmem. Toho zručně využíval v provázání s verbálním projevem. Dokázal předvést silné emoce a dnes bychom o něm pravděpodobně řekli, že byl vynikajícím hercem. Příkladem může být vystoupení v slzách a s ratolestí v ruce před rozzuřeným davem, který uchlácholil.

Byl Karel jen dobrým manipulátorem?

Karel IV. si jako jeden z mála panovníků té doby osvojil schopnost reflexe dopadů své vlády, což mu umožňovalo komunikovat více strategicky se zaměřením na dlouhodobé výsledky. Z tohoto pohledu byl především utilitaristou, který neváhal pro naplnění svých velkých cílů účelně manipulovat lidi i situace.

Sám poté přepisuje historii, stará se o obraz svého odkazu, připravuje své PR. V tom se neliší od mnoha dnešních politiků či manažerů. V čem se však liší, je vize, které Karel měl a které těmito prostředky naplňoval - ve většině případů nebyly vojenské, ale rozvojové, vzdělanostní, ekonomické, právní.

Inspirace pro dnešní manažery

V čem se tedy může moderní manažer od Karla IV. inspirovat?