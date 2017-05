Historie sportky: miliony malého chlapce i krutý osud podvodníka

V šedesátileté historii sportky bylo vylosováno přes osm tisíc výherních šestičíslí, ale pouze jediné zatím vypadlo z osudí opakovaně. Stalo se to na začátku roku 2009, kdy losovací zařízení vydalo čísla 5, 14, 27, 31, 46 a 47 - stejně jako počátkem roku 1980. Ačkoliv ještě nikdy nepadla kombinace čísel 1, 2, 3, 4, 5 a 6, je to vůbec nejčastěji sázená varianta, každý týden jí věří až tisíc sázejících.

V dubnu 2002 vyhrála moravská rodina 74 milionů korun ve sportce jen díky tomu, že jeden ze synů si trval na přesvědčení, že na tiketu musí být čísla pouze do dvacítky. „Domluvili jsme se, že tiket s tipy jednotlivých členů rodiny podáme třikrát. Před posledním pokusem syn přišel s tím, že už chce svá čísla do dvacítky změnit, protože nevyhrávají. Manželka mu však odpověděla, ať je na sázence ještě nechá,“ přiznal výherce.

Češi se nebojí nešťastné třináctky, naopak si od ní dost slibují, takže vychází-li pátek na třináctý den v měsíci, Sazka vždy v mimořádných pátečních losováních registruje víc podaných tiketů.

Celkově druhou nejčastější kombinací jsou násobky šťastné sedmičky, tedy 7, 14, 21, 28, 35 a 42, ale ani tato varianta ještě nevedla k vysoké výhře. V desítce nejsázenějších kombinací nechybí ani poslední šestičíslí 44 až 49.

Další oblíbené kombinace vznikají tak, že sázející pospojují čísla do líbivých obrazců, například do tvaru ryby, ale výjimkou není ani symbol dámského pohlaví, což je však obecně nevýhodné, protože v případě výhry by se museli dělit s řadou podobně smýšlejících vtipálků.

Zajímavá čísla 399 904 705 - Nejvyšší výhra v historii sportky padla 3. listopadu 2013 na Chrudimsku. 73 miliard Tolik peněz se od založení sportky dosud vyplatilo na výhrách. Sázející do dnešní doby podali 17 miliard sloupečků. 8 - Tolik let musel člověk průměrně vydělávat na nejvyšší výhru v roce 1989. Na současnou byste pracovali v průměru 760 let. 43 - Nejčastěji tažené číslo. Třiačtyřicítka byla vylosována už v 636 případech. Hned za ní je 47, v těsném závěsu následují 36, 6 a 18. 35 - Tolik dní má výherce na převzetí výhry ve sportce. 50:50 - Z dlouhodobé statistiky výher vyplývá, že je jedno, zvolíte-li čísla vlastní, či náhodně vygenerovaná přístrojem. Podíl výher vychází přesně půl na půl, ale lidé věří dvakrát častěji vlastním tipům.

Neobvyklá situace nastala v září 1999, kdy se o jackpot prvního tahu podělil nezvykle vysoký počet jednatřiceti výherců. Všichni opsali čísla z ukázkové potvrzenky, která předtím vyšla v časopise Sazka baví, radí a informuje. Na každého vyšla jen půlmilionová výhra.

Hrozbě dělby výhry s jinými lidmi se snažil předejít i vychytralý sázkař, na kterého si vzpomíná Josef Kozák, dlouholetý šéf právního oddělení Sazky: „Vsadil všechny sloupce na sázence se stejnými čísly a pak nám bodře vysvětloval, že kdyby náhodou vyhrál ještě někdo spolu s ním, zajistil by si tak šestinásobný podíl. A ono mu to vyšlo!“

Televize se spletla

Josef Kozák dohlížel na správnost losování a je tak slavnou tváří někdejších nedělních televizních vysílání sportky. Do Sazky nastoupil v roce 1971, takže zažil ještě éru, kdy se s bubnem vyjíždělo každou neděli po sportovištích v celém Československu a sportka se tahala například o přestávkách fotbalových utkání.

„Jednu neděli jsme byli v Kráľovském Chlmci u Trebišova, další třeba v Nivnici u Uherského Brodu. Pro lidi to byla atrakce, farář zkrátil mši a celá vesnice pospíchala z kostela na hřiště,“ vzpomíná Josef Kozák.

Sportka byla v této době tak populární, že si lidé jezdili vsadit do Prahy klidně i z Brna nebo z Ostravy. Před nasazením počítačů se totiž nejprve uzavřel příjem sázenek v regionech, hlavní město šlo až nakonec.

Každé číslo na tiketu neslo až do 70. let název jednoho sportu - odtud název sportka. Číslo 1 patřilo bobům, kopaná měla čtrnáctku, lední hokej devatenáctku, tenis jednačtyřicítku. Na sázence byly i dnes už zapomenuté sporty jako sedmnáctková krasojízda nebo třináctková kolová. Pod číslem pět byl původně golf, ale jako buržoazní sport musel ustoupit gorodkám, tradičnímu ruskému sportu.

Josef Kozák byl i u toho, když se v lednu 1973 tah sportky začal vysílat v Československé televizi. „První losovací buben se vyráběl víceméně na koleni, vytvořili ho šikovní lidi z tehdejšího podniku Výstavnictví, kteří měli konexe. Například tu skleněnou polokouli jim na míru vytvořili v Aeru Vodochody, kde uměli vyrábět speciální kryty,“ říká Josef Kozák.

Buben se dal důvtipně využít na oba tahy s tím, že po prvním losování se musel přetočit na opačnou stranu. Tah sportky přicházely do studia zpestřovat známé sportovní osobnosti a vysílalo se živě, takže došlo i na drobná dramata.

„Já měl léta mírně napjaté vztahy s fotbalovým bafuňářem, doktorem Václavem Jírou. Hrozil mi, že jim budeme platit za to, že v Sazce vypisujeme kurzy na utkání československé fotbalové ligy. Já mu oponoval, že když se na jejich ligu vykašleme a začneme vypisovat sázky na anglickou ligu, budeme mít dvakrát víc vsazených tiketů, protože naší lize lidi nevěří. A pak mu jednou při losování - to ještě bylo z ručního bubnu - upadl vylosovaný míček na zem, ale kameraman neztratil glanc a stihl to zabrat. Po tomhle trapasu už pan doktor Jíra nevyhrožoval,“ vypráví Josef Kozák.

Záviděli uklízečce

O dvaatřicet milionů málem přišel v roce 1997 sázkař, který na ručně tříděném tiketu nezaškrtl, zda hraje šanci, což záznamové zařízení vyhodnotilo jako špatně vyplněnou sázenku.

Ručně tříděných tiketů už bylo zanedbatelné minimum, a tak v televizi vzápětí v předběžné prognóze mylně zaznělo, že jackpot nepadl. Sázkař se s tím smířil a několik dní nechal tiket ležet doma, než ho při dalším podání v trafice přece jen nechal rutinně zkontrolovat a dočkal se obrovského překvapení. „Můžete klidně napsat, že celou sumu hodlám prosázet,“ svěřil se po vyplacení výhry.

Daleko větší následky způsobila chyba České televize, která v roce 2009 odvysílala omylem losování z předešlého týdne, a tak jistý nebohý muž z Brněnska žil půl hodiny v euforii, že se stal milionářem.

V 70. letech se pořádala i mimořádná slosování sportky o zahraniční zájezdy. Po dohodě s Čedokem se v Sovětském svazu pronajala výletní loď a jezdilo se po Černém moři, zájem byl obrovský. V polovině osmdesátých let přibyly i Jugoslávie, Bulharsko nebo Turecko.

Smolařkou byla uklízečka z vojenské nemocnice v Plzni, které zahraniční cestu zatrhli nadřízení s odůvodněním, že by v cizině mohla vyzradit nějaké vojenské tajemství. Nejspíš jí ale jen záviděli. Uklízečka si smutek na duši zahojila prodejem zájezdu, na čemž vydělala na tehdejší dobu solidních 15 tisíc korun.

Jak šel čas 1955 - V německém Severním Porýní-Vestfálsku se zrodila loterie o šesti tažených číslech ze 49, na jejímž modelu záhy vznikla sportka.



V korespondenčním archivu Sazky je i příběh českolipské květinářky, jejíž kolegyně v roce 1969 přišla ubrečená do práce s tím, že si přítel našel jinou. „K tomu ještě chtěla dovolení odběhnout na poštu, že si vsadí sportku, a to právě čísla, která opsala od toho zrádce. Chvíli jsem uvažovala, že si čísla opíšu, protože ten mládenec prý na ně vyhrál už pošesté za sebou. Sice vždycky jen poslední výhru, ale vyhrával. Pak mi bylo najednou líto tří korun,“ svěřila se pisatelka.

Po neděli přiběhla mladá prodavačka s novinami a na celé náměstí křičela: Já mám všech šest čísel! „V mžiku jsme měli plný krám jako o MDŽ. Samo sebou mě hned napadlo, že jsem mohla taky mít první. Pak jsme čekaly, kolik těch prvních bude, jestli si on vsadil. Nevsadil, a tak byla jediná výherkyně ona, vyhrála 200 tisíc korun. Dostávala pak mnoho dopisů, a nejen těch prosebných, ale i nepřejícných. Ty jsem dostávala i já, protože když se řeklo, že vyhrála květinářka, všichni mysleli, že já. A já přitom ušetřila jen tři kačky.“

Fáma pana Talíře

Výhry budily odjakživa emoce, ale též konspirace a fámy. O losovacích pingpongových míčcích polepených čísly se říkalo, že jsou určitě cinknuté, a tak jednou začátkem devadesátých let vešli těsně před vysíláním do studia policisté z kriminálky, kteří si přinesli váhu a začali míčky vážit a přeměřovat.

Obětí fámy se stal i Stanislav Talíř, náměstek Sazky zodpovědný za zpracování výsledků. Talíř byl, podobně jako Kozák, stálou tváří televizních vysílání, která končila jeho slovy: „Losování proběhlo v naprostém pořádku a vylosovaná čísla jsou platná pro oba tahy.“ Pak z obrazovky zmizel a lid začal spekulovat, co se s ním mohlo stát. Ještě v devadesátých letech muselo vedení Sazky vysvětlovat, že pan Talíř odešel jen kvůli konfliktu s jednou zaměstnankyní.

Jedna verze fámy líčila, že Stanislav Talíř dokonce skončil ve vězení za podvod s mražením míčků v loterijní hře Mates. „Ve skutečnosti jen úplně obyčejně odešel do penze,“ hájí čest dnes již zesnulého kolegy Josef Kozák.

Teorie o mražení míčků je podle něj absurdní: „Míčky se vkládaly do losovacího zařízení tři čtvrtě hodiny před vysíláním. Ve studiu pod světly bylo vždycky horko, takže buď by mezitím dávno zteplaly, nebo by musely být přinejmenším nějak orosené a buben by se nejspíš zamlžil. Je to zkrátka nesmysl,“ odmítá Josef Kozák.

Nejlepší reklama

Iluze výhry přitahovala v celé éře sportky i nevyžádanou přízeň všemožných cvoků. „Zažil jsem jistou dámu, která se dožadovala, že chce taky svých 200 tisíc, že jsme ji prý ošidili,“ vzpomíná Josef Kozák. „Pořád obtěžovala, urgovala, reklamovala. Tak jsem nechal z pošty v Praze na Lhotce stáhnout všechny archivované sázenky a pozval ji k nám, aby si mezi nimi tu svou údajnou sázenku našla,“ vypráví Kozák.

Všechny si je prý prohlédla, bylo jich asi sto, žádnou mezi nimi nevybrala, ale stále chtěla těch 200 tisíc. „Tak si vzal slovo náš tehdejší ředitel, trpělivě jí vysvětlil celý proces zpracování, ona ho poslouchala, přikyvovala, a když skončil s výkladem, podíval se na Talíře a na mě takovým tím pohledem - vidíte, blbci, takhle se jí to má vysvětlit. Načež ona: a já chci těch 200 tisíc. Tak jsem vyskočil a zařval: a ven!“ usmívá se Josef Kozák.

Sportce se nevyhnulo ani policejní vyšetřování a soud, kde se však Sazka ocitla v roli poškozeného. Uskutečněný podvod totiž nesouvisel přímo s losováním. Odehrál se ve starém sídle Sazky v pražské Nekázance před rokem 1984, než se zavedlo automatizované strojní zpracování výsledků, takže na třídění sázenek byli nárazově zapotřebí brigádníci.

Právě mezi ně se vetřel jeden člen party mladých lidí, který odpozoroval, jak se dostat k trezoru s uschovanými sázenkami. Ve správné chvíli je vyměňoval za vlastní tikety, které mu pomáhali falšovat komplicové ve sběrnách. Výhry pak všichni využívali převážně k cestování s Čedokem.

Na podvod by se patrně přišlo tak jako tak, ale k rychlejšímu odhalení organizované skupiny přispěl zásah krutého osudu: jeden z pachatelů měl v Polsku autonehodu, při níž zemřela jeho manželka. Její rodiče pak na zetě podali trestní oznámení pro podezření, že manželku zabil úmyslně, přičemž v rozhořčení na policii bokem vypověděli, že muž má také jakési nelegální příjmy.

Josef Kozák zažil během svých osmatřiceti let u Sazky i opačné případy lidí, kteří měli na výhru morální nárok, ale nešťastnou náhodou přišli o důkaz - svůj díl výherního tiketu. Dnes, kdy se dá sázkový tiket sportky podat po internetu, by už takový problém nenastal, ale za normalizace byl ústřižek o vsazených sloupcích klíčový dokument.

Kozák tvrdí, že k těmto zoufalcům se snažil s kolegy vždy chovat lidsky. Stalo se třeba, že si někdo svůj A-díl sázenky omylem vypral. „Když nám přesně napsal všechny tipy, které na sázence měl, tak se v našem archivu našel B-díl této sázenky a porovnalo se to. A když všechny údaje souhlasily, výhra se vyplácela. Proč jsme to udělali, i když jsme nemuseli? Vycházejte z toho, že ti lidi se pak nadšeně pochlubili, jak jsme jim velkoryse vyšli vstříc. A to pro nás byla nejlepší reklama,“ dodává Kozák.