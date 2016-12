Hitparáda pojistných kuriozit: mobilem poslala fotku muže v ponožkách

V některých rodinách si o Vánocích dokážou nadělit nečekaná překvapení. Jistý tatínek chtěl nenápadně ozdobit stromeček a nadělit pod něj dárky. A protože rodinka bydlela v 1. patře, rozhodl se, že tam v rámci utajení, vyleze po okapové rouře a přes balkon. „Dárky a ozdoby si dal do batohu a batoh na záda. A pak už to šlo rychle. Okapová roura se utrhla, skleněné ozdoby se v batohu rozsekaly, muže pořezaly a roura mu udělala podlitinu na hlavě,“ přibližuje Václav Bálek, mluvčí Allianz.

Z hlášení pojistných událostí:

Sousedy jsem vytopil, to je fakt. Ale oni stejně už léta nemalovali, tak aspoň mají teď příležitost.

Myslím, že bazén nám zničila a vypustila svým kousnutím kuna, případně jiné podobné zvíře.

Můj pes ukradl jinému psovi gumový míček, pes po mém psu vyjel a ten leknutím míček sežral. Jeli jsme na veterinární stanici a snažili se vyvolat zvracení, ale bez úspěchu. Náš pes musel být operován a míček se podařilo vyjmout – byl zcela neporušený.

Hitparáda řidičských kuriozit a hlášek

V době, kdy mobilní telefony ovládly naše každodenní fungování, už není problém zaznamenat a nahlásit pojistnou událost i prostřednictvím chytrého mobilu. Nejčastěji se tak podle pojišťoven děje při autohaváriích. Ale pozor. Při odesílání fotografií z autohavárií buďte ostražití, abyste nedopadli jako jistá řidička. „Naše klientka nám právě takové fotky poslala, jenže při vybírání z galerie ke snímkům připojila i fotku muže, který na sobě neměl nic jiného než bílé ponožky. Klientku jsme na drobný omyl taktně upozornili a fotografii ke škodě samozřejmě nepřipojili. Jsou zkrátka případy, kdy ani pojišťovna nemusí vědět všechno,“ říká Jan Marek, mluvčí Direct pojišťovny.

Slavia pojišťovna zaznamenala případ jiného skvělého řidiče. Při couvání na letišti dokázal přehlédnout letadlo a naboural do něj. Zasáhl vrtuli, která se ještě točila, takže vznikla značná škoda jak na vozidle, tak na letadle. Muž naštěstí neutrpěl ani šrám.

Z hlášení pojistných událostí:

Moje auto dostalo pusinku od toho druhého. No, spíše francouzáka.

Při jízdě na šlapacím autě naboural do pískoviště a hrudníkem narazil na volant.

Vysvětloval jsem manželce při jízdě v autě, že ti v klobouku jsou nebezpeční, když v tom do mě jeden z nich vrazil.

Z lesa vyletělo stádo kančáků, byl jsem rád, že jsem se srazil jen s jedním z nich.

Myslím, že vina byla vzácně na obou stranách, já jsem tedy nemusil po té dámě tolik hledět, ale ona zase mohla blikat.

Nejdříve to bylo takové ševelení, které jsme se spolujezdkyní vnímali docela pozitivně, ale pak mi na vůz spadly kroupy jak holubí vejce.

Hitparáda kuriózních pokusů o podvod

Nečekaná rozuzlení mívají i pojistné podvody. „V minulosti nám klient hlásil pojistnou událost, kdy mu mělo poleno dřeva spadnout na ruku a zlomit mu ji. Později se však zjistilo, že si ruku nechal zlomit kamarádem, který ho přes ni tím polenem přetáhl,“ přibližuje Jana Náchodská, mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

Další podvod rozkryla i Česká podnikatelská pojišťovna. Je z kategorie opileckých nápadů. Podnapilý klient při cestě z hospody domů upadl na schodech a utrpěl zlomeninu zápěstí a žeber. Když se vrátil z nemocnice, přišel na nápad využít pojistku a úraz oznámil pojišťovně. Ovšem zatajil, že se mu újma stala pod vlivem alkoholu a dokonce lékařskou zprávu upravil tak, aby v ní nebyla zmínka, v jakém podroušeném stavu byl přijat k ošetření. Jenomže vyšetřovatelé pojišťovny své podezření na manipulaci s lékařskou dokumentací prověřili a podvodné jednání klienta prokázali.

V některých případech hraje v podvodech roli mužská ješitnost. Kooperativa například nachytala řidiče, který se uchýlil k podvodu. I když byl havarijně pojištěný i na škody, které si způsobí sám, pojišťovně nahlásil, že mu auto odřel jiný řidič na parkovišti. Šetřením se prokázalo, že bylo všechno jinak. Muž ale stále trval na své verzi. Nakonec se přiznal, že si vůz odřel sám o sloupek brány při zajíždění na svůj pozemek. A proč si vymýšlel? No přece kvůli manželce. Chtěl si doma zachovat tvář a hrdost skvělého řidiče. Zkrátka chlap!

Co píšou lékaři do zdravotní dokumentace:

Při koupání údajně málem utonul. Nejeví známky poškození tohoto druhu. Ale nalokal se kalné vody – zvrací a má průjem.

Včera ho klovl kohout pod pravé koleno, při snaze nakopnout kohouta trefil nohou králíkárnu.

Dnes ráno spadl z kola, bolesti hlavně navečer a v noci.

Pacienta pokousal údajně pes na obou rukou. Podle hloubky poranění a postavení zubů na otiscích se jeví zranění jako způsobené větší šelmou. Ta se ale nedostavila. Doporučuji sérum proti vzteklině.

Hitparáda kuriózních úrazů a karambolů

V dalším případu došlo k úrazu, který měl nečekané trvalé následky. České pojišťovně to klient popsal takto: „Při návštěvě WC jsem se nadzvedl, abych se otřel toaletním papírem, přišla bodavá bolest do paty, padl jsem opět do sedu, ale nestačil jsem vyndat ruku. Způsobil jsem si úraz s trvalými následky. Nemůžu buďto vůbec, nebo jen za cenu výrazného omezení vykonávat některé sportovní aktivity, které jsem dříve dělával. Nejhorší ze všeho je ale fakt, že se kvůli tomu nemůžu věnovat sexuální aktivitám v pozici, kdy jsem nahoře a potřebuji se rukama podepřít, protože po chvíli je ten pocit tak nepříjemný, že musím přestat. Asi jen jiný muž si dokáže představit, jak se asi já, založením dominantnější jedinec, cítím, když nemůžu kvůli úrazu fungovat při sexu v dominantní pozici.“

Pojišťovna Uniqa zase odškodňovala „z pojistky na blbost“ nehodu, kterou viník popsal takto: „Připouštím, že můj pes poškozeného pokousal, ale on se na něj koukal nevraživě, čímž ho provokoval. Můj pes je opravdu citlivý. To by se mělo zohlednit!“

Z hlášení pojistných událostí: