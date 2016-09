Zaměstnání podle úspěchu v počítačové hře? Proč ne, říká expert

Na pracovní pohovor přichází absolvent, který má za sebou nulovou praxi, zato tisíce hodin strávených hraním počítačových her. Starší generace jej může strčit do stereotypní škatulky geeka (zapáleného mladého ajťáka) a nejedná-li se o IT pozici, hodit jeho životopis do koše. Může to být ale obrovská chyba. Dospívá totiž generace, pro kterou je hraní her důležitou součástí jejich života. A také zdrojem dovedností, které se jim můžou hodit i v pracovním životě.

Dospělí mívají občas tendence přistupovat ke hrám s despektem. Rád se jich ptám, kdy si oni sami naposledy hráli. Řada z nich loví dlouze v paměti, odkud vyloví odpověď v řádu let. Je mi vás líto, pak dodávám. Znamená to totiž, že jste nejspíš stejně dlouho neměli sex.

Petr Pouchlý Hraní se věnuje celý svůj život a doposud nepřestal. Vytvořil desítky her, odehrál tisíce a vše, co se z her naučil, převádí do práce s týmy v neziskovkách, soukromém podnikání i mezinárodních korporacích.



Učí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.



Vede svobodnou firmu Court of Moravia.



Za svůj přijal boj se šlendriánem a lemplovstvím, levnými paperbackovými pravdami a mizernou prací s lidmi, často nazývanými lidskými zdroji.



Hra může mít spoustu podob. Tou nejjednodušší je hraní si ve smyslu play. Hrají si děti, když staví z kostek vysokou věž nebo odehrávají scénky u lékaře. Hraní ve smyslu game pak vyjadřuje sofistikovanější zábavu s předem daným pravidly, ať už se jedná o pexeso, náročnou počítačovou strategii napodobující zákopy během bojů ve světových válkách nebo akční střílečka, ve které se pořádají světové turnaje.

Hra nabízí bezpečné pole k experimentům

Hra je pro učení a seberozvoj nesmírně důležitá v každém věku. Děti se skrz pravidla učí, že život má své mantinely, ve kterých se musí naučit fungovat. Dospělým, uvědomujícím si komplexnost světa okolo, hra zase umožňuje pohybovat se v úlevně zjednodušeném prostoru s jasnými pravidly. Hra jim pak nabízí bezpečné pole k experimentům a dává alibi k interakcím. Umožňuje dělat kroky, které by si hráči v reálném životě nevyzkoušeli. A motivuje je zkoušet.

Už jen samotný fakt, že podáme aktivitu jako hru, způsobí, že lidé k danému úkolu přistupují s prokazatelně vyšším nadšením. Nezjistili to však američtí vědci, ale Andreas Lieberoth z dánské univerzity v Aarhusu.

Čím dál víc si to uvědomují rodiče, ale i manažeři a vědci po celém světě. Stokrát omletá poučka, že člověk se nejvíc naučí z vlastních chyb, se těžko vysvětluje nadřízenému, zvláště v případě, kdy taková chyba stála firmu stovky tisíc korun. Proto je daleko chytřejší nechat lidi s velkou zodpovědností zahrát si hru, která je vybízí vyzkoušet si mnohé z potenciálních chyb nanečisto.

Že takové neexistují pro každý obor? Mnohé z dnes fungujících herně designových studií umí navrhnout hru na míru, na trhu jsou desítky hravých byznysových simulací pro různé situace. Kdo se spálí v bezpečném prostředí, snáze najde správné řešení v realitě, kde by špatné rozhodnutí z nedostatečné zkušenosti znamenalo ztrátu pracovního místa.

Může se hodit Hledáte nové zaměstnání nebo naopak sháníte vhodné zaměstnance? Připojte se na portál jobDNES.cz.

Ocenění z her v životopisu? Určitě

Generace Y nastupující na pracovní trh je zvyklá na hry jako součást svého života i v dospívajícím věku, na rozdíl od generace jejich rodičů, kteří si obvykle přestali hrát s příchodem dospělosti. Do životopisu se to zatím nepíše, ale doba, kdy jim na LinkedIn profilu přibude ocenění za hraní her, není daleko.

Hráče nebo hráčku, který dosáhl slušné hranice bodů ve Football Manageru, bych z fleku zaměstnal jako datového analytika nebo cifršpiona. Jako ředitel výrobního podniku bych se na zlepšovák výrobního procesu zeptal bez obav učně, kteří umí rychle vyhrát misi v Tower Defence. Hra spočívající ve stavbě efektivní obrany věží není totiž nic jiného než soutěž v co největším zefektivnění pomyslné výrobní linky. Jen místo zboží hráč ovládá animované věžičky. Jakkoliv ve hrách je oblíbenější ničit než stavět, princip se do reálného budování překlápí snadno.

Nezahazujme ani médii tolik stigmatizované staré dobré střílečky. Devadesátá léta, kdy jejich hlavním principem bylo osaměle běžet-střílet-zabíjet, už jsou dávno pryč. 3D akce, které baví dnešní náctileté, stojí daleko víc na týmové spolupráci. Nejlepší výsledky vykazují týmy, které se umí rychle a efektivně domluvit na společném postupu vůči nepříteli. A umění domluvit se v týmu je to, co dnešnímu firemnímu světu nejčastěji podráží nohy.

Video z jedné herní akce uchazeče o pozici mi tak může o jeho týmových dovednostech říct víc než umělé prostředí drahého assessment centra. Například toho, co zvládl zneškodnit vetřelce díky chytrému rozmístění spolubojovníků, chci jako operátora záchranné služby, kde na dobré koordinaci závisí lidské životy.

Hry motivují, proto je využívají i HR oddělení

Chytlavost her se navíc dá použít pro bohulibé účely. Spousta hráčů po celém světě může jednotlivými kroky ve hře postupně číst genom nebo generovat data pro vědce, které s jejich pomocí vyvinou nástroj včas detekující počínající Alzheimerovu chorobu. Virtuální prostředí EVE online například pomáhá sociálním vědcům i ekonomům skandinávských univerzit skrze hráčské chování predikovat chování lidí v realitě.

Právě posledně zmíněná hra EVE online je komplexním světem. Takzvané MMORPG jsou masovým fenoménem s desítkami milionů fanoušků po celém světě. Odsoudit hráče za to, že sedí hodiny denně za obrazovkou a žijí svůj paralelní virtuální život, je pro laika snadné. Ale i v onom virtuálním světě se tito hráči učí společně s dalšími vyjednávat, uzavírat koalice a dělat mnohé politické kroky, za které by se nestyděl ani profesionální lobbista.

Ještě o krok dál pak jdou larpy, které hru včetně charakteru postavy, již hráč hraje, simulují ve skutečnosti. Co člověk zažije na vlastní kůži, nabízí úplně jinou hloubku. Sám jsem několikrát viděl na studentech, kteří si zahráli larp z totalitního prostředí, jak se proměnilo jejich vnímání demokracie a občanské společnosti.

Hry magicky vtahují. A jsou-li dobře vymyšlené, motivují. Právě proto marketéři po celém světě vkládají do svých věrnostních programů prvky hry, aby si udrželi své zákazníky. Právě proto e-learningové kurzy odměňují své posluchače podobně jako v hrách, aby studenti viděli zřetelně svůj pokrok a těšili se na postup do dalšího levelu.

I proto HR oddělení gamifikují zaškolovací proces nových zaměstnanců, aby se z nich stali loajální ambasadoři značky. Hry a herní prvky jsou mocným nástrojem. A měli by je vzít na milost i ti, kteří ustrnuli ve vnímání, že hra je něco hloupého a bezduchého. Není. Schopnost vymýšlet a osvojovat si náročná pravidla nás odlišuje od zvířat a pomáhá nám budovat komplexní civilizace.