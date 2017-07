Hypotéky dál zdražují. Objemy atakují hranici 21 miliard korun

Během pátého měsíce letošního roku si do banky přišlo pro hypoteční úvěr celkem 10 334 klientů. V květnu si lidé sjednali hypotéky celkem za 21,155 miliardy korun, což je o 3,5 miliardy více než v dubnu a zhruba stejně jako v březnu.

„Průměrné úrokové sazby se prozatím usadily na hladině okolo dvou procent, kde by mohly nějakou dobu vydržet. Některé banky dokonce korigují předchozí zvyšování sazeb úvěrů do výše 80 procent hodnoty nemovitosti, kde nejsou limitovány doporučením ČNB,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Za celý letošní rok už banky uzavřely 47 335 smluv o hypotečním úvěru v celkovém objemu za 96,3 miliardy korun. I když tedy hypotečním trhem zmítají změny, lidé se pravděpodobně obávají vyšších úrokových sazeb a dalšího zpřísnění podmínek pro zřízení hypotéky.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2015 Průměrná výše v Kč 2016 Průměrná výše v Kč 2017 Průměrná výše v Kč leden 1 725 728 leden 2 138 995 leden 2 023 286 únor 1 731 248 únor 1 878 013 únor 2 013 220 březen 1 751 311 březen 1 909 937 březen 2 034 193 duben 1 783 330 duben 1 886 765 duben 2 054 856 květen 1 816 423 květen 1 911 376 květen 2 047 098 červen 1 829 483 červen 1 929 207 Zdroj: Fincentrum Hypoindex červenec 1 832 976 červenec 1 999 405 srpen 1 841 182 srpen 1 952 489 září 1 852 485 září 1 995 626 říjen 1 866 517 říjen 1 980 701 listopad 1 843 878 listopad 2 063 292 prosinec 1 913 396 prosinec 2 034 199

Změna lídra hypotečního trhu

Česká spořitelna se v prvním čtvrtletí letošního roku stala se 33procentním podílem hypoték lídrem hypotečního trhu. Po dlouhých osmi letech tak z trůnu sesadila Hypoteční banku. Česká spořitelna se navíc rozhodla zlevnit hypoteční úvěry, nově snížila úrokové sazby u hypoték s pěti, osmi a desetiletou fixací, a to o 0,2 procentního bodu. Pětiletou a osmiletou fixaci si tak zájemci o hypotéku mohou pořídit se sazbou 1,99 procenta a desetiletou od 2,09 procenta. Akce se týká hypoték do 80 procent hodnoty zástavy nemovitosti a platí pro smlouvy uzavřené do 9. července 2017.

Srovnání nejlevnějších hypoték Porovnejte si na osobní.finance.cz, na jakou hypotéku dosáhnete.

Ostatní banky se přiklánějí spíše ke zdražování. Problémy bankám činí hlavně 15procentní limit poskytnutí hypoték se zástavou 80 až 90 procent. Čerpání hypotéky tedy některé banky přesouvají na další čtvrtletí. Například mBank již na konci května pozastavila přijímání žádostí o hypoteční úvěr s vyšší jak 80procentní hodnotou zástavy nemovitosti.

Na hypotečním trhu nuda rozhodně nepanuje

Kde jsou ty časy, kdy se jen lehce každý měsíc měnila průměrná úroková sazba, objemy i počty zůstávaly stejné a hypotéky Česká národní banka vůbec neřešila. To se o poslední době rozhodně říct nedá.

Banky momentálně nesmí poskytnout úvěry nad 90 procent zástavní hodnoty nemovitosti. Navíc podíl poskytnutých hypoték se zástavní hodnotou mezi 80 až 90 procenty nesmí překročit 15procentní podíl bankou poskytnutých hypoték.

ČNB možná také získá ještě větší pravomoc v omezování hypoték. Ale ne hned. Návrh zákona totiž nenachází podporu v koaliční radě, a jeho přijetí se tak zřejmě odloží do příštího volebního období. Poslanci se snaží zmírnit požadavky ČNB a navrhují, aby banky mohly půjčovat pět procent z objemu nových hypoték bez ohledu na nová pravidla místo tří procent. Nechtějí také omezit refinancování.

Podíl problémových hypoték v Česku klesl ke konci března na 1,9 procenta. ČNB přesto z obav z rostoucích cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení opět zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték a zaměřila se na poskytovatele úvěrů a další úvěry poskytnuté klientovi současně s hypotékou.