Komentář: Poplatkové manévry u hypoték v roce 2017 pokračují

Po nahlédnutí do aktuálních hypotečních sazebníků českých bank zjistíte kromě změn, které si vynutila novela zákona o spotřebitelském úvěru, několik důležitých věcí.

Česká spořitelna k loňskému prvnímu prosinci zrušila některé poplatky za dříve příplatkové služby, Hypoteční banka k témuž datu konečně zrušila poplatek za „vyřízení“ hypotéky, na druhou stranu společně s Komerční bankou zdražuje poplatky za některé typy odhadů zastavované nemovitosti. A začtvrté: trend elektronizace administrativy bez poplatků pokračuje, ale nutno dodat, že velmi pomalu. S jakými změnami v poplatcích jednotlivé banky přichází?

Tři (hypoteční) králové

Na kolik vás vyjde hypotéka? Využijte on-line kalkulačku hypoték a spočítejte si na kolik by vás hypotéka vyšla.

Leader trhu, Hypoteční banka, od prosince zcela zrušila poplatek za poskytnutí úvěru na bydlení (dříve za 3 900 korun). Naopak zdražila poplatky za některé další služby, například ostatní změny ve smlouvě sjednané formou dodatku (nově za 3 900 korun, což je o 900 korun více) a zejména poplatek za čerpání úvěru z 500 korun na 1 000 korun. Tomu se dá, alespoň pro prvních pět čerpání vyhnout při zadání žádosti o čerpání hypotéky přes on-line klientskou zónu, kterou banka spustila koncem roku.

Česká spořitelna umožňuje svým klientům čerpat hypotéku přes internetbanking SERVIS 24 již druhým rokem, ale zadarmo to bohužel stále není, druhé a další čerpání stojí 500 korun. Od prosince naopak zrušila některé poplatky za dříve příplatkové služby, například financování družstevního bytu nebo nemovitosti určené k pronájmu.

Komerční banka přichází se zásadní změnou sazebníku až v letošním roce, kdy mění významně poplatky za odhad nemovitosti. Více se dočtete v samostatné části níže.

Hypotéka v cizí měně

Raiffeisenbank například od začátku prosince zpoplatnila hypotéku s plovoucí úrokovou sazbou a tzv. cizoměnovou hypotéku. Navíc tento poplatek od letošního dubna zdvojnásobí na jedno procento z výše úvěru, minimálně 10 000 korun. Úvěr v cizí měně se nejvíce týká klientů, kteří budou prokazovat bance svůj příjem v jiné měně než českých korunách. Banka tím zřejmě dává najevo, že kvůli vyšší administrativě, a zejména lepším zákonným možnostem pro její předčasné splacení spojeným s tímto typem úvěru, nemá o takové klienty příliš zájem. Na druhou stranu některé poplatky za málo využívané úkony úplně zrušila. Poplatkové změny bychom k lepšímu či horšímu pro klienta našli i u některých dalších bank.

V tabulce jsou uvedeny poplatky, které se týkají standardní účelové hypotéky s fixovanou úrokovou sazbou na vlastní bydlení s anuitním splácením, nikoliv refinancování, pro standardního klienta se standardním dokládáním příjmů.

Vybrané poplatky za standardní účelovou hypotéku s fixní úrokovou sazbou - údaje v Kč Banka Poplatek za poskytnutí úvěru Za čerpání úvěru před zápisem do katastru Standardní interní odhad bytu Standardní interní odhad rodinného domu Česká spořitelna 0 2000 3900 4900 ČSOB 0 1900 3900 4900 Equa bank 0¹ 0 3800 4900 Fio banka 0 0 -² -² MONETA 0 1000 0 0 Hypoteční banka 0 1900 3900 4900 Komerční banka 2900 1500 4500 4500 Expobank CZ 0,5% z výše úvěru 1000 3000 až 4000 4000 až 5000 mBank 0 0 -³ - Raiffeisenbank 0 0 - - Sberbank 0 0 - - UniCredit Bank 2500 1500 3700 4900 Wüstenrot 2400 0 3500 4800 Zdroj: sazebníky jednotlivých bank; stav k 15. 2. 2017; /¹ Pro fixaci úrokové sazby na jeden rok je poplatek za poskytnutí hypotéky 2 800 Kč; /² Odhady nemovitostí řeší klient sám s externím odhadcem, cenu si domlouvá přímo s ním. Cena odhadců se pohybuje v rozpětí mezi 3-5,5 tisíc Kč; /³ U bytů možný interní odhad za 1 900 Kč, ale jen ve vybraných městech.

Zdražování odhadů

Samostatnou kapitolou jsou poplatky za odhad zastavované nemovitosti a jeho případnou aktualizaci (pokud je účelem úvěru i výstavba nebo rekonstrukce). Zejména u těch bank, které neumožňují, aby si klient odhad objednal u externího odhadce pracujícího za smluvní ceny, je důležité seznámit se s těmito poplatky již při výběru vhodné banky. Od externího odhadce banky za své peníze dostanete do ruky plnohodnotný odhad, který později můžete použít například při refinancování. Z tzv. interního bankovního odhadu, za který platíte přímo bance, máte nárok pouze na informativní výpis. To je případ České spořitelny či Komerční banky. U Hypoteční banky si můžete vybrat, zda zvolíte interní, nebo externí odhad. Jaké jsou tedy poplatkové změny v této oblasti?

Jiří Kryl Od roku 2009 působí v Broker Trust.

Je hypoteční analytik, stará se o podporu poradců v oblasti úvěrů pro fyzické osoby.

Je sběratelem hypoteční historie.



Komerční banka od února významně zdražila zjednodušenou verzi zpracování odhadu na již existující byty a domy (z 1 000 Kč na 2 900 Kč). U Hypoteční banky, České spořitelny a některých dalších bank máte stále možnost nechat si odhadnout byt ve větším městě dle bankou vytvořené vlastní cenové mapy, a to zcela zdarma. Daní za tento způsob je určité omezení případů, kdy lze takovýto typ odhadu provést a také pravděpodobnost nižší výsledné odhadní ceny oproti standardně provedenému odhadu.

Podtrženo, sečteno

Lepší a zejména levnější možnosti předčasného splacení úvěru zavedené novým zákonem, které klienti využijí spíše jen výjimečně, jsou vykoupeny nejen plošným zdražením úrokových sazeb, ale také na první pohled ne až tak viditelným zdražováním některých poplatků. Klienti se jim nevyhnou zejména při úvěrování výstavby domu a s individuálním vyjednáním jejich odpuštění u banky nejspíše nepochodí.

Elektronizace administrativy spojené s hypotékou u velkých bank nadále postupuje, ale co do rozsahu a praktičnosti stále nedosahuje laťky, kterou v tomto ohledu nastavila Air Bank. Ta poskytuje hypotéky zatím jen na refinancování, kde je obecně administrativa velmi jednoduchá, produktového rozšíření se u ní můžeme dočkat ale možná již letos. Ostatním hypotečním bankám tedy moc času na přechod do 21. století nezbývá.