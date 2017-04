Úrokové sazby hypoték letí vzhůru, hypotéky zdražují

Přemýšlíte nad hypotékou? Neodkládejte to a využijte nízkých úroků než vyrostou. Na kolik vás teď vyjde hypotéka vám spočítá online kalkulačka.

Úrokové sazby u hypotečních úvěrů podle analytiků určitě dlouho pod hranicí dvou procent nezůstanou. Nejen že se Česká národní banka vložila bankám do poskytování hypoték a doporučila jim zpřísnit podmínky, navíc ukončila intervence proti české koruně.

„ČNB počátkem dubna ukončila intervence na kurzu koruny k euru, postupně se začnou normalizovat výnosy státních dluhopisů a zvyšovat cena zdrojů. Nadále tak očekáváme pozvolný růst sazeb,“ odhaduje Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Zájem o hypotéky je i přes rostoucí úroky značný. V březnu si do bank přišlo pro hypotéku 10 388 klientů, což je nejvíce za poslední čtyři měsíce. Stejně tak rostou i objemy. Ve třetím měsíci letošního roku si lidé sjednali hypotéky za 21,131 miliardy korun, což je o skoro o 2,2 miliardy více než v únoru. V průměru si lidé nyní půjčují 2 034 193 korun.

„Březnovým objemům přes 20 miliard korun dopomohly jak stále ještě přijatelné sazby, tak uspíšení obchodů před aplikací omezení výše hypotečních úvěrů k hodnotě nemovitosti na 90 %,“ hodnotí výsledky Fincentrum Hypoindexu Josef Rajdl.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 leden 2016 2 138 995 únor 2015 1 731 248 únor 2016 1 878 013 březen 2015 1 751 311 březen 2016 1 909 937 duben 2015 1 783 330 duben 2016 1 886 765 květen 2015 1 816 423 květen 2016 1 911 376 červen 2015 1 829 483 červen 2016 1 929 207 červenec 2015 1 832 976 červenec 2016 1 999 405 srpen 2015 1 841 182 srpen 2016 1 952 489 září 2015 1 852 485 září 2016 1 995 626 říjen 2015 1 866 517 říjen 2016 1 980 701 listopad 2015 1 843 878 listopad 2016 2 063 292 prosinec 2015 1 913 396 prosinec 2016 2 034 199 Zdroj: Fincentrum Hypoindex leden 2017 2 023 286 únor 2017 2 013 220 březen 2017 2 034 193

Zdražují hlavně hypotéky s vyšší LTV

Banky samozřejmě reagovaly na doporučení České národní banky. Kromě toho, že nesmí poskytnout více než 90% hypotéku, mohou v rozmezí LTV od 80 % do 90 % poskytnout jen 15 % nových úvěrů, tak zároveň Česká národní banka ukončila svůj kurzový závazek.

LTV = Loan To Value je poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti

Z těchto důvodů banky začaly zdražovat hlavně hypotéky s vyšší hodnotou zástavy nemovitosti. A určitě zdražování není konec.

Zatím banky o klienty nepřicházejí. Umožňují dofinancovat chybějící vlastní zdroje například úvěrem ze stavebního spoření. Jenže to se České národní bance nelíbí. „S doporučením není slučitelné, aby klient či instituce řešili nedostatek vlastních zdrojů klienta tím, že se zkombinují úvěry u různých institucí. Smysl a duch doporučení je jednoznačný - klient by měl k pořízení nemovitosti použít zčásti vlastní zdroje. Instituce musí posuzovat celkovou zadluženost klienta, to je dívat se na všechny jeho úvěry,“ říká Denisa Všetičková z tiskového oddělení ČNB.

Česká národní banka si navíc připravuje legislativní půdu pro další zpřísnění poskytování hypoték. Pokud projde připravovaná novela zákona o ČNB a ČNB se bude držet svých doporučených parametrů pro poskytování hypoték, většina domácností na hypoteční úvěr ani nedosáhne. Novelou zákona by totiž ČNB získala pravomoci stanovit další pro banky závazné parametry hypoték. Domácnost by si kupříkladu nesměla půjčit více než pětinásobek ročního příjmu.