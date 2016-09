Sportovci nastupují „do práce“ až po třicítce. To může to být problém

Z olympiád si sice přivezl dvě medaile, ale budoucnost na nich Lukáš Pollert nepostavil. Vystudoval lékařskou fakultu, dal se na urgentní medicínu a vrcholový sport definitivně hodil za hlavu.

Brankář Dominik Hašek zkouší prorazit s vlastním drinkem, tyčkařka Kateřina Janků Baďurová si otevřela sportovní školku a bývalý desetibojař Roman Šebrle odložil tretry do botníku a moderuje televizní zprávy.

A pak je velká skupina sportovců, kteří po ukončení profesionální kariéry raději zůstanou na dohled stadionu, protože tam se cítí nejlépe. Snad jen s výjimkou Jaromíra Jágra se každý z nich nakonec musí smířit s tím, že sportovní život skončí a místo něj začne něco jiného, neznámého. Na rozdíl od obyčejných smrtelníků ovšem začínají profesionální sportovci kariéru se zpožděním dobrých deseti let.

„Často se setkáváme s tím, že sportovci kvůli nedostatku pracovních zkušeností a neznalosti pracovního trhu působí nejistě a mají nízké sebevědomí,“ vysvětluje Martin Schneider z personální společnosti McRoy Czech.

Nemají úspory a zkušenosti

Když skončí špičkový hokejista nebo tenista, nemusí se obávat, že bude kvůli hubeným úsporám strádat. Ovšem zdaleka ne všichni bývalí profesionální sportovci jsou podobně zabezpečeni. „Je jim kolem třiceti let, někdy i více, a najednou se musí rozhodnout, čemu se věnovat dál. Nemají zkušenosti a pracovní návyky a v tom je jejich největší nevýhoda,“ říká Martin Schneider.

Ale jsou mimořádně houževnatí

Co však sportovcům chybí v praxi, to obvykle dohánějí velkým nasazením. A také svým charakterem. Aby totiž dokázali ve sportu uspět, musí být vytrvalí, houževnatí a disciplinovaní. „Sport je naučil překonávat překážky a prohry. Tyto vlastnosti jsou pak velkou devizou v pracovním životě,“ vysvětluje personalista, podle něhož se dá docela dobře poznat, v čem by jednotliví sportovci mohli uspět.

Například zástupci kolektivních sportů jsou zvyklí na větší týmovou spolupráci a disciplínu, takže potom lépe uspějí třeba při řízení projektů. „Naopak individuální sportovci se lépe uplatňují například v soukromém podnikání,“ konstatuje Martin Schneider.

Někteří pak v nemilosrdné podnikatelské sféře uspějí, jako kupříkladu desetibojař Robert Změlík, který obchoduje s „buněčnými harmonizéry“, nebo fotbalový reprezentant Karel Poborský, jenž je společníkem firmy na výrobu rehabilitačních a nemocničních lehátek. Jiným skončí firma v konkurzu nebo se musí rozloučit s mnohamilionovými investicemi.

Je dobré sportovat a studovat