KOMENTÁŘ: Češi hrají v investicích okresní přebor. Máme na postup?

„To, že máš nějaké peníze, ještě nic neznamená. A je jedno, jestli je to dvacet milionů, nebo dvacet tisíc,“ říkal mi před lety můj dnes skutečně movitý kamarád o tom, jak přišel ke svým penězům. Znám ho od dětství a vím, že do této kategorie přinejmenším v první polovině svého života jistě nepatřil. „Důležité je, co s těmi penězi uděláš,“ řekl na závěr důrazně.

A já si mimoděk vzpomněl na rozhovor s jedním fotbalovým „bohem“, kterého uznával celý svět. I on říkal: „To, že dostane dobrý hráč ve středu pole na nohu balon, to není vůbec důležité. Balonem na noze celá hra nekončí. Naopak. Celé to právě začíná! Důležité je to, co s tím balónem udělá! To odděluje nejlepší od průměrných a podprůměrných.“ Zajímavá shoda názorů úspěšných lidí ze zcela jiných oborů lidských činností.

Václav Pech Je investičním analytikem společnosti Broker Trust.

Jako vysokoškolský pedagog získal doktorát v oboru teorie řízení a krizového managementu. Aktivně se jako soukromý investor nebo správce VIP portfolií věnuje investování a burzám.

Specializuje se na dividendové investice a komodity.

Co tedy dělá s „balonem u nohy“ běžná česká domácnost a co naopak dělají výjimeční hráči, v tomto případě nejmovitější lidé světa, na poli investic?

O tom vypovídají výsledky průzkumů shrnuté následujícím grafem. Údaje o rozložení investic českých domácností pocházejí ze statistik České národní banky, data o nejmovitějších lidech světa jsou ze zprávy World Wealth Report.

Z grafu jasně vyplývá, že většina z nás hraje ve finanční aréně přesně takového alibistického „zanďoura“, na kterého při sledování fotbalu houfně nadáváme.

Sedmdesát procent prostředků dlouhodobě zaparkovaných na dnes téměř nulově úročených bankovních vkladech o tom hovoří zcela jasně. Téměř tři čtvrtiny z nás „hrají svůj zápas na 0:0“ a cítí se při tom spokojeně. I Češi hráli na fotbalovém Euru se Španěly na takový výsledek (nakonec podlehli tři minuty před koncem 0:1). A nemohu říct, že by se to líbilo sedmdesáti procentům našich fanoušků.

Ne nadarmo mají „nejlepší hráči“ v pro nás prioritní a asi nejatraktivnější kategorii bankovních vkladů zaparkováno naprosto nejméně. Chtějí vyhrávat a vědí, že důležité není mít jen „míč na noze“. A je evidentní, jak toho chtějí dosáhnout. Největší podíl svých prostředků mají právě na tom úseku „hřiště“, kam se český „fotbalista“ téměř neodváží vstoupit, tedy v zóně akciových, portfoliových a alternativních investic. A výsledek?

Zatímco sedmdesát procent majetku běžných domácností funguje za posledních sedm let se zhodnocením kolem 0,1 – 0,5 procenta ročně (před daní), pak se ti nejlepší hráči těší díky svým portfoliovým investicím a akciím v posledních letech zhodnocení kolem deseti (ale často i více) procent (po dani, protože jejich dlouhodobě nebojácná ofenzivní hra dani nepodléhá). Namísto 0:0, nebo 1:0 díky šťastné penaltě ve třetí minutě nastavení v podobě výhry ve Sportce vítězí špičkoví hráči rozdílem třídy již v základní hrací době. To se pak ty nůžky mezi bohatými a těmi ostatními hezky rozevírají.

Jak z toho ven? Předně si to uvědomit a přestat sledovat reklamy v televizi. Ty jsou z velké části o tom, jak hrát v lepším případě okresní přebor. Opravdu nemusíte mít tu nádhernou bílou pračku, kterou jste viděli a už vůbec si na ni nemusíte půjčovat na čtyřmístný úrok. Vaše peníze mohou fungovat lépe, stačí se začít aktivně zajímat o to, jak s nimi efektivněji nakládat. K postupu do vyšší soutěže není potřeba tolik.

Jak říkal v úvodu zmíněný kamarád: „Dlouhodobě je jedno, jestli se o deset procent ročně zhodnocuje dvacet milionů, nebo dvacet tisíc.“ Důležité je uvědomit si rozdíl v tom, jak hrají a pracují kluci Pepého Guardioly, jak jsou na tom hoši z okresního přeboru od Pepíka Hnátků a jaký je mezi jejich výsledky rozdíl. Porazit Kostomlaty totiž ještě nic neznamená.