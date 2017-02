Využila kontokorent, teď jí komplikuje život. S oblíbeným úvěrem opatrně

Paní Hana podnikala. Na účet jí chodily pravidelné příjmy. Využila nabídku banky a sjednala si kontokorent ve výši 70 tisíc korun. “Většinou jsem z toho použila deset, patnáct tisíc korun na necelý měsíc, než mi opět přišly peníze. Jenže pak jsem podnikatelskou činnost omezila přechodem do důchodu a v kontokorentu jsem se začala propadat níž a níž,“ říká žena.

Dnes má vyčerpaný celý limit a nedaří se jí ho splatit. “Když se blíží roční vyúčtování, půjčím si od dětí, abych ho celý zaplatila a mohla ho další rok znovu využít. Po pár dnech peníze vyberu a vrátím. Nejsem schopná ho celý splatit. Je to začarovaný kruh, ze kterého se nemohu dostat. Nyní se snažím dluh splácet po tisícovkách, ale jde to pomalu, ještě pár let mě to bude trápit,“ doplňuje seniorka.

Odborníci radí s kontokorentem zacházet obezřetně. Přece jenom jde o úvěr, který musíte splatit. Splátky sice v tomto případě nejsou strhávány měsíčně, jako například u spotřebitelských úvěrů, splácíte, jak vám to vyhovuje, ale jednou za půl roku či za rok musíte dluh v plné výši vyrovnat. A to alespoň na jeden den. Banky většinou nabízejí kontokorent ve výši až dvojnásobku pravidelných měsíčních příjmů klienta a v případě, že se vaše finanční situace změní, měli byste myslet i na úpravu výše úvěru.

Kontokorent je třeba brát jako pohotovostní rezervu na účtu, která pomůže překlenout nenadálé finanční potřeby. Ne jako dlouhodobou půjčku. „Rozhodně není ideální pro řešení dlouhodobých potřeb,“ říká tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. Jeho banka nabízí klientům úvěrový limit ve výši 5 tisíc až 150 tisíc korun. Záleží na obratu na účtu.

„Využít jej může každý majitel našeho bankovního účtu, ke sjednání dokládá průkaz totožnosti. V současnosti ho aktivně využívá přibližně 60 % klientů. Nejčastěji o něj mají zájem ti v produktivním věku, kteří využívají částku 5 až 7 tisíc,“ dodává Petr Plocek.

V České spořitelně využívá kontokorent zhruba 700 tisíc lidí. „Limit je až sto tisíc, ale průměrná výše čerpaného kontokorentu je kolem 12 tisíc korun. Při sjednávání vysvětlujeme, že produkt má ideálně sloužit pro případy, kdy se nedostává vlastních peněz, třeba pár dní před výplatou. Radíme také, aby si lidé stanovili takový limit, že se s každou výplatou dostanou do plusu,“ říká tisková mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová.

Kolik stojí kontokorent a jak ho získat

Kontokorent nabízí na českém trhu většina bank. Nově ho klientům nabídla i Equa bank, která doposud otálela. „Kontokorent je produkt, který klienti dlouho očekávali a v naší nabídce ho chtěli. Zájem o něj je velký,“ říká tisková mluvčí Equabank Markéta Dvořáčková. Banka navíc nabízí na trhu ojedinělé pojištění produktu pro případ ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti.

„Pojišťovna za klienta v případě pojistné události uhradí celou vyčerpanou částku,“ doplňuje Markéta Dvořáčková, podle níž je také možné limit kontokorentu on-line během pár minut snížit či zvýšit nebo vypovědět.

„Ke každému běžnému korunovému účtu lze získat pět tisíc až sto tisíc korun, maximálně však do výše dvojnásobku měsíčního příjmu klienta. Jedinou podmínkou je dosažení kreditního obratu na běžném účtu ve výši 25 % z limitu každé tři měsíce. Úrok je pro většinu klientů 16,9 % p.a. Vše ostatní je zdarma,“ dodává mluvčí Dvořáčková.

Do výplaty i tři miliony

Vůbec nejvyšší kontokorent na trhu nabízí v tuto chvíli Fio bank. Nabízí ho k osobnímu i podnikatelskému účtu a jeho výše může dosahovat až 3 milionů korun, popřípadě 110 tisíc eur.

„Pokud je již zájemce našim klientem a má zřízen Fio osobní nebo podnikatelský účet, na který je pravidelně zasílán příjem, může o kontokorent zažádat on-line ve svém internetbankingu, nebo na kterékoli pobočce. Jakmile žádost klienta posoudíme, informujeme ho o výsledku a maximální možné výši úvěru,“ říká Jan Kostrhoun z Fio banky, podle něhož je zájem o úvěr poměrně vysoký a nic na tom nezměnil ani nový zákon o spotřebitelském úvěru.

„Průměrná výše kontokorentního úvěru se pohybuje okolo 40 tisíc korun s tím, že klienti v průměru čerpají něco málo přes 10 tisíc. Někdo ho má jako železnou rezervu v případě nečekané poruchy auta, pračky či ledničky, jiný ho používá pravidelně jako dočasnou rezervu na překlenutí období před výplatou,“ dodává Kostrhoun.

Podmínky kontokorentu jsou ve většině bank podobné: žadatel musí být starší osmnácti let a na účtu musí mít pravidelný pohyb, ideálně mu tam chodí mzda. Ke sjednání potřebuje jeden až dva doklady totožnosti. Tedy pokud mu banka nenabídne produkt sama. Úroky se pohybují od 13 do 22 % z čerpané částky a zůstávají dlouhodobě stálé. Je dobré kontokorent splatit vždy do stanoveného termínu, jinak vám hrozí vysoké poplatky, v krajním případě exekuce.

Zatím tento produkt nenabízí Airbank, která ovšem zavedení zvažuje, možná ještě do konce tohoto roku.