Domácí rádce: co si ohlídat, když kupujete nemovitost. Nástrah je dost

Úplně na počátku byste si měli ujasnit, co chcete a kolik na to máte. Při koupi nemovitosti se obvykle počítá s hypotékou, a tak je dobré předem si zjistit, kolik vám v bance asi tak půjčí. Nejprve si jen nechte spočítat možnou výši hypotéky na základě vašich příjmů a výdajů.

Buďte realisté, nedejte na city

Při prohlídce domu či bytu obvykle víme hned, že „tenhle to nebude“. Víc práce budete mít s těmi, které se vám líbí, případně líbí moc. Oprostěte se od pocitů a přiveďte s sebou někoho, kdo umí posoudit stav nemovitosti. Makléř, který vám dům nabízí, to rozhodně není. Ten řekne vše, co chcete slyšet, a u nepříjemností z konverzace umně vybruslí.

A nejde jen o stav elektrorozvodů, stoupaček, krovů, vlhkost sklepa... Posuďte dopravní možnosti (nejlépe vyzkoušejte), obchody v dosahu, okoukněte sousedy. A hlavně - nahlédněte do katastru nemovitostí, jak je to s majetkovými poměry - jestli třeba prodávající je jediný majitel či jestli na nemovitosti nevázne nějaká „služebnost“ (dříve věcné břemeno).

Čeká vás velké papírování

Ve chvíli, kdy kývnete, bude realitní kancelář (obvykle) chtít zálohu. Z ní si posléze strhne svou provizi. Domluvte si, aby provize byla součástí kupní ceny. Budete ji tak moci financovat z hypotéky. Sjednejte smlouvu o smlouvě budoucí, na jejím základě budete jednat s bankou o hypotéce. Smlouva kromě údajů, které budou později v kupní smlouvě, bude obsahovat i informaci o tom, kdy dojde k podpisu smlouvy kupní.

Kupujete-li přes realitní kancelář, většinou dostanete smlouvu připravenou s komentářem, že to je standardní verze. Před podpisem si zkontrolujte, že skutečně obsahuje všechny náležitosti a že všemu rozumíte. Není problém se ohradit vůči nějaké formulaci a smlouvu přepracovat.

Kupní smlouva musí být písemná a musí obsahovat minimálně následující údaje:

Smluvní strany - jasná identifikace prodávajícího a kupujícího. Prodávající musí být majitel nemovitosti. Ideální je oba identifikovat kromě jména, adresy a rodného čísla i občanským průkazem, který ve chvíli vyplňování smlouvy uvidíte na vlastní oči.



Pozor na amatérské smlouvy

Když nenakupujete s realitkou, obraťte se při sepisování smlouvy na notáře nebo advokáta. Na internetu je sice spousta vzorů ke stažení zdarma, ale často obsahují chyby. „Vzory obvykle neošetřují to nejpodstatnější, tedy výplatu kupní ceny, na kterou je nutné použít advokátní nebo jinou úschovu. Dále takové smlouvy obsahují řadu chyb, ty pak člověka stojí tisíce korun a další stres,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss ze společnosti DostupnyAdvokat.cz, podle něhož profesionálně sepsaná smlouva od advokáta obvykle vyjde na několik tisíc korun. Záleží na ceně nemovitosti a i na lokalitě.

Základní vzor smlouvy o koupi bytu

Závěrečný kolotoč

Teď musíte v bance rychle zajistit čerpání peněz. Kromě jiného k tomu bude třeba doručit jí návrh na vklad nemovitosti do katastru a nemovitost pojistit a zajistit vinkulaci pojistky ve prospěch banky (případné pojistné plnění dostane banka, ta se pak vyrovná s vámi).

Když jsou peníze na vázaném účtu a čeká se jen na úřady, můžete (když se dohodnete s prodávajícím) už mít v ruce klíče a stěhovat se. Jen nezapomeňte sepsat předávací protokol. Uveďte v něm aktuální stav nemovitosti, stav elektroměru, plynoměru a vodoměru i počet předávaných klíčů, i když zámky si asi v nejbližší době vyměníte za vlastní. Z finančních věcí vás ještě čekají daňová přiznání.

Koupím dům a budu platit daně

Kupujete dům či byt, stálo vás to celé úspory a ještě jste se u banky zadlužili na 20 let? Tím to bohužel nekončí. Budete muset ještě zaplatit daně. Jaké?

Daň z nabytí nemovitosti : U kupních smluv doručených katastrálnímu úřadu od 1. 11. 2016 platí 4% daň nově kupující. Daňové přiznání je třeba podat do konce 3. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad do katastru.

Přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Od daně jsou osvobozeny bezúplatné převody (darování, dědictví...) a také první koupě nových nemovitostí (do pěti let od jejich dokončení).

Kam s penězi, než prodej proběhne

Bylo by fajn podepsat smlouvu a vyměnit si klíče za peníze. Jenže je třeba zapsat změnu do katastru nemovitostí, a to trvá minimálně 20 dní. A jako chce mít kupující jistotu, že vklad do katastru řádně proběhne, chce být prodávající v klidu, že na závěr celého procesu dostane peníze. Proto se obě strany obvykle dohodnou, že peníze dají v této době do úschovy. Ani jeden z nich s nimi nemůže nakládat a uschovávající je vyplatí, až bude zápis v katastru proveden.