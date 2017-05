Kolik si letos koupíme za českou tisícovku v 11 oblíbených zemích

I přesto, že zahraniční destinace jsou obecně pro Čechy dražší než dovolená doma, dobrou zprávou je, že v deseti ze třinácti zkoumaných destinací vyjde dovolená proti loňsku levněji. „Již druhý rok po sobě si český turista nejvíce polepší ve třech přímořských destinacích, a to v Egyptě, Turecku a Tunisku,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Stejně jako loni se Češi mohou těšit z největšího přilepšení při útratách v Egyptě. „Zásluhu na tom mělo prudké oslabení egyptské měny, která za uplynulý rok proti koruně ztratila hned polovinu své hodnoty. Zatímco v případě Egypta je obtížné nárůst kupní síly koruny statisticky vyčíslit, v případě Turecka dosáhl nárůst kupní síly koruny 11,2 procenta a Tuniska 6,6 procenta,“ přibližuje Sobíšek.

Za tisícovku si nejvíce koupíte v Bulharsku

V zahraničí je přesto dráž než doma. „Letos vyjde Čechům dovolená v zahraničí v průměru o 15 procent dráž než volno strávené v tuzemsku,“ přibližuje Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Jen ve třech z jedenácti zemí, do kterých Češi vyrážejí nejčastěji, nakoupíme letos levněji než doma, a to v Bulharsku, Turecku a Maďarsku. „Například v Bulharsku nakoupí český turista za českou tisícikorunu v propočtu zboží, které by ho doma stálo 1 370 korun,“ přibližuje Pavel Sobíšek.

Ve zbylých destinacích se Čechům nákupy v porovnání s tuzemskými spíše prodraží. „Příznivou zprávou ale je, že v Chorvatsku a na Slovensku je příplatek jen zanedbatelný. Za tisícikorunu nakoupí čeští turisté na Slovensku o 20 korun a v Chorvatsku o 37 korun menší balík zboží či služeb než doma. Naši sousedé na východní hranici jsou dokonce cenově atraktivnější než východní jadranské pobřeží,“ vysvětluje Pavel Sobíšek.

V ostatních destinacích si už musejí Češi sáhnout hlouběji do kapsy. Za českou tisícovku nedostanou ani ekvivalent 800 korun.

V turistických destinacích ušetříme na periferiích

Pokud vyrazíte na dovolenou do oblíbených turistických cílů, počítejte s tím, že jsou zde ceny vyšší než na periferiích a v dalších městech. „Velké rozdíly jsou znatelné i v Itálii. V sicilském Palermu nakoupíme za tisíc korun zboží a služby v hodnotě 689 korun, v Římě jen za 568 korun a v Bolzanu pouze v hodnotě 510 korun,“ říká Pavel Sobíšek.

Kupní síla tisícikoruny ve vybraných městech (v Kč) Slovensko Kupní síla Itálie Kupní síla Chorvatsko Kupní síla Bratislava 860 Řím 568 Split 792 Poprad 981 Palermo 689 Dubrovník 649 Žilina 984 Bolzano 510 Pula 792 Rakousko Kupní síla Turecko Kupní síla Bulharsko Kupní síla Vídeň 596 Istanbul 947 Burgas 1 092 Salzburg 459 Antalya 1 060 Varna 1 136 Innsbruck 571 Izmir 1 095 Sofia 1 085 Zdroj: www.numbeo.com

Pokud řešíte otázku, kolik hotovosti mít v cizině u sebe, odborníci doporučují jezdit na cesty po Evropě, Severní Americe a jiných bohatších zemích jen s menší hotovostí, která pokryje nejnutnější výdaje. „Na zbytek výdajů si vystačíte s platební kartou. Díky tomu můžete získat výhodnější kurz, než kdybyste měnili hotovost ve směnárně. Ideální je vzít si na dovolenou karty dvě: na placení a rezervace hotelů kreditku, na výběry klasickou debetní,“ doporučuje tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Do exotičtějších destinací, jako jsou třeba Egypt, Tunis nebo chudší země Blízkého východu, jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky, se vyplatí vzít eura nebo dolary a směnit je na místě za lokální měnu.

