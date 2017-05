Domácí rádce: Jak se rychle a zadarmo zbavit pneumatik

Donedávna byla likvidace starých pneumatik trochu složitá. Alespoň tedy u nás na vsi. Ve sběrném dvoře je nebrali, při svozových dnech nebezpečného odpadu se na letáčku nacházelo upozornění „kromě pneumatik“.

V servisu chtěli, abyste si u nich koupili nové pneu nebo za jednu odevzdanou gumu připlatili stovku. To bylo pro některé řidiče strašně moc, jak lze soudit podle množství pneumatik v křoví podél cest.

A tak pneumatiky končily různě: v rokli (hrůza), v ohni (ještě větší hrůza), jako obrubník v zahrádce (no, když se to někomu líbí). A to navzdory tomu, že se to nesmí, je to škodlivé a hrozí za to pokuty.

Pneu v ohni Odpovídá: Jana Taušová, tiskové oddělení ministerstva životního prostředí Jaký postih hrozí těm, kdo pálí či vyhazují staré pneumatiky?

Pokud na otevřeném ohništi pálíte odpad, například pneumatiky, PET lahve, textil, plasty, nebo dokonce jiný nebezpečný odpad, pak porušujete nejen zákon o ochraně ovzduší, ale i odpadový zákon. Jde o nedovolené nakládání s odpady. V případě pálení pneumatik je to zásadní poškozování životního prostředí, za což fyzické osobě hrozí pokuta až 1 milion korun a právnické osobě až 50 milionů korun. Když se tento přestupek řeší podle zákona o přestupcích, pak lze dostat pokutu do 50 tisíc korun. Proč je pálení pneumatik špatné?

Spalováním pneumatik se produkuje velké množství nespálených uhlovodíků včetně karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, které s ohledem na nízkou výšku, v níž se do ovzduší uvolňují, mohou mít negativní dopady na zdraví lidí. Ohrožují zejména dýchací cesty, zánětlivá onemocnění průdušek, záchvaty dušnosti, můžou způsobit i rakovinu plic.



Naštěstí dnes už žádné výmluvy neplatí. V Česku vzniklo téměř tisíc míst zpětného odběru, kde od lidí staré pneumatiky vezmou, a to bez ohledu na značku gum i na to, jestli se současně kupuje nové obutí. Zadarmo. Likvidaci si člověk platí v ceně produktu, podobně jako když si kupujete lednici či automatickou pračku.

Kam tedy s nimi?

Kupodivu je to jednodušší než s Nerudovým slamníkem. Stačí zadat do internetového vyhledávače stránky www.eltma.cz. Je to kolektivní systém, do kterého jsou zapojeny jednotlivé servisy či prodejny. Na webu snadno vyhledáte sběrná místa, stačí napsat název obce a vypadne na vás seznam servisů z okolí. Jen zkusmo: kolem Kolína jich je přibližně třicet.

Jak to funguje v praxi? Prostě přijedete během otvírací doby provozovny a gumy odevzdáte. Když jsou čtyři, mělo by to být bez problémů. Jestliže jste jich za poslední roky v rohu zahrady nashromáždili dva tucty, raději zavolejte předem a domluvte se, provozovna nemusí mít aktuálně dost skladovacích kapacit.

Pneumatiky se musí odevzdat bez ráfků, nesmí být znečistěné chemikáliemi. Když vylijete pneumatiku betonem a použijete ji jako základ stojanu na slunečník, v místě zpětného odběru vám ji nevezmou. Složitější je i to, když nabarvíte gumu na červeno a několik let ji na zahradě necháte představovat berušku.

Co se dělá z pneumatik? Ze starých pneumatik se vyrábějí například protipádové desky jako povrch hřišť.

Dokonce i místo pískoviště může být „granuloviště“. Nemusíte se bát, vůbec nešpiní a děti se při pádu v něm neodřou.

Z pneumatiky se dá vyrobit i docela solidní zahradní koš či květník, koupit se dají i aktovky či kabelky.

„Některé kutilské úpravy mohou znemožnit zpracování na gumový granulát a takové výrobky pak mohou být zlikvidovány pouze energeticky,“ vysvětluje Petra Navrátilová ze společnosti Eltma. V takovém případě platí: lepší energetické využití ve spalovně než hodit pneu do ohně.

Eltma se pak postará o svoz a zařídí, aby se ze starých pneumatik stalo něco užitečného. „Pneumatika je rozdělena na gumový granulát, textil a ocelové kordy. Granulát se používá na výrobu tlumicích podložek, sportovišť, zámkové dlažby a podobně. Textil slouží jako výplň pro zvukovou izolaci,“ popisuje Petra Navrátilová. Ostatně i některé typy populárních barefoot bot (prstové boty, chůze jako naboso) mají podrážku z recyklovaných pneumatik.

A co když vás ze sběrného místa vyhodí? Nemělo by se to stát. Všude tam, kde uvádějí na český trh pneumatiky, mají povinnost zajistit nakládání s těmito výrobky po ukončení doby jejich životnosti. Když vám ojeté gumy neodeberou, zkuste se dohodnout na jiném termínu. Jestliže s provozovnou není žádná rozumná domluva, můžete se obrátit na Českou inspekci životního prostředí.

Na sběrný dvůr moc nespoléhejte

V některých sběrných dvorech pneumatiky vezmou, někde zdarma, jinde za poplatek třeba 15 či 20 korun. Není to však jejich povinnost a skutečně, jsou mnohé sběrné dvory, kde hned na vratech uvidíte ceduli „pneumatiky nebereme“. V každém případě je sběrný dvůr povinen brát odpad jen od lidí, kteří mají bydliště v katastru obce, takže poměrně snadno zjistíte, jak je to právě u vás.

Obdobné je to s řízenými skládkami - povinnost odběru nemají, někde je dokonce jako nebezpečný odpad nemohou vzít vůbec. Je prostě třeba se předem zeptat. Tam, kde je odevzdat můžete, za to zaplatíte. Cena vychází opět na 15 až 20 korun za pneumatiku.