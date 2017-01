Když začala podnikat, občas pomohla krabice obložených chlebíčků

Hned po sametové revoluci jste se pustila do podnikání v gastro službách. Zkuste zavzpomínat na tu dobu, kdy jsme ještě byli všichni plni ideálů a o podnikání jsme téměř nic nevěděli.

Podnikat jsem začala v roce 1991. V pronajatých prostorách v Novém Jičíně jsem rozjela výrobu studené a teplé kuchyně. Předtím jsem v provozovně pracovala jako vedoucí. Abych mohla pokračovat, musela jsem se zúčastnit dražby a začít splácet úvěr.

Bylo krátce po revoluci a naše generace neměla s podnikáním žádné zkušenosti. Vše se teprve rozjíždělo, takže to byla velká nejistota. Zájem o naše služby byl ale veliký, takže o tři roky později jsem společně s manželem koupila na náměstí v Novém Jičíně dům a začala splácet další úvěr. Rozšířila jsem výrobu a přibrala deset nových zaměstnanců.

Ludmila Kocourková (64) Je majitelkou gastro služeb v Novém Jičíně, pěstitelské pálenice v Jeseníku nad Odrou a stáčírny minerální vody Jesenický pramen.

Je Živnostnicí roku 2016 v Moravskoslezském kraji (1. místo), v rámci ČR obsadila 4. místo.

Má dvě dcery, po smrti manžela se stará i o jeho syna a dceru.

Vyučila se v oboru společného stravování.

Bydlí v Jeseníku nad Odrou.

Kolik jste na začátku do podniku investovala?

Počáteční investice byly velké, jednalo se o dva úvěry ve výši tří milionů korun. Naštěstí jsem mohla prodat část pozemků, které jsem zdědila po rodičích, což byla do začátku velká finanční pomoc.

Co všechno jste zákazníkům nabídla?

Počáteční nabídka byla omezená jen asi na šest druhů teplých jídel a deset druhů salátů. Tu jsme postupně rozšiřovali, takže dnes si u nás mohou zákazníci vybrat z třiceti druhů teplých pokrmů a z dvaceti různých salátů.

Suroviny nám dodávají výhradně domácí producenti, zeleninu máme od firmy z Fryčovic, maso od místních řezníků, od ověřených dodavatelů jsou i ostatní produkty. Zakládáme si nejen na osobním přístupu k zákazníkům, ale také na tom, že jídla jsou čerstvá.

Co bylo tenkrát pro vás coby začínající podnikatelku nejtěžší?

Krátce po sametové revoluci bylo všechno složité, nikdo nevěděl, co se může a co ne. Nevěděli jsme, na co musíme mít povolení. V té době neměli jasno ani sami úředníci, všechno se učili za pochodu. A tak jsem šla na ně trochu od lesa a vždycky, když jsem potřebovala něco rychle vyřídit, nesla jsem s sebou na úřad i krabici chlebíčků.

Nejtěžší byla samozřejmě legislativa spojená s hromadou papírováním, prostě byrokratická zátěž, zabrat nám dalo také splácení úvěrů.

Kdy jste se pustila do provozování pálenice?

V roce 2005 se v mé rodné vesnici konala dražba objektu bývalé sodovkárny. A protože nejbližší pálenice byla v patnáct kilometrů vzdálené obci, vsadila jsem na zahrádkáře, kterých je v okolí opravdu hodně, a zřídila ji také. S odstupem času musím říct, že jsem udělala dobře. Zákazníků, kteří si přebytky ze zahrádek odnášejí domů v tekutém stavu, totiž přibývá. Domácí slivovice je nedílnou součástí mnoha rodinných oslav.

Tady byly investice zřejmě hodně vysoké.

To máte pravdu. Vše vzniklo doslova na zelené louce a bez jakýchkoliv zkušeností a znalostí v tomto oboru. Když jsem sodovkárnu vydražila, areál byl zanedbaný. Museli jsme objekt kompletně zrekonstruovat včetně střechy a příjezdových ploch.

Kolik klientů vaše pálenice momentálně má?

Během sezóny je to asi patnáct set zákazníků, kterým dohromady vypálíme kolem 14 tisíc litrů stoprocentního alkoholu.

Je pálení kvasu nějak spojeno s papírováním? Narážím tím na nedávné metanolové kauzy.

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž uvede veškerá osobní data, například adresu zahrady, kde ovoce vypěstoval, a také množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu deseti let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu. Výhoda pěstitelského pálení je v tom, že destilát vyrobený touto cestou je státem zvýhodněný, což znamená, že je na něj uvalena pouze poloviční spotřební daň.

Co si nechávají pěstitelé nejčastěji vypálit?

Zákazníci vozí všechno možné, pálíme dokonce i jahody a banány. Někdy nastávají kuriózní situace, kdy se manželé v pálenici hádají, kolik toho vypálit. Muž chce co nejvíce, manželka méně. Občas jsme svědky i smutných příběhů, třeba když si zákazník přiveze špatně a neodborně skladovaný kvas, ze kterého nic nevyteče a on odjíždí domů smutný a s prázdnou.

Jak vám pálenice vydělává?

Tržby jsou slušné, ale protože odvádíme státu na spotřební dani více než polovinu z tržby a také jedenadvacetiprocentní daň z přidané hodnoty, není to žádná sláva. A to jsme jen malá pěstitelská pálenice se dvěma zaměstnanci.

Nedávno jste se pustila do dalšího podnikání. Stáčíte minerální vodu s názvem Jesenický pramen. Jak vás to napadlo?

První myšlenka o zprovoznění minerální vody s dlouholetou historií nás napadla dlouho před vybudováním pěstitelské pálenice, ale chyběly finance. Jesenický pramen byl spíš splněným snem než podnikatelským záměrem za účelem velkých zisků. Pokud bych úspěšně nepodnikala ve více oborech, tak by Jesenický pramen v podobě, kterou jsme mu dali, nikdy nespatřil světlo světa. Ani dnes, po dvou letech provozu, nijak zvlášť negenerujeme zisk, spíše jen pokrýváme náklady.

Patent na název Jesenický pramen jsme získali v roce 2012 a o dva roky později jsme tuto pramenitou vodu začali stáčet do téměř dvacetilitrových barelů. Disponujeme vlastní stáčírnou, celý proces je pod pravidelnou kontrolou hygieniků.



Na to jste použili vydělané peníze z gastro služeb a pálenice?

V roce 2013 jsem se poprvé během svého podnikání chopila příležitosti podpory Czechinvestu v programu Rozvoj. Cílem podnikatelského záměru v rámci této výzvy bylo obnovení provozu zpracovatelského podniku. Dotační peníze jsme využili na výrobní linku na galony a druhou na PET lahve. Dotace byla ve výši čtyřiceti procent celkových nákladů.



V čem je vaše voda výjimečná?

Je bohatá na minerály. Museli jsme udělat průzkum složení půdy, podloží, vydatnosti pramene a podobně. Nutné bylo také prameny vyčistit a propojit je s objektem, kde se nainstalovaly filtry, protože tato minerálka je hodně železitá. Přestože se jedná o minerální vodu, kvůli náročné legislativě jsme zůstali v kategorii pramenité vody. Přínos pro organismus spočívá v tom, že má nízké složení sodíku.

Máte obrovský rozptyl. Jak to všechno zvládáte?

Je to můj život a práce je mým koníčkem. Narodila jsem se v Jeseníku nad Odrou a mám zde hodně přátel. Máme také skvělého starostu, který se snaží, aby vesnice společensky a kulturně žila.

Jste rodinná firma, kolik máte zaměstnanců?

Začínala jsem s osmi zaměstnanci, v současné době je jich dvacet stálých a deset brigádníků. Kromě toho mám dcery, které mi pomáhají, i když mají své vlastní firmy, také v gastronomických službách.

Jak vás všechny tyto aktivity živí?

Živí. Hodně peněz ale musíme stále investovat ať již do nových gastro zařízení, které jsou poměrně drahé, tak i do neustálých opravy těchto zařízení. Bezporuchově vydrží většinou jen po dobu záruky.

Zažila jste během svého podnikání chvíle, kdy jste se vším chtěla praštit?

Několikrát. Vždycky za to mohla velká administrativa, likvidace drobných podnikatelů, nárůst korporátních společností a závist. A ještě k té přebujelé administrativě, která je s podnikáním spojená: člověk-podnikatel zastává hned několik profesí, musí být nejen dobrý manažer, ale také třeba účetní nebo právník, jinak nemá šanci se v dnešním podnikatelském prostředí zorientovat, což ho může připravit nejen o peníze, ale také o iluze.