Pět mýtů, které vás mohou zbytečně brzdit v investování

, aktualizováno

Odvahu pustit se do investování do fondů nemá každý. Většina Čechů raději uloží peníze na spořicí účet, do stavební spořitelny, nebo dalších zajištěných produktů. Obavy z investování pak zdůvodňujeme různě, třeba tím, že se obáváme velkého rizika nebo že na to nemáme dost peněz ani času.