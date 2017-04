Čím můžete při hledání práce odrazovat. Šest situací a jak je napravit

Přinášíme šest situací, v nichž lidé nejčastěji chybují a rady, jak to napravit, abyste při hledání nové pracovní příležitosti uspěli.

1. Obesílám firmy s životopisem, ale nikdo mi neodpovídá

Rada: Stává se to často, počítejte s tím. Neznamená to však, že byste neměli zaměstnavatelům co nabídnout. Problém bude zřejmě v něčem jiném. „Jsou inzeráty, na které odpovídáte, skutečně vhodné pro absolventa? Máte opravdu potřebné zkušenosti? Jak vypadá váš životopis? Obsahuje všechny relevantní informace stručně a výstižně?“ vyjmenovává David Petrů z personální společnosti Hill International, co všechno je třeba prověřit, abyste měli jistotu, že oslovujete ty správné zaměstnavatele tím správným způsobem. Takže se ještě jednou zamyslete nad svým CV, nad zněním inzerátů, nad všemi požadavky. Jestli si nejste svým životopisem a motivačním dopisem jistí, konzultujte je s pracovním psychologem či personalistou.

2. Ozvali se mi z jedné firmy, ale už po telefonu mě odmítli

Rada: Zavolali vám, takže jste se dostali do užšího výběru. Jakmile v této fázi hledání uvidíte na displeji telefonu neznámé číslo, buďte ve střehu. Může to být potenciální nabídka práce a s tím související počáteční pohovor. „Zkuste si proto sami předem namodelovat ukázku kultivovaného hovoru, ze kterého budou znít zájem, zdvořilost a věcné, jasné odpovědi. Přijímejte takové telefonáty v klidném prostředí, kde se můžete soustředit. Mějte u sebe tužku a papír k zaznamenání otázek a svých odpovědí. Zpětně si pak můžete obsah analyzovat,“ doporučuje pracovní psycholožka Stanislava Klocová. „Pokud již v průběhu diskuse cítíte odmítnutí, využijte stále trvajícího kontaktu, vyjádřete své obavy z neúspěchu a požádejte o stručnou zpětnou vazbu.“

3. Mám za sebou několik pohovorů, ale pokaždé s negativním výsledkem

Rada: Buďte trpěliví, ono to jednou vyjde. Konkrétní neúspěch v ten daný den vůbec nemusí znamenat, že nejste dobří. Prostě jste jen narazili na silnou konkurenci, nebyli jste úplně v kondici, tázající měl právě dnes jiné představy o kandidátech...

„Můžete zkusit zavolat či napsat e-mail personalistům, kteří vás konkurzem provázeli, a požádat o zdůvodnění. Firmy však nejsou moc ochotné tyto informace poskytovat. Jestliže se to nepovede, doporučuji obrátit se na odborníka, který se výběrovými řízeními zabývá, za jeho služby se ovšem platí,“ dodává pracovní psycholožka.

Resumé byste si po každém neúspěšném výběrovém řízení měli udělat i sami: co se podařilo, co by mohlo být příště lepší. „Své šance na přijetí zvýšíte tím, že se předem připravíte na otázky, které dříve či později na pohovoru padnou: Kde se vidíte za 10 let? Jaké jsou vaše nejslabší stránky? Co nového můžete firmě přinést? Natrénujete-li si je, budou vaše odpovědi sebejistější, což se může promítnout do toho, zda uspějete,“ radí personalista David Petrů. Jaké otázky přijdou, můžete odvodit ze znění pracovního inzerátu.

4. Postoupil jsem do druhého kola výběrového řízení, ale v užším finále jsem neuspěl

Rada: Nebuďte naštvaní ani smutní, je vidět, že jste pro zaměstnavatele zajímaví, když jste se dostali tak daleko. „Druhé kolo již bývá orientováno prakticky: probíhá detailní pohovor s potenciálním nadřízeným nebo se simulují modelové situace vztažené k obsahu práce. Už v průběhu testování se vám mohou odhalit některá úskalí, která vám personalisté většinou osvětlí. Využijte toho a ptejte se,“ radí Stanislava Klocová. V příštím výběrovém řízení už si budete mnohem jistější. A pokud vám přijde, že váš výkon byl solidní a personalisté vám vytýkají jen drobnosti, zkuste se optat, zda ve firmě není volná ještě jiná, podobná pozice.

5. Nabídli mi místo, které nechci, ale nic jiného zatím není

Rada: Potřebujete-li peníze, práci přijměte. Nebudete se stresovat z toho, že jste tak dlouho nezaměstnaní, navíc vás to udrží v kondici a získáte nové zkušenosti, ke kterým byste se za normálních okolností nedostali. „Jestliže vás ale finanční situace netlačí, nespěchejte. Šance, že se vám nové místo zalíbí, je malá. Většinu lidí motivuje právě náplň práce, tudíž těžko budete úspěšní v tom, co vás nemotivuje. Vzdáte-li to, sobě ušetříte čas a trápení, zaměstnavateli peníze. A pak – krátké praxe působí v životopise vždy špatně!“ varuje David Petrů.

6. Vyhodili mě ve zkušební době s tím, že na tuto pozici nemám

Rada: Zásadní otázka, bez níž nemůžete ze zaměstnání odejít, je: Proč? Takže si sjednejte schůzku se šéfem a ptejte se, co jste mohli udělat pro to, aby tato situace nenastala. Svůj názor vám mohou říci i zkušenější kolegové. „Každopádně nepropadejte panice, obvolejte zaměstnání, kde pro vás byli také rozhodnutí, třeba pozici ještě neobsadili. Pokud ano, obešlete personální agentury, s nimiž jste kdy byli v kontaktu. Je možné, že právě hledají člověka, jako jste vy,“ nabízí řešení David Petrů.