Životní pojistku má více než polovina Čechů. Jaké jsou letošní novinky

16:00 , aktualizováno 16:00

Celkem 53 procent Čechů, kteří se dostali do vážné životní situace, přiznává, že to mělo výrazný vliv na jejich domácí rozpočet a finanční situaci rodiny. V případě vážného úrazu, úmrtí nebo vážné nemoci v rodině se nejčastěji sníží příjem domácnosti o osm tisíc korun. Potvrzuje to aktuální průzkum Pojišťovny České spořitelny.