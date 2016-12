Nejčastější vánoční dárek jsou peníze. Komu raději obálku nedávat?

, aktualizováno

Je to bílé a pod vánočním stromečkem to najde sedm z deseti Čechů, co je to? Obálka s hotovostí. Není to však univerzální dárek pro každého. V mnoha případech může obdarovaného i urazit.