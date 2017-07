Není „penzijko“ jako „penzijko“. Jak se zabezpečit na důchod

1. Penzijní připojištění stále funguje

V roce 2015 došlo k ukončení důchodového spoření, tzv. druhého důchodového pilíře. Staré dobré „penzijko“ je ovšem součástí třetího důchodového pilíře. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření i nadále fungují. A od ledna 2017 dokonce s větší státní daňovou podporou jak pro účastníky, kteří si na smlouvu posílají více než tisíc korun měsíčně, tak pro zaměstnavatele, kteří penzijní produkty využívají jako zaměstnanecký benefit.

2. Vlastní volba investičního fondu

Jestli si chcete sami vybrat fond, do kterého bude penzijní společnost investovat vaše peníze, bude vám více vyhovovat doplňkové penzijní spoření, které to umožňuje. Penzijní připojištění má pouze jednu variantu investičního fondu – konzervativní, zato ale s jistotou, že se hodnota investice nikdy nedostane do mínusu.

Penzijní připojištění Sjednání nové smlouvy bylo možné do konce roku 2012, uzavřené smlouvy jsou stále platné.

PP nabízí pouze jeden investiční fond.

Garance nezáporného zhodnocení = smlouva se nesmí dostat do mínusu.

Možnost převodu smlouvy do doplňkového penzijního spoření.

Oproti tomu doplňkové penzijní spoření nabízí fondů několik – konzervativní, vyvážené a dynamické, ale bez zmíněné garance. Pokud chcete fond s garancí, musíte hledat. Některé penzijní společnosti začaly kvůli konkurenčnímu tlaku určitou formu záruky poskytovat. Jedná se o výplatu vložených prostředků. Otázka ale je, zda se hra na jistotu v dlouhodobém investování vyplatí. Obvykle to bývá naopak.

Doplňkové penzijní spoření Nástupce původního penzijního spoření.

Možnost výběru z několika investičních fondů.

Garance nezáporného zhodnocení není automatickou součástí smlouvy.

3. Doplňkové penzijní spoření vydělá víc

Rozdíly ve zhodnocení fondů v novém a starém „penzijku“jsou poměrně zásadní. Například za rok 2016 připsala nejvyšší zhodnocení u penzijního připojištění společnost Allianz, a to 1,03 %. V doplňkovém penzijním spoření zabodovala společnost Conseq. Jejich globální akciový fond připsal klientům více než 10 %. Není však na místě hodnotit penzijní společnosti pouze na základě výsledků za jeden rok. Proto se vždy zajímejte i o předešlá období. Nikdo vám totiž nezaručí, že kdo byl nejlepší loni, zůstane na výsluní i letos.

4. Nebojte se riskovat, aspoň trochu

Máte-li staré „penzijko“, nemůžete se dostat do mínusu. To nařizuje stát. Tento pokyn se ovšem na jeho mladšího bratra nevztahuje. Je možné, že u nového „penzijka“ budete mít na konci roku i méně, než jste si na něj poslali.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Nejhorší zhodnocení za rok 2016 měl vyvážený účastnický fond penzijní společnosti KB – mínus 0,84 %. Na druhou stranu se všechny penzijní společnosti snaží, aby klientům vydělaly co nejvíce – to je pro ně nejlepší reklama.

Nezapomínejte, že se jedná o spoření na důchod. Pokud tedy půjdete do důchodu třeba za 20 let, jednoleté škobrtnutí penzijního fondu vás vůbec nemusí stresovat. Případnou změnu strategie, nebo i převod smlouvy do jiné společnosti, řešte až po opakovaně špatném výsledku. Pro výši možného zhodnocení a pro míru rizika platí totéž: kdo není ochoten riskovat, nemůže očekávat zajímavé výnosy.

5. Poplatky se liší, ale ne závratně

V porovnání s jinými produkty patří oba druhy „penzijka“ k nízkonákladovým. Do poplatků jednotlivých penzijních společností mluví stát a reguluje je. U penzijního připojištění to je zpravidla 0,8 % z obhospodařovaného majetku, u penzijního spoření záleží na zvoleném fondu – může to být až 1 %. Penzijní společnost si navíc bere odměnu za to, jak vám zhodnotila peníze, které jste si u ní uložili. Ani tak se není čeho bát.

6. Část naspořených peněz vyberete jen u penzijního připojištění

Možnost částečného výběru naspořených peněz mají pouze lidé se starým penzijním připojištěním, kteří si sjednali tzv. výsluhovou penzi. Otázkou zůstává, jestli je po 15 letech spoření rozumné část našetřených důchodových peněz utrácet třeba za dovolenou. Doplňkové penzijní spoření oproti tomu nabízí tzv. předdůchody, kdy se ke svým penězům dostanete minimálně 5 let před odchodem do důchodu. Doplňkové penzijní spoření nabízí možnost částečného výběru pouze u dětských smluv v 18. roku věku dítěte.

7. Statní příspěvky a daňové výhody jsou o obou spoření stejné

Podpora státu je u penzijního připojištění i spoření stejná. Podle toho, kolik si na smlouvu posíláte ze svého, vám stát přispívá. Když si budete odkládat nejméně 300 korun měsíčně, stát vám přidá 90 korun. Pokud chcete od státu maximum, tedy 230 korun za měsíc, musíte spořit alespoň tisícovku měsíčně.

Státní podpora u penzijního připojištění v Kč měsíční úložka 100 300 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000 měsíční státní příspěvek 0 90 130 150 170 190 210 230 230 230 230 230 roční úspora na daních 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1800 2700 3600 podpora státu/rok 0 1080 1560 1800 2040 2280 2520 2760 3660 4560 5460 6360

Díky svým platbám na „penzijko“ si můžete snížit daňový základ až o 24 tisíc korun ročně. Toto platí pro starou i novou variantu. Pokud ale smlouvu ukončíte před šedesátým rokem věku, budete muset státu vracet čerpané daňové výhody a je úplně jedno, jaký druh penzijního produktu máte.

Pět rad na závěr