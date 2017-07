Názor: ČNB zvedá prst oprávněně, Češi si berou hypotéku „na krev“

Kde je hypotéka nejlevnější? Vyplňte kolik chcete půjčit , na jak dlouho a získáte přehled nejvýhodnějších bankovních nabídek.

Někteří Češi si ale podle Petra Borkovce, šéfa Partners, berou hypotéky „na krev“, což pro ně může být za pár let obrovský finanční problém i cesta do osobního bankrotu a exekuce. „Důležité je plánovat, předvídat přirozený vývoj rodiny, mít kapitál. A počítat s tím, že přijde krize a mít našetřenou rezervu,“ říká Petr Borkovec.

Poptávka Čechů po novém bydlení je poslední roky obrovská. ČNB už nějakou dobu varovně zvedá prst - bankám a úvěrovým firmám doporučila, aby omezily půjčky na bydlení. Mají omezení ČNB svůj smysl?

ČNB zvedá prst oprávněně a používá i správné nástroje. Opatření vedou sice k omezení části rodin pořídit si vlastní bydlení, ale jsem přesvědčen, že dlouhodobě by to právě pro ně mohlo být velkým rizikem. To dříve neplatilo, protože ceny nemovitostí nebyly tak vysoko a dostupnost levných peněz také nebyla tak velká. Dnes se ale jedná o velmi nebezpečnou kombinaci. Lidé vědí, že si za dnešních podmínek mohou bydlení dovolit, ale nedostatek bytů a také převis poptávky nad nabídkou znamená, že jim ceny rostou před očima rychle vzhůru.

V čem vidíte možná rizika pro lidi, kteří si půjčují na bydlení?

Lidé dnes mají stabilnější místa a lepší platy, ekonomika roste. To se ale jednou stoprocentně změní a je jedno, jestli za rok, za dva nebo za tři. Bonusy nebudou samozřejmostí, nebude tak vysoký plat nebo vůbec nebude práce na stejné úrovni jako dnes.

Hypotéka ale představuje závazek na 20 až 30 let, a to je pořádně dlouhá doba na to, aby lidé ignorovali ekonomické cykly a vše, co to přináší. Nebude se to týkat všech, ale na pracovním trhu jsou určité skupiny povolání, které budou velmi ohroženy. S nižším platem, bez práce, ale s hypotékou na byt budou mít někteří velké problémy.

ČNB varuje, že ceny nemovitostí překonávají v České republice svá maxima. Trh s nemovitostmi je přehřátý a růst cen nemovitostí je u nás největší v EU. Co to může znamenat?

Ano, ceny nemovitostí dnes rostou až příliš rychle. Až dojde k ochlazení či k větší či menší krizi, poptávka klesne a ceny nemovitostí projdou určitou korekcí a půjdou dolů.

To jsme už jednou zažili a je to celkem nedávno. Ceny rychle padaly o 20 až 30 procent. Následně padají i ceny zástav a může se stát, že když klienti nebudou moci splácet, banka jejich bydlení vydraží a prodá za méně. Přijdou tak o vše, co zaplatili, bance budou nadále dlužit a na jiné bydlení nebudou mít.

Petr Borkovec (1977) Je předseda představenstva a CEO finančně poradenské společnosti Partners Financial Services.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, působil zde jako pedagog.

Jak má ale běžný člověk poznat, že by si neměl hypotéku brát, protože může být nad jeho síly?

Je potřeba nebrat si hypotéku „na krev“. Lidé by si měli ujasnit, zda mají dostatečný příjem, jestli mají vytvořenou finanční rezervu alespoň na půl roku. A také jak moc by se případná krize dotkla právě jejich povolání a příjmu. Rozhodující je nejen výše jejich dnešního příjmu, ale jistota udržení dané práce a stabilita příjmu.

Důležité je i plánovat či předvídat přirozený vývoj rodiny, počet plánovaných dětí, dobu na mateřské a náklady. Dalším parametrem je výše vlastního kapitálu. Financování 90procentní či 100procentní nemovitosti dluhem nikdy nebyl dobrý nápad a dnes je vyloženě správně tyto varianty omezovat. Když chce klient bydlení, tak vždy pracujeme se všemi těmito faktory. A stane se, že mu doporučíme koupit levnější nemovitost a půjčit si méně, nebo si hypotéku vůbec nebrat, počkat a něco si ušetřit.

Kromě hypoték dnes lidé hodně využívají také spotřebitelské úvěry a snaží se tím řešit situaci, aby získali chybějící finance na vybavení svého bydlení. Jak to vnímáte?

Celková rizikovost záměru se tím výrazně zvýší. V porovnání s hypotékou jsou náklady na spotřebitelský úvěr násobně vyšší a stejně tak splátka, a platit se také musí. To může být velmi rychlá cesta do finančních problémů, osobního bankrotu a exekucí.

Co odhalil průzkum 71 % Čechů považuje vlastní nemovitost za nejlepší způsob zajištění na stáří.

76 % obyvatel ČR považuje vlastní bydlení a investiční byt za vhodnou investici do budoucna.

ČR patří mezi země EU s nejmenším podílem nájemního bydlení, podíl domácností užívajících nájemní byty ze všech domácností bydlících v bytech činí 21,1 %.

Nejvíce bydlí v nájmu Němci (47,5 %) a Rakušané (42,8 %).

Náklady na bydlení v ČR patří mezi nejvyšší v EU, činí 26 % z celkové konečné spotřeby domácností. Na Slovensku to je 24 %, v Německu 24,3 %, Rakousku 22,1 a Polsku 21,7 %.

Zdroj. Eurostat, ČMSS

Řada lidí využívá levné hypotéky, aby si pořídili investiční nemovitost, kterou budou pronajímat. S čím je ale třeba počítat?

Je třeba řešit stejné problémy jako u hypotéky na vlastní bydlení – mít jistotu příjmů, dostatečnou rezervu atd. V případně investičního bytu bych měl ještě posoudit svoji kompetenci najít investičně správnou nemovitost a pravidelně a rychle nacházet nové nájemníky. Musím si uvědomit, že s touto investicí jsem si koupil hodně práce včetně starostí a nesu s ní rizika, kterých je mnoho.

Jaká jsou největší rizika?

Riziko koupě neúměrně drahé nemovitosti či nevhodné pro pronájem. Riziko nepronajatých měsíců, kdy ale hypotéku platit musím. Riziko vysokých nákladů na péči o byt či na opravy. Riziko problémových nájemníků atd. Obecně bych určitě nedoporučil kupovat investiční nemovitosti amatérsky, a ještě s vysokou hypotékou. Je to velmi rizikové a výnosnost často neodpovídá, může být v nižších jednotkách procent, přičemž investiční horizont je v desítkách let.