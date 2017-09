Našel díru na trhu, točí emotivní svatební videa a má úspěch

Natáčí svatební eventy, pak také reklamy, klipy. Vydělává slušné peníze a svou práci miluje. Dostal se k ní úplně náhodou. Před osmi lety skončil v dluzích, zkrachovala mu firma, padl na dno. Jeho koníček ho zachránil.

Jak to tedy bylo?

Dovážel jsem z Itálie stroje a zařízení pro cukrárny a zmrzlinárny. Firma byla poměrně úspěšná. Šlo o klasický model nákup - prodej včetně servisního zázemí. Pak jsem ale udělal několik špatných rozhodnutí, například jsem změnil dodavatele, jehož stroje se ukázaly hodně poruchové. Výrobce trval na tom, že ke strojům dodá nové díly, které u klienta vyměníme, ale odmítal stroje odebrat zpět jako vadné. A já místo nákladných oprav a pod hrozbou žalob jsem kupoval za své nové stroje, jiné značky, aby byli zákazníci v klidu. To pochopitelně nešlo ufinancovat.

Takže jste zkrachoval.

Ano, firma se dostala na dno. Abych zaplatit dluhy, musel jsem všechno prodat včetně bytu. Měl jsem manželku a dvě malé děti a v té době jsme neměli pomalu ani na jídlo. Přiznám se, že jsem si prošel očistcem.

Jak jste se najednou dostal k natáčení videí?

Byl to řadu let můj koníček. Točil jsem na ruční kameru takové rodinné srandy. A jedna moje sestřenice to viděla, líbilo se jí to, a požádala mě, abych jí natočil svatbu. Tak jsem udělal své první svatební video, tříminutové, dynamické, s mluveným slovem, s pěknou muzikou, a dal jsem ho na internet. Tehdy to skoro nikdo nedělal. Následující rok jsem měl plný diář zakázek.

A ten zájem trvá dodnes. Dokonce jste vyhrál před pár lety mezinárodní videosoutěž EEVA a další roky se umístil na předních místech.

Díky tomu jsem získal nejenom hodně českých klientů, ale i ty zahraniční. Jsem samouk, všechno jsem se učil za pochodu a sám. Moje škola byl YouTube a Vimeo. Sledoval jsem práci kolegů v zahraničí, zkoušel všechno možné, dokupoval vybavení, lepší kamery, drony.

A vyplatilo se.

Svatební videa vám dnes natočí kde kdo. Ale já se snažím to dělat trochu jinak. Chci, aby se klienti ve videu poznávali, aby bylo o nich a pro ně. Aby má práce korespondovala s atmosférou svatby. Zároveň je to z velké části autorské dílo. Je to velmi o důvěře. Ke každému přistupuji osobitě.

Před svatbou se několikrát sejdeme, vyzpovídám je, kdo jsou, jak žijí, blíž je poznávám. Vlastně se na omezenou dobu staneme kamarády. To má pak velký vliv na výsledek. Odpadá pocit studu. Jsem vlastně trochu jako malíř, který svým pohledem zachycuje to, co je podle něj nejlepší, nejzajímavější. Zároveň nikdy nevím, jaký bude výsledek. To je někdy obtížné klientům vysvětlit. Někteří mají pocit, že jde o výrobu na zakázku.

Sám říkáte, že videa ze svatby točí kde kdo.

Jsem egoisticky přesvědčen, že tak, jak to dělám já, to dělá málokdo. Můj podpis je z videa patrný. Jedinečnost, vřelost a organické, tedy skutečné emoce. Dohromady s vybranou hudbou dostávají jedinečný produkt. Nezajímá mě, jak moc je svatba nazdobená, zajímají mě lidi. Jejich výrazy, pocity jak se v daný moment tváří, jak to prožívají.

Takže jste celý den na svatbě, točíte, sledujete, zkoumáte. A pak?

Pošlu vám zhruba čtyřminutový klip ze svatby, to je základ. A většina klientů chce ještě půlhodinový film, který je podle mě více nadčasový. Postupně jsem ke klipům začal nabízet i takzvaný prewedding, tedy předsvatební video. Má to blízko ke krátkému filmu.

Zakázky máte nasmlouvané na rok a půl dopředu. Nejste už z toho unavený?

Občas ano. Navíc je to práce, při které nelze ovlivnit skoro nic. Světlo, lokaci, lidi. Pracuji s tím, co dostanu. Na druhou stranu mi natáčení svateb skoro zachránilo život. Takže pro mě je to i osobní záležitost.

Máte čas dělat si reklamu? Případně jak?

Už jsem si několikrát říkal, že musím na marketing víc tlačit. Jenže se mi mnohokrát stalo, že zakázky přišly díky náhodě. Drtivou většinu práce získávám na doporučení. Nebo že si mě lidé najdou, protože ode mě na internetu něco viděli a líbí se jim to. Ale je pravda, že mám Facebook i Instagram.

̈Takže mi uděláte svatební video a dáte ho na internet?

Klienti podepisují ve smlouvě, že jejich klip mohu zveřejnit. Je to moje jediná forma propagace. Popravdě, vždyť oni si našli mou práci na základě zveřejněných prací na internetu. Ale samozřejmě pokud nechcete, aby vaše video někdo viděl, není problém, ale je to bráno jako nadstandardní služba a musíte za to připlatit. Ale využívám jen ta krátká videa, půlhodinové filmy jsou samozřejmě soukromé.

Kolik to tedy stojí?

Začal jsem na šesti tisících za video, ale bylo to málo na tu dobu, kterou každému videu věnuji. Dnes ceny začínají na 35 tisících za klip.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Převládají spíše starší a solventnější klienti, mezi třicítkou a čtyřicítkou, v mnoha případech s dětmi. Střední a vyšší třída. Mohou si dovolit dražší svatbu. Většina se vyšplhá do milionu korun. Vždyť jenom za video, pak fotografa a prstýnky, dají skoro sto tisíc. A nejčastěji mají svatbu na nějakém zámečku, resortu, farmě.

Netočíte ale jenom svatby.

Komerční videa dnes objemově tvoří více než polovinu tvorby mé firmy Primetime. Je to výrazně jiná disciplína než svatební a eventová videa. Mohu částečně mluvit o zakázkové tvorbě s ohledem na potřeby klienta. Dělám imagová, produktová videa, klipy, koncerty.

A co máte v plánu dál?

Kdysi jsem měl v plánu natočit biják, ale vím, že to je nereálné. Chtěl bych jít více směrem ke komerčním zakázkám. Tam jsem ještě pořád na startu. Problém je, že chci, aby každá zakázka prošla mýma rukama a já do ní vložil kus sebe. Takže z hlediska rozvoje a zvyšování obratu jsem si defacto určil strop. Je téměř nemožné tuto práci delegovat. Jde nabrat lidi a udělat z toho fabriku na výrobnu videí. Pak se ale musím ptát, jak ta videa budou vypadat?