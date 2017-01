Pojištění na hory: nehleďte jen na cenu, ale hlavně na limity

Ačkoli se na lyže obvykle jezdí jen po Evropě, nevyplatí se spoléhat na „kartičku pojištěnce“. Už proto, že opravdové cestovní pojištění zahrnuje kromě léčebných výloh i pojistku odpovědnosti, třeba pro případ, že někoho srazíte na sjezdovce. A když je to například zazobaný podnikatel, který bude následující čtyři měsíce marodit, bez pojištění odpovědnosti by vás to vyšlo hodně draho.

Ale ani limit samotných léčebných výloh není něco, nad čím byste mohli mávnout rukou. Medicína je stále dokonalejší, ale také stále dražší. Ačkoliv ošetření drobných poranění se obvykle vejdou do tisíců či desetitisíců, na horách si nikdo nemůže být jist, že ho nepotká něco vážnějšího. Limit alespoň dva miliony (do této částky vás budou zachraňovat, přepravovat a léčit) je rozhodně na místě.

V porovnání s cenou celé dovolené přijde pojistka na pár korun. Tarif se pohybuje kolem 25 až 35 korun za den pro dospělého. Navíc pojišťovny poskytují slevy, velmi častá je třeba ta za sjednání smlouvy přes internet. To oceníte zejména ve chvíli, kdy jste kvůli cestovní horečce na pojistku zapomněli a sjednáváte ji těsně před odjezdem, nebo dokonce až z místa pobytu. Lze to, má to však svá “ale“.

Pojistka začne platit až v momentě, kdy pojišťovna obdrží peníze, proto je výhodná úhrada on-line kartou. A pamatujte také na to, že když budete hlásit pojistnou událost u smlouvy uzavřené z ciziny, bude si vás pojišťovna obzvlášť důkladně prověřovat. Nejčastější pokusy o pojistný podvod totiž bývají ty, kdy se nejprve stane úraz a pak teprve klient sjednává pojištění. Nejde jen o to, že pojišťovna peníze nevyplatí, takové jednání je trestným činem se všemi důsledky.

Zavinil jsem nehodu na sjezdovce

Nejspíš se nic nestane. Oba se zdvihnete a pojedete dál. Pozor na situaci, kdy si chce poškozený vyměnit vizitky pro případ „kdyby něco“. V tu chvíli postupujte podle následujícího návodu, mohlo by se totiž stát, že půjde o podvodníka, který dodatečně své poškození zveličí.

Můžete-li, dokumentujte, foťte. Nemůžete-li, požádejte někoho z kamarádů.

Získejte kontakt na svědky, v ideálním případě i jejich písemné stanovisko.

Ohlaste vše přímo ze sjezdovky místní policii nebo horské službě a požadujte o tomto hlášení písemné potvrzení, záznam o průběhu nehody bude chtít policie podepsat. Jestliže některým pasážím nerozumíte, připište k textu poznámku, klidně v češtině: „Textu nerozumím, podepisuji s výhradou.“ Případně doplňte i svůj popis situace.

Kopii hlášení, včetně veškeré zdravotní dokumentace od zahraničních lékařů, odevzdejte po příjezdu domů asistenční službě pojišťovny.

Jste sami zranění? Volejte asistenční linku pojišťovny. Fungují nonstop, a pokud nemáte kredit, zavolají vám zpět. Doporučí vám nejbližší smluvní zdravotnické zařízení a v případě potřeby vás do něj i dopraví.



Pozor na výluky

Zatímco letní dovolenou si mnozí se sportem až tak nespojují, protože jim stačí povalování na pláži a posedávání v kavárnách, v zimě se jezdí hlavně za pohybem. Jenže lyže už často nestačí.

Zimní střediska proto nabízejí různé atrakce jako bobové dráhy, jízdy z kopce na člunech, lyžařské „vlání“ za létajícím drakem a mnoho dalšího. Ne všechny tyto sporty jsou však z pohledu pojišťoven bezpečné. A i u těch méně rizikových už pojišťovny (i zdravý rozum) požadují helmu, páteřák a absenci alkoholu.

Zvýšená opatrnost je namístě ve chvíli, kdy se chcete vypravit mimo značené tratě. To se týká běžkařů, ale třeba i těch, kdo touží vyzkoušet skialpining či si jen zkrátit cestu od sjezdovky k zaparkovanému autu. A důležitá poznámka: dosud byla řeč o rekreačním sportování. Jestli se chystáte závodit, domluvte se předem s pojišťovnou na podmínkách.

Příklady cen ošetření (obvyklé ceny v Evropě):

Ošetření omrzliny od 3 000 Kč



Vyražený zub od 3 000 Kč



Zlomenina klíční kosti až 30 000 Kč



Zlomená noha až 30 000 Kč



Operace slepého střeva od 90 000 Kč



Úraz hlavy kolem s pobytem na JIP 60 000 Kč/den



Zdroj: Slavia Pojišťovna, obvyklé ceny v Evropě

Kolik stojí pojištění pro rodinu

Příklad: Rodina jede autem na Slovensko na hory. Rodiče 35 a 42 let, děti 9 a 11 let. Budou lyžovat na vyznačených sjezdovkách i jezdit na bobech (loučka u chaty). Pobyt je plánován na sedm dní. Chtějí pojistit léčebné výlohy a odpovědnost.

Pojišťovna Léčebné výlohy Odpovědnost (v mil. Kč) na zdraví/na majetku Slevy Cena celkem po slevě (v Kč) V ceně navíc Allianz neomezeno 10/5 966 úraz, pojištění cestovních dokladů, právní pomoc Axa neomezeno 25/10 on-line + slevové kódy, stávající zákazníci 903 úraz, právní ochrana, zavazadla, lifestyle asistence Česká pojišťovna 3 miliony 2/1 529 ČPP 2,5 milionu 1,5/0,3 on-line, balíček, skupina 420 ČSOB Pojišťovna 3,5 milionu 2/1 on-line 554 úraz, zmeškání odjezdu, přerušení cesty, zavazadla Direct neomezeno 25/10 on-line 874 úraz, právní asistence, zavazadla ERV Evropská 5 milionů 2/1

registrace na internetu 1 314 úraz, zubní ošetření, pojištění osobních věcí, škoda na sport. vybavení Maxima (Airbank) 5 milionů 1 833 úraz, zavazadla, právní pomoc Komerční pojišťovna 3 miliony 2/1

on-line 504 Kooperativa 5 milionů 4 on-line 1 134 úraz, zavazadla, zpoždění zavazadel nebo letu,

přerušení cesty,

nevyužitá cestovní služba Pojišťovna VZP 3 miliony 2 pojištěnec VZP, člen klubu 384 pojištění cestovních dokladů První klubová 5 milionů 5 bezeškodní průběh 336 právní ochrana Slavia 7 milionů 1 on-line 384 úraz, zavazadla, kryje i některé rizikové aktivity, zpoždění letu či zavazadel Uniqa 5 milionů 1 on-line, rodina 643 úraz, zavazadla, pojištění cestovních dokladů Zdroj: Pojišťovny

Na co dát pozor u jednotlivých zimních aktivit

Běžky

Pokud se vydáte na běžky na upravené veřejné tratě, nebudete mít nejspíš problém. Jen u Kooperativy byste si měli dát pozor na to, abyste si sjednali správný tarif Aktivní sport. Horší je to, když plánujete běžkovat terénem, byť ve vyježděné stopě. To někde považují za zcela nepojistitelné (Allianz, Uniqa). Obvykle pojišťovny požadují rizikové připojištění nebo věc posuzují individuálně podle terénu, kterým jste jeli.

Sněžnice

Obujete-li sněžnice a vydáte se do terénu, obvykle stačí základní cestovní pojištění. Jen u Directu, Komerční pojišťovny a Slavie bude třeba ještě připojištění. To však bude nutné téměř vždy, pokud se sněžnicemi vystoupáte na úroveň vysokohorské turistiky (hranice 2 500 až 3 500 metrů nad mořem, podle pojišťovny). U Komerční pojišťovny je nad 2 500 metrů sport nepojistitelný, u Kooperativy bude třeba pojistit se individuálně.

Sjezdovky, snowboarding

U Kooperativy a Komerční pojišťovny budete potřebovat speciální tarif, jinde jste na sjezdovce pojištěni v základu. Jinak je to, když se vydáte mimo oficiální trať - sjezd terénem je obvykle nepojistitelný, u Axy, České pojišťovny, Directu, ERV, První klubové, Maximy a Kooperativy si můžete předem přikoupit speciální rizikové pojištění. Pozor i na cesty od sjezdovky k zaparkovanému autu, nemusí to být problém, ale situace se posuzuje důkladněji.

Snowtube či airboard

„Sáňkování“ na gumovém člunu či speciálně upraveném gumovém polštáři může být úžasným zážitkem, z hlediska pojišťoven však velmi rozporuplným. Někde je v základním pojištění (Allianz, Kooperativa, VZP, Slavia, Uniqa), jinde rizikové či zcela nepojistitelné (ČSOB Pojišťovna). I tam, kde je pojištění sjednáno automaticky či přikoupeno jako rizikové však platí: značené trasy, přilba, páteřák.

Sáňky, boby

Dětské sáňkování na kopečku u chaty není problém. Většina pojišťoven skousne, i když se vydáte na oficiální bobovou dráhu - tenhle sport bývá v základu nebo ho lze připojistit (Axa, ČSOB, Direct, VZP, První klubová, Maxima-Airbank). Potíže mohou nastat, když se na bobech vydáte terénem nebo po silnici, byť málo frekventované.

Snowkiting

Pouštíte draka na sněhové pláni a on vás táhne sem a tam. Borci zvládají otočky, skoky, různé triky. Bez problémů tento sport akceptují Allianz, Slavia a Uniqa, tedy přesněji řečeno: pokud jezdíte s ochrannými pomůckami. U ČPP a ČSOB Pojišťovny jde o sport nepojistitelný, jinde je třeba přikoupit rizikovou pojistku.

Psí spřežení

Pokud nejste musher závodník, ale svezení na saních za psím spřežením absolvujete jako romantickou atrakci, nemusíte nic řešit u Allianz, České pojišťovny, ČSOB a Komerční pojišťovny, Kooperativy, Slavie, Uniqy a Pojišťovny VZP. Jinak je třeba mít sjednané připojištění rizikových sportů.

Snowraft

Rafting na sněhu je sice hodně podobný snowtubingu či airboardingu, přesto ho některé pojišťovny posuzují jinak. Komerční pojišťovna je přísná a považuje snowrafting za nepojistitelný, stejně tak Pojišťovna VZP požaduje na rozdíl od snowtubingu rizikové připojištění. Naopak mírnější je ERV, která má snowrafting v základní sazbě.