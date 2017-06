Spadl mi květináč na sousedovo auto. Zaplatí to pojišťovna?

Když rozbijete v obchodě vystavené zboží, je to maličkost. Ale představte si, že váš pes vlítne do silnice, řidič projíždějícího auta strhne řízení, nabourá a sám se přitom zraní tak, že bude doživotně dostávat rentu. I kdyby byla jen tři tisíce korun měsíčně, za rok to je 36 tisíc a přes milion korun za 30 let. K tomu škoda na autě. Pojištění odpovědnosti může právě v takovém případě pomoci.

Je to takové povinné ručení v situacích, kdy zrovna neřídíte auto. S pojistným se přitom vejdete pohodlně do tisícikoruny za rok. A to pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě obvykle platí pro celou rodinu sdílející společnou domácnost a často se vztahuje i na škody, které způsobí domácí mazlíčci.

Ale pozor, pojišťovny mají pojistné podmínky nastavené různě. Liší se třeba v definici „společná domácnost“. Obvykle jsou to partneři a jejich děti. Allianz počítá se všemi, kteří s pojištěným „hospodaří“, ale třeba u Slavie jsou děti součástí jen do doby ukončení studií, u První klubové platí pro pojištěné děti věkový limit 26 let a u Uniqy 27 let.

Ti, kdo využívají služeb paní na úklid, by si měli ohlídat, že se pojištění vztahuje i na ni – pro případ, že třeba v průběhu velkého úklidu vytopí sousedy v bytě pod vámi.

Pojištění odpovědnosti platí v České republice. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), ČSOB Pojišťovna a Slavia akceptují i škody, které se staly při přechodném pobytu v Evropě – třeba na prázdninách. Axa, Kooperativa, Direct a Uniqa s Evropou počítají automaticky, Uniqa dokonce i s přímořskými mimoevropskými státy, kam Češi často jezdí na dovolenou.

Kdo cestuje za hranice Unie, neměl by zapomenout připojistit si odpovědnost třeba v rámci cestovního pojištění.

Mámě ani bráchovi škodu z pojistky neuhradíte

Škodu, kterou budete chtít po pojišťovně zaplatit, musíte způsobit třetím osobám. V žádném případě sobě, ale ani rodinným příslušníkům, a to ani když bydlí někde jinde. Pokud tedy na návštěvě u rodičů shodíte akvárium, škoda, kterou jste způsobili jim (akvárium, rybičky, promáčený koberec), pojišťovnu nezajímá. Zaplatí však nejspíš za újmu, jež kvůli vyteklé vodě vznikla sousedům o patro níž.

Pozor také na půjčené věci. Obvykle se stává, že když si něco půjčíte a rozbijete to, pojišťovna odmítne uhradit škodu. Výjimkou jsou ČSOB Pojišťovna a také ČPP, u kterých se pojištění vztahuje i na věci z půjčoven, či Direct, kde se pojištění týká věcí převzatých na základě smlouvy (nejen s půjčovnou, ale i s kamarádem). Zde je tenká hranice mezi tím, co pojištěno je, a co není. Když si totiž půjčíte kamarádovu kameru, odjedete s ní na víkend a rozbijete ji, pojišťovny platit nebudou. Když však na společné akci kamarádovi budete kameru podávat a ona vám přitom upadne, pojistka funguje. V podobných případech pojišťovny postupují podle konkrétních okolností a klient musí počítat s podrobným vysvětlováním, jak to vlastně bylo.

Beru na výlet sousedova syna. A když něco provede?

Individuálně se postupuje i v případě, že člověk hlídá cizí dítě, které způsobí škodu. Vezmete třeba synovce či kamaráda svých potomků do zoo. Dítě se zakouká na slona, pak za vámi běží, vrazí do cizí paní, ta spadne, rozbije si drahé brýle a mobil. Když je děcko malé a dá se předpokládat, že panika z toho, že se vám ztratilo, byla větší než soudnost, že může někomu ublížit, bude škoda hrazena z vašeho pojištění občanské odpovědnosti. Pokud však „venčíte“ puberťáka, který si kličkováním mezi kolemjdoucími zvyšoval sebevědomí, dá se předpokládat, že mohl vědět, jak to může dopadnout. A to pak už bude na jeho rodičích, aby uhradili způsobenou škodu. A ti budou mít štěstí, pokud vlastní pojistku odpovědnosti.