Mýty o životním pojištění a penzijním spoření. Pozor na triky prodejců

Firmy mohou zaměstnancům přispívat na penzijní spoření i na životní pojištění, ale tím podobnost mezi těmito finančními produkty končí. To první je určeno pro spoření na stáří, to druhé má chránit vaši kasu v případě vážných zdravotních komplikací.

Jenže někteří prodejci vám chtějí vnutit produkt za každou cenu, i když se vám nehodí. Naučili se několik prodejních frází a ty neustále omílají dokola bez ohledu na vaše skutečné potřeby a životní situaci. Především myslí na sebe a svou odměnu. Které triky a prodejní formulace na vás budou zkoušet?

Mýty na téma Životní pojištění versus penzijní spoření

1. Životní pojištění je základ

Ano, ale... Uzavřít životní pojištění a jistit se tak pro případ nepříznivých zdravotních situací má smysl, ale musí se jednat o pojištění. To neplatí v případě, že uzavřete životní pojištění jen na spoření a budete tvořit finanční rezervu. V této podobě se velmi prodraží. Existuje řada výhodnějších, tedy levnějších spořicích produktů. Životní pojištění má chránit, na zhodnocení svých peněz volte raději investice do podílových fondů, penzijní spoření nebo třeba i stavební spoření.

Nenechte se napálit Využijte kalkulačku životního pojištění, které si sami nastavíte. Vyhnete se tak zbytečnému přeplácení podvodným prodejcům.

2. Životní pojištění vám vydělá více

Nesmysl. Pokud si porovnáte kalkulaci „spořicího“ životního pojištění a penzijního spoření, která budou stejně nastavena, tedy na stejnou měsíční platbu, na stejné procento předpokládaného zhodnocení, na stejnou dobu trvání smlouvy, bude hodnota investice u penzijního spoření vždy vyšší. Navíc penzijko umožňuje si ze smlouvy vybrat peníze bez nutnosti zdanění výnosů při uplynutí sjednané doby spoření.

3. Pojišťovna nemá tolik poplatků jako penzijní společnost

To není pravda. Některé pojišťovny si účtují celou řadu poplatků. Mezi hlavní „poplatkové dinosaury“ patří inkasní poplatek, poplatek za vedení smlouvy, poplatek za změnu na smlouvě nebo třeba poplatek za předčasné ukončení smlouvy. U penzijního spoření jsou poplatky státem přísně regulovány. Stát se sice snaží regulovat poplatky za sjednání životního pojištění, ale v praxi stejně platí, že to, co vám pojišťovna naúčtovat může, penzijní společnost nesmí.

4. Na spoření v penzijku jste mladí. Zvolte životní pojištění

Být mladý na spoření v penzijku, ale přitom dost starý na spoření v životním pojištění? Nesmysl! Mít penzijko se vyplatí téměř všem lidem, především těm ekonomicky aktivním.

5. Pojišťovna nemůže zkrachovat

Pojišťovna může zkrachovat stejně jako kterákoli jiná společnost. Ale není to pravděpodobné. Pokud chce nějaká pojišťovna ukončit svou činnost, pak prodá své smlouvy jiné pojišťovně a ty dále pokračují. vedle bank jsou navíc i pojišťovny a penzijní společnosti pod přísnou kontrolou České národní banky.

Mýty na téma Příspěvky od zaměstnavatele

6. Na důchod vám nemůže přispívat zaměstnavatel

Zaměstnavatel může posílat peníze jak na životní pojištění, tak i na penzijko. Firmy mohou využít společný roční limit 50 tisíc korun.

Chcete se zajistit na stáří? Spočítejte si sami, kolik a kam odkládat. Ilustrační snímek

7. Neřešte to. Jsou to přece firemní peníze

Jakmile příspěvek zaměstnavatele dorazí na vaši smlouvu, je váš. A to se všemi výhodami i nevýhodami. Stát podporuje příspěvky zaměstnavatele s podmínkou, že se k nim jako zaměstnanec jen tak nedostanete a že smlouvu budete mít až do důchodu. Pokud tedy smlouvu předčasně ukončíte, budete finančně tratit.

Penzijní společnost vám z hodnoty investice odečte daň z výnosů z příspěvků zaměstnavatele. Navíc přijdete i o případné státní příspěvky. U životního pojištění budete muset nahlásit finančnímu úřadu, že jste si z pojistky vybrali příspěvky zaměstnavatele. Navíc vám pojišťovna srazí daň z případného výnosu. K tomu všemu počítejte u životního pojištění s pokutou za předčasné ukončení.

Mýty na téma Ukončení a vybírání peněz

8. Pokud přestanete pojistku platit, nic se neděje

Pojištění je třeba platit neustále. Můžete si požádat o snížení plateb, ale již zaplacené poplatky vám nikdo zpětně nevrátí. Pokud vám navíc přispíval zaměstnavatel a nově již nebude, přechází platební povinnost na vás. Když svou smlouvu neupravíte, začnete pojišťovně dlužit a ta bude chtít svou platbu dostat.

9. Ze smlouvy si můžete peníze kdykoliv vybrat

Pravidelné výběry z životního pojištění nejsou možné. Novela zákona o daních z příjmů v lednu 2015 zakázala možnost mimořádných výběrů. Lidé si tedy musí vybrat, zda chtějí čerpat daňové výhody, nebo mít možnost si ze smlouvy mimořádně vybírat.

10. Když ukončíte penzijko, nedostanete nic

Pokud ukončíte penzijní spoření do dvou let od sjednání smlouvy, tak platí, že nedostanete vůbec nic. Chcete-li skončit, ale získat své peníze, existuje jednoduché řešení: smlouvu neukončovat a udržet ji s minimální platbou 100 korun měsíčně do 25. měsíce trvání smlouvy. Teprve pak ji můžete ukončit. Ale nemít penzijní spoření je chyba.

Životní pojištění, pokud se v něm spoří, má sankce za předčasné ukončení ještě přísnější. Navíc pokud vám na pojistku přispíval zaměstnavatel, můžete se díky odkupnému a nutnosti dodanit čerpané příspěvky dostat i do minusu. Novinkou je, že od loňského prosince platí nová regulace životního pojištění, která má za cíl zmírnit negativní dopady předčasného ukončení smlouvy v prvních pěti letech.

11. Co jste zaplatili, to si můžete vybrat. O nic nepřijdete

Také neplatí. Jak u životního pojištění, tak u doplňkového penzijního spoření je rozdíl mezi zaplaceným pojistným a tím, co bude vyplaceno při předčasném ukončení smlouvy, tedy tzv. odkupném. Vždy se proto zajímejte o poměr mezi zaplaceným pojistným a odkupným. Jednoduše řečeno: penzijní spoření vám začne vydělávat podstatně rychleji než životní pojištění. „Podstatně rychleji“ v praxi znamená třeba i o deset let dříve.

Nezaměřujte se tedy v modelacích, které by vám měl vždy finanční poradce předem předložit, na „hodnotu investice“, ale na odkupné. Především u životního pojištění není hodnota investice to, co vám pojišťovna vyplatí při ukončení smlouvy. Navíc pokud smlouvu předčasně ukončíte, u životního pojištění jsou přísnější „dodaňovací“ pravidla než u penzijního spoření.

Mýty na téma Státní instituce a pojistky

12. Spoření přes pojistky podporuje Česká národní banka

Opak je pravdou. Pokud někdo prodává životní pojištění jako spoření, může se „těšit“ na kontrolu a pokutu ze strany České národní banky.

13. Stát podporuje spoření v životním pojištění

Stát skutečně daňově podporuje platby na pojištění pro případ smrti a na tzv. investiční složku. Ale pokud se na investiční složku, která se občas představuje jako spoření, posílá příliš mnoho, je to zbytečný luxus a nedá se doporučit všem.

Jestliže dostanete nabídku na pojištění s minimální platbou například 830 korun, není nic špatného, když budete posílat rovnou tisícikorunu. Posílat více, třeba 1 500 korun měsíčně, je už zbytečnost. Buď se za firemní příspěvek více pojistěte, nebo platbu rozdělte. Pokud bude zaměstnavatel souhlasit, část si nechte posílat na životní pojištění a část na penzijko.

14. Stát může penzijní společnosti znárodnit

Možné je všechno, ale spíše ve filmu než v reálném životě. Občas se argumentuje znárodněním v Maďarsku, ale to nebylo znárodnění v pravém slova smyslu. Tamní politici „jen“ výrazně upravili pravidla spoření a fungování celého systému tzv. druhého pilíře. V Česku druhý důchodový pilíř zavedla Topolánkova vláda, ale následující vláda ho hned ukončila. Současné doplňkové penzijní spoření je u nás součástí třetího, nikoliv druhého důchodového pilíře.