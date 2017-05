V Česku už se dá pojistit pro případ teroristického útoku

Istanbul, Paříž, Berlín, Nice, Stockholm, Londýn, Petrohrad... Některá z míst, kde došlo k teroristickým útokům. A obava z terorismu je přes všechna bezpečnostní opatření reálná i v budoucnu. Co když se člověku při takovém neštěstí něco stane? Vyplatí mu pojišťovna za újmu peníze? Případně odškodní jeho pozůstalé?



Žádné pojištění klientovi nezaručí, že se nestane obětí teroristického útoku. Donedávna se však běžné pojistky těchto rizik vůbec netýkaly. Takže kdo byl při takové události zraněn, měl smůlu a nedostal od pojišťovny nic. Válečné konflikty nebo teroristické útoky byly ve výlukách a pojišťovny se s poškozenými prostě nebavily

Dnes je vše trochu jinak. Teroristické útoky hrozí, ale lidé chtějí stále cestovat a mít přitom jistotu, že kdyby se něco stalo, jejich blízcí nezůstanou bez peněz. Pojišťovny se snaží klientům vyjít vstříc a podmínky houfně zmírňují. Většina ústavů tak učinila alespoň u některých typů životního a úrazového pojištění.

„Naše krytí terorismu je součástí životního pojištění a kryje veškerá rizika s tímto činem spojená. Je automaticky součástí každé smlouvy, i těch sjednaných v minulosti, tedy je k nim zpětně přiřazeno. Terorismus posuzujeme podle obecně uznávané definice jako akt použití násilí pro politické, náboženské, ideologické nebo etnické cíle nebo k zastrašení veřejnosti či její části,“ přibližuje Eva Krutáková, tisková mluvčí pojišťovny Aegon.

Momentálně mají terorismus ve výlukách tři pojišťovny, jedna z nich však hlásí, že pracují na tom, aby byla tato podmínka v brzké době odstraněna.

To se týká plnění u životních a úrazových pojistek a událostí, které se stanou v ČR nebo v zahraničí. Pokud jde o cestovní pojištění a léčebné výlohy v cizině, pojišťovny pomoc bez problémů poskytnou.

Uniqa nabízí i pojištění storna v cestovním pojištění, pokud na cestu nevyrazíte z důvodu, že v místě pobytu došlo k teroristickému útoku. Plnění je v tom případě až 80 procent ze zaplacené ceny zájezdu.

Nesmíte být sami strůjcem útoku

Pochopitelný je požadavek, aby poškozený klient nebyl sám strůjcem či aktivním účastníkem teroristického útoku. Na dotaz, co je aktivní účast a jestli by pojišťovna plnila v případě, že by klient například pomáhal zraněným a sám byl přitom zastřelen, odpověděli oslovení tiskoví mluvčí, že „bychom určitě platili“. K dotazu se nevyjádřili jen zástupci ústavů, které mají teroristické útoky ve výlukách a zatím o změně neuvažují. Generali sice ve svých pojistných podmínkách nemá přímo výraz terorismus, ale z formulace „Pojistitel neposkytuje pojistné plnění, nastane-li pojistná událost následkem přímé nebo nepřímé účasti na bojových akcích nebo jiných válečných operacích“, lze vyvodit, že by neplnila ani poškozenému v uvedeném případě.

Jak pojišťovna určí, kdy jde o teroristický útok a zda byl poškozený aktivním účastníkem? „Postupovali bychom podle kategorizace daného útoku veřejnými složkami, tedy policií,“ vysvětluje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Nejezdit do oblastí, před kterými úřady varují

Jestliže se vypravíte do obzvlášť rizikových míst, jejichž seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, hrozí, že pojišťovna přece jen výluku na terorismus uplatní. V pojistných podmínkách to mají stanoveno Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Uniqa i Česká pojišťovna se svým symbolickým bonusem 15 000 korun pro pozůstalé.



“Je-li klient zraněn v zemi, která je na ministerském seznamu, pojišťovna mu sice pomůže uhradit náklady na léčbu (součást cestovního pojištění), ale bude po něm peníze zpětně požadovat,“ vysvětluje Uniqa.

Pojišťovny netrvají na tom, aby se lidé při cestách do zahraničí registrovali v ministerském systému Drozd, ale vřele to doporučují.

Zatímco teroristický útok bombou, střelnými zbraněmi či nákladním autem bude nejspíš pojišťovnami vzat na milost a peníze vyplatí, pokud by byl veden radioaktivními látkami, chemickými či biologickými zbraněmi, odpovědnosti se zřeknou – to ve většině případů ve výlukách zůstává.

Větší riziko je ve vaně. Zatím

Oslovené pojišťovny zatím odpovídaly čistě hypoteticky. Nikdo z jejich klientů naštěstí nebyl obětí teroristického činu. Doufejme, že to tak zůstane i nadále. Chmurnou rozpravu zakončuje s mírnou nadsázkou Milan Káňa z Kooperativy: „Dle statistik, které sledujeme, je v posledním desetiletí daleko méně obětí terorismu než například v sedmdesátých letech. A zajímavé je i srovnání s koupáním ve vaně – při tom zemře třikrát víc lidí než kvůli terorismu.“

Jak se stavějí pojišťovny k riziku terorismu:

Aegon – terorismus není ve výlukách, platí i u smluv sjednaných dříve

Allianz – ve výlukách jen při cestě do zemí, které nedoporučuje MZV*

Česká podnikatelská pojišťovna – není ve výlukách produktů Rizikovka a Evoluce Plus, při cestě do rizikových oblastí dle MZV* ano

Česká pojišťovna – je ve výlukách, ale dají 15 000 Kč v případě smrti pojištěného na území EHS

ČSOB Pojišťovna – ve výlukách jen při cestě do zemí, které nedoporučuje MZV*

Generali – je ve výlukách

Kooperativa – u produktu Na přání není ve výlukách, u produktu Perspektiva zatím je, pracují na úpravě

MetLife – není ve výlukách

NN Životní pojišťovna – není ve výlukách

Pojišťovna České spořitelny – není ve výlukách

Uniqa – ve výlukách jen při cestě do zemí, které nedoporučuje MZV*

Poznámka: týká se produktů životního pojištění; *událost se stane v zemi, kam MZV ČR aktuálně nedoporučuje jezdit

Zdroj: pojišťovny, případně jejich webové prezentace