Na finanční poradce a zprostředkovatele začal platit přísný metr

Do této profese se mnohdy hlásili lidé, kteří měli jen základní vzdělání a nízké znalosti o finančních produktech. Teď budou muset všichni finanční poradci splňovat mnohem přísnější kritéria a mít minimálně maturitu, nebo alespoň tříletou praxi.

Na počátku prosince 2016 totiž začala platit novela zákona o spotřebitelském úvěru. Přinesla nová práva chránící spotřebitele, větší odpovědnost pro finanční instituce, ale i zvýšené nároky na odbornou způsobilost jejich poradců a zprostředkovatelů úvěrů.

„Každý, kdo přijde do kontaktu se zákazníkem, musí složit zkoušku, jinak tuto profesi nebude smět vykonávat. Odborná zkouška pro poskytování nebo zprostředkování úvěru trvá 120 minut a prověří znalosti i dovednosti poradce. Celkem 60 otázek a dvě případové studie jsou zaměřeny na znalosti regulace trhu, etiky, úvěrování a hlavně posuzování úvěruschopnosti klienta. Během zkoušky musí poradce vše řádně vysvětlit,“ přibližuje Martin Šváb, ředitel právního oddělení Provident Financial. Zkouška podle jeho názoru není lehká, znalosti bude posuzovat odborná komise, která musí být nejméně tříčlenná (více o odborné zkoušce najdete ve vyhlášce ČNB).

„Zákon tím chrání klienty před neseriózními prodejci finančních produktů, kterým nejde o službu spotřebiteli, ale především o vlastní provizi. Nabízet půjčky tak dnes mohou opravdu jen ti kvalitně proškolení,“ dodává Věra Slaninová z finanční skupiny Wüstenrot.

„Povinné odborné zkoušky považujeme za jeden z kroků, které český trh finančního poradenství posunou do standardů vyspělých evropských trhů. V horizontu dvou až tří let určitě dojde ke snížení počtu zprostředkovatelů finančních produktů, tak jak k tomu došlo na dalších evropských trzích po zavedení těchto standardů. Změna v zákoně bude chránit spotřebitele i před agresivními marketingovými nabídkami ze strany některých poskytovatelů nabízejících toxické úvěry s vysokými úroky,“ říká Richard Beneš, produktový a obchodní ředitel OVB Allfinanz.

Jak dodává, v případě finančně poradenské společnosti OVB se odborné zkoušky budou týkat přibližně dvou tisíc spolupracovníků .

Co odhalil průzkum Dvě třetiny Čechů někdy v životě využily služeb poradce. Na dotaz, zda jim dokázal poradce fundovaně poradit a zda rozuměl dobře problematice, měli dotazovaní udělit poradcům známku jako ve škole. Jaké vysvědčení Češi poradcům vystavili: 31,3 % dotazovaných udělilo poradcům známku výborně

31,2 % respondentů udělilo chvalitebnou známku

22,1 % lidí udělilo poradcům známku dobře

9,4 % Čechů udělilo známku dostatečně

6 % lidí udělilo poradcům nedostatečnou známku Zdroj: průzkum Wüstenrot 2016, dotazováno 800 respondentů v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

Jak najít dobrého poradce

Současné finanční poradenství už dávno není jen o nabídce samotných finančních produktů, ale především o osobním finančním plánování. Odborníci proto doporučují vzít si poradce především tehdy, když potřebujete sestavit optimální finanční plán, který vám pomůže vytvořit spolehlivou finanční rezervu, dobře nakládat s majetkem, postarat se o rodinu, udržet si životní standard i v penzi a splnit si i své sny.

A jak si umět vybrat takového poradce, který bude fungovat na jedničku?

1. pravidlo Najděte si poradce sami

Poradce, který musí klientelu shánět, nejspíš nebude moc zkušený. Nemá proto cenu spoléhat se na to, že náhodný telefonát a nabídka poradenství bude to pravé. Najděte si poradce raději sami. Buďte ale při jeho výběru ostražití.

2. pravidlo Nejlépe na doporučení

Rozhoďte sítě mezi svými dobrými přáteli a blízkými, kterým věříte a znáte je velmi dobře a poptejte se, zda si nechávají spravovat finance poradcem. Ideální totiž je, když vám poradce doporučí někdo, kdo už jeho služeb využívá a má s ním dobrou dlouhodobou zkušenost. Pokud takové doporučení nemáte, požádat o poradce můžete v bance nebo v pojišťovně či stavební spořitelně. Řada těchto institucí má vytvořená poradenská centra s odborným, vyškoleným personálem. V konkrétních bankovních domech ale počítejte s tím, že poradce nebude pracovat s širokým portfoliem produktů od mnoha poskytovatelů, ale jen s produkty značky, kterou reprezentuje, nebo od spřízněných značek.

Pokud chcete získat nezávislého poradce s širokým záběrem, hledejte v poradenských společnostech. Reference můžete najít na internetových stránkách, zajímejte se ovšem o aktuální údaje. Porovnání vybraných poradenských společností například letos provedl odborný portál Finparáda.cz (najdete ho zde).

Devizou nezávislých poradců je, že pracují s produkty mnoha bank a pojišťoven a mohou tudíž poskytnout optimálnější řešení vašeho finančního plánu.

3. pravidlo Musí padnout do oka

Poradce, který se má stát lékařem vašich rodinných financí vám musí sednout i lidsky. Pokud je vám hned ze začátku něčím nesympatický, hledejte raději dál. Finanční plán a jeho naplnění totiž není jednorázová záležitost, ale běh na dlouhou trať. Poradce by s vámi měl zůstat v dlouhodobém kontaktu, pomáhat vám průběžně s řešením finančních otázek a poskytovat vám také informace o novinkách.

4. pravidlo Ptejte se na zkoušku

Nebojte se poradce požádat, aby vám předložil všechny povinné licence a registrace, ptejte se i na to, zda již má, nebo kdy bude skládat odbornou zkoušku, kterou musí nově složit všichni poradci. Dobrý poradce by si měl tuto povinnost splnit co nejdříve. Pokud zkoušku odkládá, není to dobrý signál.

5. pravidlo Otestujte si ho

Aby vám poradce dokázal poradit, musí udělat analýzu vašich financí. Nejprve ale potřebuje získat nezbytné údaje a klást vám i otázky na tělo, které se budou týkat vaší rodinné a finanční situace. Sběr potřebných informací zpravidla proběhne na první schůzce. Během ní si také můžete poradce proklepnout. Připravte si na něj dotazy. Měl by být schopen je zodpovědět kvalifikovaně, ale přesto srozumitelně a jasně. Pokud bude odpovídat na vaše otázky nesrozumitelně, nebo používat zavádějící tvrzení, či dokonce určitou manipulaci, raději se s ním rozlučte. Vztah s dobrým poradcem musí být založený na respektu a důvěře.