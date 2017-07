Čeští zaměstnanci mají z podnikání strach. Čeho se bojí?

Mít tak vlastní firmu. O tom sní 56 procent českých zaměstnanců. Od realizace takového snu je neodrazuje nedostatek nápadů, únava, neschopnost umět si poradit, ale hlavně strach. Strach z krachu firmy. Většina z nich je totiž přesvědčena, že to mají teď menší podnikatelé s přežitím těžké.

Pokud by ovšem napomohly jiné okolnosti, například nečekaná výpověď v práci, čtvrtina zaměstnaných říká, že by už jiný pracovní poměr nehledala a velmi vážně by o založení vlastního podniku uvažovala. Těch, co už nyní chtějí radikální změnu a hodlají vyměnit teplé pracovní místo za živnostenský list, je jen 15 %.

„Začít úspěšné podnikání něco stojí, a řeč není zdaleka jen o penězích. Kromě financí je potřeba obětovat i mnoho volného času a energie, nepolevit v náročných situacích, jít si za svým a hlavně nepropadat panice v případě, že vše hned neběží podle plánu. Podnikání přináší mnohem více svobody, ale také více zodpovědnosti,“ říká Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

Kolik je podnikatelů Loni bylo v ČR registrováno přes 62 410 nových podnikatelů-živnostníků, což je o 2,2 procenta méně než v roce 2015.



Celkový počet živnostníků dosáhl 2,1 milionů, nicméně podnikatelskou činnost vyvíjí jen 49 procent z nich.

Podnikání na živnostenský list v ČR v posledních několika letech spíše stagnuje. Češi se začali přiklánět k podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, které přináší menší rizika a větší prestiž na trhu.



Třetina nových živností byla vydána v oblasti obchodu. Dvě pětiny nových podnikatelů tvoří ženy.



Informace vyplývají z databází a výpočtů poradenské společnosti Bisnode.

A co vlastně Čechy nejvíce láká na tom stát se podnikatelem? Podle slov 29 % pracujících je to hlavně možnost získat více příležitostí a pak také svoboda a možnost uspořádat si čas podle svého. Flexibilita je totiž mezi českými zaměstnanci teď hodně populární.

Z průzkumu dále vyplynulo, že mezi zaměstnanci je řada lidí, zhruba třetina, kteří podnikání už vyzkoušeli, ale spokojenější jsou s jistou pracovní smlouvou v kapce. „Mezi našimi kandidáty, kteří hledají novou práci, je řada lidí, kteří si podnikání vyzkoušeli na vlastní kůži a po čase dospěli k přesvědčení, že už jim nic nového nepřináší nebo je naopak příliš zatěžuje,“ potvrzuje Hana Púllová.

Podle ní většina z nich hodnotí etapu podnikání pozitivně a jako dobrou školu života. „Pro zaměstnavatele je člověk s takovou zkušeností rozhodně zajímavý a berou ji jako plus při výběrovém řízení,“ dodává personalistka.

Vyhrává sázka na jistotu

Čeští zaměstnanci tak s myšlenkami na zahájení vlastního byznysu sice koketují často, nakonec se ale většina rozhodne držet zažitých jistot a zůstane u klasického zaměstnaneckého poměru. Nejoblíbenějšími zaměstnavateli jsou v Česku rodinné firmy nebo podniky střední či menší velikosti, ve kterých upřednostňuje pracovat 62 % dotazovaných. Pro 38 % pak představují nejlepší možnou variantu velké nadnárodní společnosti.

V poslední době v ČR roste i obliba nově vznikajících společností, takzvaných startupů. Najít uplatnění v takovém podniku by se podle průzkumu líbilo 39 % zaměstnanců. Startupy představují lákadlo hlavně pro mladé lidi a absolventy. Líbí se jim méně formální atmosféra a možnost získat poměrně rychle zajímavou pozici s větší volností rozhodování.