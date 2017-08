Absurdní výpovědi: řízl jsem se moukou a nebaví mě sedět na židli

„Pracovník na dělnické pozici dal výpověď proto, že dostal lepší pracovní nabídku v Japonsku. Jak jsme ale celkem rychle zjistili, ve skutečnosti měl v následujících dnech nastoupit do vězení,“ vzpomíná si na jeden z kuriózních případů Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Za svou dlouholetou praxi se prý setkal i s chronickými lháři. „Jedním z nich byl muž na pozici skladníka, který dal výpověď proto, že prý vyhrál dva miliony korun, a pracovat tak už nemusí. Samozřejmě tomu tak nebylo,“ doplňuje Ondřej Wysoglad.

Kuriózní výpověď

Jiný pracovník jako důvod své výpovědi uvedl příliš krátké přestávky. „Poté, co ho zaměstnavatel upozornil na to, že doba přestávek je jasně určena zákonem, zaměstnanec se naštval, na své výpovědi trval a ještě celý legislativní systém země poslal do patřičných míst,“ vzpomíná personalista.

Bez komentáře může zůstat výpověď na obrázku. Zajímavý důvod výpovědi uvedla administrativní pracovnice: „Podávám výpověď z důvodu, že ve své práci stále jen sedím. To mi poškozuje záda a celkově zhoršuje zdravotní stav. Od této práce jsem tedy opravdu očekávala něco jiného.“

Klavír i ztracené klíče

Zkušenosti s bujnou fantazií zaměstnanců mají také v agentuře Student. „U nás máme převážně zaměstnance na dohody o pracovní činnosti, takže místo výpovědí řešíme spíše kuriózní důvody nedoražení na směnu,“ říká František Jareš a doplňuje: „Tak zrovna dnes nám zde „přistál“ jeden hezký důvod. Pán se při doplňování zboží řízl o mouku a musel jít k lékaři.“

Jednou mu prý také jeden muž oznámil, že nedorazí do zaměstnání, protože mu zemřela babička. „Když se to stalo potřetí během několika týdnů, tak jsme je začali počítat. Celkem měl dotyčný sedm babiček,“ říká personalista.

Další pracovník nedorazil na smluvenou práci zase proto, že ho zamkl v bytě jeho spolubydlící. O půl hodiny později volal znovu, že spolubydlící ztratil klíče, takže absence bude na delší dobu. Jiný muž zase odmítl přijít na směnu kvůli výluce tramvají. Musel by totiž 1x přestupovat a jet celkem 25 minut. Běžně jezdil 15 minut bez přestupu.

„A ještě si vzpomínám, že nám pracovnice oznámila, že do práce nedorazí, protože jí přivezli úplně nový klavír. Vzhledem k tomu, že paní na tom nebyla majetkově zcela dobře, měla exekuci na mzdu, byli jsme hodně překvapeni,“ dodává personalista Jareš z agentury Student.

Jiří Halbrštát z ManpowerGroup si vzpomíná na zajímavý případ uchazeče, který podal výpověď, aniž by do práce vůbec nastoupil. „Jeden náš kandidát si našel práci přesně podle svých představ. Navíc za ni dostal skvělé peníze. A tak moc se do práce těšil, že se den předtím opil. Bohužel se opil natolik, že druhý den nemohl ani chodit a do práce nedorazil. Pak se zase natolik styděl, že do vysněné práce už nikdy nenastoupil.“

Podle personalistů z Randstadu jsou poměrně časté finanční důvody výpovědi, kdy i lidé, kteří mají nadprůměrný výdělek, ale též nařízené srážky z důvodu exekuce, z práce odcházejí. „Setkali jsme se také několikrát s tím, že dotyčný končí, protože se mu nechce ráno vstávat nebo že se mu nechce dojíždět,“ říká Alžběta Honsová z personální agentury Randstad.

Výpovědi ze strany zaměstnavatele

Na rozdíl od zaměstnance, který může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo dokonce i bez udání důvodu, zaměstnavatel musí vždy důvod uvést. Mohou to však být jen důvody uvedené v zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Důvody musí být jasně popsány, musí být také vymezeno chování zaměstnance, které k výpovědi vedlo. Výpověď musí být písemná.

V případě dohody o pracovní činnosti je výpověď jednodušší. Musí být písemně, ale důvody nemusí uvádět ani zaměstnanec, ani firma. Výpovědní doba je ze zákona patnáctidenní. Právě u ukončených dohod se mohou tedy objevit i zajímavé důvody zaměstnavatele: „Pracovní poměr ukončujeme z důvodu, že zaměstnanec nebyl schopen vstát na ranní směnu, která byla již od šesti hodin, a přicházel až po obědě, což mu přišlo naprosto normální.“