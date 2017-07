Cvičení v práci a lékařský dohled. Lidé chtějí zdravotní benefity

Dříve to byla služební auta nebo mobilní telefony a jazykové kurzy. Dnes je to flexibilita a vše, co se točí kolem zdravého životního stylu. Proměna pracovních benefitů souvisí s výměnou generací. Mladší ročníky, které dnes vstupují na trh práce, již nejsou ochotny a ani nemusejí slevovat ze svých požadavků. Patrné je to především u generace tzv. mileniálů a po nich přicházející generace zvané Z.

Jejich vnímání světa je úplně jiné, k práci přistupují odlišně a udržet je ve firmě může být pro personalisty, zvyklé na staré pořádky, pořádný oříšek. Nehodlají svému zaměstnavateli „obětovat vše“ a hledají rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem. „Požadují mnohem větší flexibilitu a svobodu a tato možnost je společně s možností osobního rozvoje vnímána jako nejdůležitější benefit,“ popisuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Jinými slovy: chtějí si určovat, co a kdy budou dělat, a pokud práce jejich požadavky neuspokojí, nemají problém ji změnit. Právě proto je jedním z benefitů, jehož popularita roste, pružná pracovní doba a práce z domova.

Když v práci cvičíme, jsme produktivnější

Výrazně se zvyšuje také zájem o benefity zaměřené na zdraví. „Hodnota zdraví je dnes na úplně jiné úrovni než kdykoliv předtím,“ míní Ladislav Gerencséry, ředitel obchodu a marketingu společnosti EUC Premium, jednoho z největších soukromých zdravotnických zařízení v České republice.

Jde o trend, který je velmi znatelný. Ve volném čase běháme, cvičíme, zdravě jíme. A nabídka firemních benefitů se tomu podřizuje. Máme co dohánět. Ve srovnání s některými jinými evropskými zeměmi jsme totiž s poskytováním různých „zdravých“ benefitů pozadu.

Řada českých firem si podle průzkumu společnosti Edenred totiž ještě stále neuvědomila, že aktivní pohyb zaměstnanců zvyšuje jejich odolnost vůči stresu, znamená menší nemocnost a vyšší produktivitu.

Aktivní pohyb zaměstnanců tak podporuje pouze necelých třicet procent tuzemských firem, konkrétně 243 z 824 oslovených podniků v průzkumu. Ty, které sportování podporují, tak v naprosté většině činí na více frontách. Nejčastěji poskytují zaměstnancům příspěvky na sportovní aktivity. Dalších téměř 50 procent podniků a institucí pak následuje evropský trend, tedy podporuje různé formy pohybových aktivit přímo na pracovišti v průběhu pracovního dne.

„Na třetí pozici pak je podpora jednorázových sportovních a pohybových aktivit, jako jsou sportovní turnaje nebo běžecká odpoledne,“ uvádí Michaela Číhalíková, manažerka ze společnosti Edenred.

Kontrola znamének nebo očkování proti encefalitidě

Kromě sportovních akcí jsou velmi oblíbené ty z oblasti lékařské péče. Zaměstnavatelé v poslední době realizují například Dny zdraví, které probíhají přímo na pracovišti zaměstnavatele.

Top benefit - stravenka Vůbec nejrozšířenějším benefitem zůstává podle údajů společnosti Sodexo Benefity stále stravenka, kterou nabízí 75 % dotázaných firem.

Firemní příspěvek na stravování dostává více než 1,3 milionu Čechů.

Papírovou stravenku však postupně nahrazuje její elektronická verze a rychle přibývá i míst, kde je s ní možné platit.

„Výhodou je časová úspora, kdy zaměstnanci nemusí docházet na kliniky, ale lékaři přijedou za nimi. Nejčastěji jde o dermatologické prevence, oční prohlídky, ergonomické semináře či výživové poradenství,“ vypočítává Ladislav Gerencséry s tím, že roste zájem také o psychologické semináře se zaměřením na zvládání stresu, krizových situací, syndromu vyhoření.

Stále běžnější je též plošné očkování proti chřipce, žloutence, klíšťové encefalitidě či kompletní zdravotní péče nejen pro zaměstnance, ale také pro rodinné příslušníky.

Někteří HR manažeři se snaží na trhu práce odlišit, a tak sahají podle Štěpána Tůmy ze společnosti Sodexo Benefity k nadstandardním krokům. Staví pro zaměstnance profesionální fitness nebo třeba školky pro děti, zajišťují ubytování pro dojíždějící, nabízejí zdravou stravu. Motivací ze strany zaměstnavatelů je co nejvíce a pokud možno nejpřirozeněji skloubit pracovní a osobní život svých zaměstnanců, aby si je v době minimální nezaměstnanosti udrželi.

Ne vždy se jim to ale daří. „Benefity nejsou samy o sobě všelékem, pouze podpůrným prostředkem. Hlavní benefit musí být to, že člověk chodí do práce rád. Když dobře funguje pracovní tým, ať už v kanceláři, na obědě nebo třeba na koncertě, tak zaměstnanci nemají důvod hledat jinou práci,“ uzavírá Štěpán Tůma.