Cholerici dobře šéfují, sangvinici skvěle obchodují. Jaký typ jste vy?

Jeden své názory chrlí jako kulomet, ale většina padne mimo cíl. Druhý sice vymyslí trefné řešení, ale trvá mu to dvě hodiny. Dobrý šéf si váží obou a dokáže je správně zapojit do týmu.

Každý typ temperamentu - tedy melancholik, flegmatik, cholerik a sangvinik - se totiž v pracovním kolektivu hodí na něco jiného. Šéfové by tak vždy měli sledovat, zda je zaměstnanec na pozici, která mu vyhovuje i osobnostně. Ideální je, když je tým namíchaný. Každý typ osobnosti má svoji hodnotu a svůj přínos pro tým. Každý typ doplní skládačku tak, aby byl celek dokonalý. Pojďme se na jednotlivé typy podívat podrobně.

Melancholik Řád, pořádek, perfekcionismus

Kolega, který si do vás rád rýpne, ale sám bývá poměrně nejistý a hodně mu záleží na názoru ostatních. Dokáže být i velmi citlivý, když se mu chcete s něčím svěřit, ale to už musíte být v okruhu jeho nejbližších.

Melancholik exceluje na zodpovědných pozicích, kde je potřeba analytické myšlení a seriózní přístup. Tabulky, grafy, detaily nebo příprava na krizi jsou jeho doménou. Má velmi vysoké nároky na sebe i na ostatní, v roli šéfa tedy nebývá příliš oblíbený, protože z výsledku není nikdy nadšený, vyžaduje naprostou přesnost.

Pokud hledáte někoho, kdo dodrží všechno, na čem se domluvíte, bude to právě melancholik, navíc svou práci splní na 200 procent. Spokojený bude, když ho necháte zašitého v kanceláři a nebudete ho rušit.

Melancholik ovšem nesnese kritiku, takže pokud s jeho 200 procenty nejste spokojení, vyjadřujte to velmi diplomaticky a citlivě. Rozhodně se nesnažte melancholika překvapit, to by pro něj bylo přímo peklo na zemi.

Flegmatik Klidný pohodář

Považujete ho spíše za kamaráda než za kolegu. Má kolem sebe rád harmonii, konfliktům se vyhýbá. Vztahy s lidmi jsou pro něj mnohem důležitější než plat a další benefity. Bude vám velmi vděčný za pochvalu a uznání odvedené práce. Je sice uzavřený, ale zároveň přátelský, obvykle je ochotný pomoct. Vždycky mu záleží na tónu, kterým s ním mluvíte, a velmi citlivě to vnímá. Umí se přizpůsobit ostatním a je skutečně těžké ho rozčílit.

Flegmatik je spolehlivý a vytrvalý. Hodí se na komunikaci s lidmi, dokáže být velmi empatický a přemýšlivý, ale neumí se rozhodovat a bývá poněkud nepořádný. Hůře se vyrovnává se změnou, není rád středem pozornosti a neumí vést lidi. Vedoucí role se ujímá spíše jen v případě, kdy není zbytí.

Cholerik Silná vůdčí osobnost

Pokud řešíte v práci krizi, doufejte, že je někde vedle vás cholerik. Perfektně se rozhoduje, je rychlý a na svém si obvykle trvá. Pokud přijdete za nadřízeným cholerikem s nějakou prosbou, může vás velmi rychle odmítnout a vypoklonkovat ven. V takovém případě neváhejte přijít podruhé, cholerici často střílejí a až později přemýšlejí. Díky tomu jsou nedocenitelní v krizi.

Rozdají práci, soustředí se na priority a uhasí požár dříve, než se ostatní typy stačí rozkoukat. Mají velmi soutěživou povahu, potřebují výzvu. Konflikt jim obvykle ještě přidává na síle, ale potřebují ho nutně vyhrát. Ke kolegům nejsou příliš empatičtí, zajímají je především výsledky a stručná fakta. Žádné kličkování. Mají sklony k workoholismu a navíc ho někdy očekávají i od okolí.

Sangvinik Bavič společnosti

Veselá povaha, bez které by to ve vaší kanceláři byla trochu nuda. Vždy má v kuchyňce dost času na to, aby si s vámi povykládal o tom, jaký byl víkend a kam vyrážíte večer. Zajímají je lidé, atmosféra a užívají si pozornost. Někdy ji na sebe až násilně strhávají. Jsou výřeční, umějí být přesvědčiví a dokážou improvizovat, například jako obchodníci skutečně vynikají.

Někdy je však musíte kontrolovat, aby zůstali aspoň jednou nohou při zemi, nejsou moc spolehliví a bývají poměrně zmatení. Termíny sangvinikům nic neříkají, počítejte s tím raději předem. Nevydrží dělat jednu věc dlouho, obvykle se pouštějí do mnoha věcí najednou, ale žádnou pořádně nedotáhnou. Dokážou být velmi tvůrčí, když jim dáte dobré podmínky. V podstatě jsou to takové celoživotní děti.

Správně namíchaný tým

Důležité je ovšem říct, že málokdo je úplně čistý typ. Drtivá většina lidí je směs více typů, přičemž jeden z nich převažuje. Zásadní je uvědomovat si ve vyhrocenějších situacích, kdy by mohlo dojít ke konfliktu, že ten druhý jedná podle svého temperamentu a není to nic proti vám.

Pokud například cholerik požádá flegmatika o rozhodnutí, čeká rychlou a jasnou odpověď. Flegmatikovi se však spustí dlouhé přemýšlení uvnitř hlavy. Pečlivě zvažuje pro a proti, navenek se neděje nic. A v tu chvíli cholerika chytá záchvat vzteku, protože flegmatik vypadá, že ho snad ignoruje. Tak ho seřve. To však na flegmatika působí velmi negativně, uzavře se proto do sebe a čeká, až na něj kolega bude zase příjemný.