Třetina Čechů plánuje změnu zaměstnání. Průzkum vysvětluje proč

Průzkum, uskutečněný v Česku i na Slovensku v prosinci na vzorku necelé tisícovky lidí, ukázal, že se mění pohled lidí na work-life balance. Více než materiálních benefitů si lidé v obou zemích bývalé federace váží možnosti ovlivňovat svůj volný čas a nalézt rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.



„V období, kdy na trhu chybí kvalifikovaní, a dokonce i nekvalifikovaní pracovníci, je vysoká míra plánované fluktuace zaměstnanců pro firmy značným rizikem, ale zároveň i velkou příležitostí. Nezbytné pracovníky totiž mohou poměrně snadno ztratit, ale dokážou je i získat, pokud jim budou umět nabídnout vhodnou kombinaci mzdových podmínek s atraktivními nepeněžními benefity,“ upozorňuje Adrian Suchánek, personální ředitel skupiny Wincott People.

Pro Česko i Slovensko platí, že změnu zaměstnání a restart kariéry zvažují především mladší lidé ve věku do 35 let. Ti jsou přístupnější změnám v pracovních otázkách především kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení. Požadavek na vyšší mzdu souvisí s řešením jejich bytové situace, neboť jim umožňuje získat lepší hypotéku. Starší ročníky zaměstnanců si naopak více váží stability, nejvýraznější je tento trend u pracovníků v předdůchodovém věku od 54 do 65 let.

Práce mě hlavně musí bavit, říkali respondenti

Z průzkumu dál vyplynulo, že ochota změnit práci roste s velikostí bydliště respondenta. Ovšem končí u obyvatel, kteří bydlí ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel. „Velká města nabízejí více lépe placených pracovních příležitostí. Ve srovnání s menšími obcemi je v nich vyšší podíl služeb a obchodu, více lidí působí i na manažerských pozicích. To vše snižuje motivaci ohlížet se po novém, lepším zaměstnání,“ vysvětluje Adrian Suchánek.

Ochota změnit zaměstnání podle regionů Kraj Chci změnit práci Nechci měnit práci Možná práci změním Jihočeský 9,4 % 65,6 % 25 % Jihomoravský 23,226,7 53,6 23,2 Královéhradecký 26,7 %

56,7 % 16,7 % Karlovarský 21,4 % 57,1 % 21,4 % Liberecký 21,1 % 47,4 % 31,6 % Moravskoslezský 27,1 % 61 % 11,9 % Olomoucký 12,1 % 51,5 % 36,4 % Pardubický 20,7 % 65,5 % 13,8 % Praha 29,4 % 39,7 % 30,9 % Plzeňský 20 % 52 % 28 % Středočeský 23,2 % 49,3 % 27,5 % Ústecký 25,6 % 53,5 % 20,9 % Vysočina 20 % 52 % 28 % Zlínský 34,8 % 52,2 % 13 % Zdroj: Wincott People

Pro 36 % dotázaných Čechů a Slováků je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje výběr případného nového zaměstnání, samotná náplň práce, tedy zaměstnání je musí bavit. Při rozhodování hraje významnou roli i možnost dostatečně se věnovat rodině. Lidé dávají přednost práci, která je blízko jejich domova nebo mohou občas pracovat z domova.

To, že peníze nejsou vždy rozhodující, potvrzuje i vztah zaměstnanců k pracovní době. Za nabídky pružné pracovní doby je 35 % Čechů a 40 % Slováků připraveno oželet 5 až 10 % mzdy. Pracovní doba, jejíž začátek a konec si mohou lidé po dohodě se zaměstnavatelem posouvat, by vyhovovala 51 % Čechů a 55 % Slováků.

„Zaměstnanci stále více vyžadují, aby jim práce nezasahovala výrazně do soukromého života. Důležité je pro ně i pohodlí. Oceňují, pokud za ně zaměstnavatel vyřeší dopravu, a pokud je to nutné, tak i ubytování,“ dodává Adrian Suchánek.

Chtěli byste změnit zaměstnání?