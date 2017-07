Z horníka se stal bylinkář. Líbí se mu, že voní

V 15 letech Martin nevěděl, čím chce být. Ale protože se v Čejkovicích u Hodonína, kde žil, říkalo: „Já su horník, kdo je víc,“ vyučil se v tomto oboru a hned po škole nastoupil do hlubinných dolů. „Byť to byla dělnická profese, měla prestiž, byla nebezpečná, ale měli jsme jasné výhody a dobrou mzdu,“ vypráví Martin Šardický. Celých třináct let fáral do hloubky někdy až sto metrů pod zem a těžil lignit.

Pak začal tušit, že obor nebude mít v regionu dlouhou budoucnost. Postupně se doly začaly uzavírat a on musel začít uvažovat o změně. „Nedaleko od našeho domu začala fungovat nová firma na zpracování bylin a zaujalo mě, jak postupně roste. Sledoval jsem ji a intuitivně cítil, že podnikání v bylinkách má smysl. Když jsem si pak přečetl inzerát, že hledají kolegu, poslal jsem životopis. Zkusil jsem to a vzali mě,“ říká muž, který tehdy nastoupil na pozici pracovníka ve zpracování surovin.

S proniknutím do nové práce pomohla školení

Změna byla zásadní. Z dolu, kde bylo 400 zaměstnanců v třísměnném provozu, přešel do klidné firmy, která v té době měla jen 15 lidí. „Těžké bylo udělat ten první krok a risknout, že je tím správným směrem. Začal jsem od piky, nevěděl jsem vůbec nic, tušil jsem tak maximálně, co je máta a tymián. Ale prošel jsem různými školeními, které mi pomohly do mé nové práce proniknout. Časem jsem si navíc stále více uvědomoval tu jistotu, kterou mi firma dává,“ říká Martin a doplňuje: „Moje žena změnu s nadšením uvítala, i když jsem zprvu šel se mzdou dolů. Šlo ale o bezpečnou práci a navíc, když jsem přišel domů, tak jsem voněl,“ usmívá se muž.

Martin oslavil ve firmě už patnáctý rok a neměnil by. Na svou původní profesi prý rád zapomněl. Povýšil, dnes je vedoucím zpracování surovin, vede tým 10 lidí a zároveň je správcem budovy a chodu celého areálu firmy. Stará se i o energetické zdroje, alternativní zdroje i o vozový park.

„Dnes už to není firma, do které jsem nastoupil. Ve zpracování jsme byli dva, dnes je nás pětkrát víc. Dostal jsem šanci vyrůst s touto firmou a za to jsem vděčný. Různá školení na vedení lidí jsou jistě zajímavá, co z toho jde použít, to filtruje selský rozum,“ dodává mladý muž, který radí ostatním, aby se změny profese nebáli. Zvláště v době, kdy trh práce nabízí řadu volných pracovních míst.

Přes 20 tisíc lidí absolvovalo rekvalifikační kurz

Buď mohou lidé změnit profesi sami, protože vedle svého vzdělání umí ještě něco, co se naučili třeba ve volném čase, nebo využijí nabídky firem, které je do nové práce zaškolí. Případně mohou využít rekvalifikační kurzy. Podle údajů Úřadu práce ČR se loni zúčastnilo rekvalifikací 12 847 uchazečů. Dalších 9 701 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Více než 80 % účastníků kurzy úspěšně ukončilo.

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Snažíme se tak přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ říká generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková.

Člověk, který má zájem o kurz hrazený státem, musí splnit několik podmínek. Musí být v evidenci úřadu práce. Délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Mezi klienty je největší zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 až 39, 40 až 44 a 50 až 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.

Uvažujete o změně profese?