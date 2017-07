Poradna: Víte, kdo a kdy vás může kontrolovat na nemocenské?

Lidem v dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy v době prvních 14 dnů zaměstnavatelé. Zákoník práce jim proto zároveň umožňuje, aby mohli zaměstnance kontrolovat, a to:

zda se zdržují v místě pobytu, které uvedli (změnit místo pobytu v pracovní neschopnosti lze pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře)

zda dodržují dobu a rozsah povolených vycházek

Zaměstnavatel může kontrolovat jen tyto dvě povinnosti. Nemůže kontrolovat například dodržování léčebného režimu zaměstnancem, neboť nemá právo znát jeho diagnózu. Ošetřující lékař musí pouze zaměstnavatele seznámit s určeným režimem do té míry, aby mohl kontrolovat výše uvedené povinnosti.

Zaměstnavatel už nemůže kontrolovat, co zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti dělá. Porušením režimu dočasně práce neschopného tak není situace, kdy zaměstnanec například pracuje na zahradě či otevře kontrole v montérkách, protože maluje. Porušením není ani situace, kdy zaměstnanec konzumuje alkohol v restauračním zařízení v době vycházek. V tomto případě zaměstnavatel může pouze informovat ošetřujícího lékaře nebo orgán nemocenského pojištění.

1 Kontrola zaměstnavatelem

Zákon ukládá zaměstnanci povinnost umožnit zaměstnavateli kontrolu. Jak má vypadat, to už neříká. Každopádně osoba provádějící kontrolu musí respektovat práva zaměstnance, zejména ústavní práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a nedotknutelnosti obydlí, do kterého nelze vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

„Kontrolu lze zopakovat, například v případě, že zaměstnanec tvrdil, že byl doma, ale spal a neslyšel zvonek. V tomto případě si však může zaměstnavatel vyžádat od ošetřujícího lékaře posouzení, zda užívá léky, které by mohly tvrdý spánek zapříčinit,“ říká advokátka Klára Valentová z kanceláře Vilímková Dudák & Partners.

Kontrolor tedy nesmí bez souhlasu vstoupit do bytu či domu pracovníka, ani za oplocení kolem domu. Zároveň musí dbát dobrých mravů. Kontroly by tak neměly být prováděny například v nočních hodinách či s nadměrnou intenzitou (deset kontrol za den).

V případě, že má firma hodně zaměstnanců, kteří se neznají, měla by se kontrolující osoba prokázat pověřením od zaměstnavatele. A kontrolovaný se zase musí prokázat občanským či jiným průkazem, aby bylo jasné, že jde skutečně o osobu, která má být kontrolována.

Kontrolu může provádět:

Zaměstnavatel

Okresní správa sociálního zabezpečení, která kontroluje na základě podnětu zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře. Provést ji musí do 7 dnů ode dne obdržení žádosti. OSSZ pak musí zaměstnavatele písemně informovat o výsledku kontroly.



Osoba pověřená zaměstnavatelem, tedy například agentura, která se těmito kontrolami zabývá. Té však musí udělit příslušné pověření, plnou moc.



Je na úvaze zaměstnavatele, zda bude kontrolu provádět jedna či více osob společně, záleží, zda budou kupříkladu kontrolované osoby rozporovat kontrolu a bylo by praktické svědectví dvou osob. Zaměstnavatel by měl dopředu sdělit všem zaměstnancům, kdo je za něj oprávněn kontrolu provádět. Lze tak učinit například v pracovním řádu.

V případě, že kontrola zaměstnance nezastihne, měla by o tom zanechat v poštovní schránce oznámení. Zaměstnanec je pak povinen oznámit zaměstnavateli důvody své nepřítomnosti, a to nejpozději v pracovní den následující po dni kontroly.

Kontrolu lze zopakovat, například v případě, že zaměstnanec tvrdil, že byl doma, ale spal a neslyšel zvonek. V tomto případě si však může zaměstnavatel vyžádat od ošetřujícího lékaře posouzení, zda užívá léky, které by mohly tvrdý spánek zapříčinit. Všechny případy musí být posuzovány individuálně. Je pochopitelné, že osamocený zaměstnanec si musí dojít pro léky a jídlo.

Jaké jsou sankce?

Zaměstnavatel s ohledem na závažnost porušení povinností může snížit či neposkytnout náhradu mzdy nebo platu poskytovanou při dočasné pracovní neschopnosti. V případě porušení povinností zvlášť hrubým způsobem může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď.

Firmy často budou přijímat svá vlastní pravidla pro posouzení závažnosti porušení, například formou vnitřního předpisu. Snížení či neposkytnutí lze provést i zpětně, například pokud se porušení zjistí desátý den, lze snížit či neposkytnout náhradu mzdy či platu již od čtvrtého dne. Zaměstnavatelé si mohou stanovit i postup, kdy budou jednotlivá porušení se zaměstnanci projednávána, případně dokonce zřídit komisi.

Proti rozhodnutí zaměstnavatele o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a snížení či neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu neexistují opravné prostředky. Jedinou možností je poskytnutí podnětu inspekci práce, která může zaměstnavateli v případě zjištění pochybení udělit pokutu až 200 tisíc korun. Další možností je uplatnění nároku žalobou u soudu.

V nejhorším případě dostanete výpověď

Krajní možností sankce je výpověď, a to za „porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem“. Co si pod tím představit? Například případy, kdy zaměstnanec zneužije uznání pracovní neschopnosti k tomu, aby se rekreoval u moře či aby vykonával jinou výdělečnou činnost.

Je jedno, zda bylo porušení zjištěno vlastní kontrolou zaměstnavatele nebo kontrolním šetřením OSSZ či třetí osobou, kterou si zjednal. Vždy však musí jít o porušení v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Výpověď musí být zaměstnanci dána nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl. Pokud se jednání zaměstnance stane v průběhu 1 měsíce předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát zaměstnanci výpověď do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o výsledku předmětného šetření.

Nelze dát výpověď těhotné zaměstnankyni či zaměstnanci, který čerpá mateřskou dovolenou či rodičovskou dovolenou. Výpověď také zpravidla neobstojí v případě, že byla vykonána pouze jediná kontrola.

2 Kontrola správou sociálního zabezpečení

Po uplynutí prvních 14 kalendářních dnů provádějí kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance OSSZ i bez podnětu zaměstnavatele. A to už může kontrolovat celý režim, tedy i ten léčebný. V závislosti na tom, kdo kontrolu provádí, se liší i sankce.

OSSZ může dočasně odejmout či krátit nemocenskou, a to na dobu nejdéle sto kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti. Orgán nemocenského pojištění nemůže nemocenské krátit zpětně. V případě porušení léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem může být jednání posouzeno jako přestupek s možností uložení pokuty až do 20 tisíc.